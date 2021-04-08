Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

DWG
Формат чертежей САПР AutoCAD


08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
07.12.2020 Объединяя идеи: обзор универсальной системы видеоконференций HUAWEI IdeaHub 1
03.11.2020 ABB расширила библиотеку BIM-моделей 1
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D» 1
28.05.2019 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
05.06.2018 «Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования 2
27.03.2018 Autodesk представила AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019 3
10.10.2017 Falcongaze представила обновленное ПО SecureTower 6.0: с новой архитектурой и возможностями 1
23.06.2017 Corel представила обновленный пакет CorelDRAW Technical Suite 2017 2
19.10.2016 Corel представил новую версию САПР CorelCAD 2017 1
05.07.2016 Autodesk обновила свою облачную платформу Forge 1
18.03.2016 Corel представила новую русскоязычную версию CorelDraw Graphics Suite X8 1
25.01.2016 Новая технология InfoWatch Traffic Monitor защищает файлы AutoCAD 1
27.05.2015 Программные комплексы Autodesk 2016 доступны в России 1
05.02.2014 «Нанософт» обновила «nanoCAD СПДС Железобетон» до версии 2.0 1
20.08.2013 «Нефтегазовые технологии» внедрили Vitro-CAD 1
05.12.2012 Corel выпустила новую версию CorelCAD 2
28.11.2012 Вышло обновление версии 2012 R1 системы Vitro-CAD 1
09.12.2011 Autodesk представил новый способ организации работы с BIM 1
19.08.2011 Autodesk выпустил новые продукты семейства AutoCAD 2012 для Mac OS X Lion 1
20.07.2011 CorelCAD — новое решение для технического проектирования с поддержкой формата DWG 5
16.06.2011 Вышел первый релиз САПР-платформы nanoCAD 1
15.04.2011 «Нанософт» выпустила новую версию nanoCAD СКС с поддержкой DWG 2010 2
23.03.2011 Autodesk выпустила продукты семейства AutoCAD 2012 1
28.02.2011 Dassault Systèmes выпустила официальную версию бесплатного 2D САПР-решения DraftSight 1
02.12.2010 «Нанософт» выпустила новый программный продукт «nanoCAD Стройплощадка» 2
19.11.2010 Вышел Corel Designer Technical Suite X5 для работы с технической графикой 1
28.09.2010 «Нанософт» выпустила «nanoCAD СПДС 2.5» и «nanoCAD Механика 2.5» 2
21.09.2010 «Нанософт» выпустил новый специализированный продукт линейки nanoCAD – «nanoCAD Конструкции» 2
07.09.2010 «Нанософт» выпустил новую версию свободно распространяемой САПР-платформы nanoCAD 3
26.05.2010 «Нанософт» выпустила «nanoCAD Схемы»: автоматизированное проектирование схем 1
08.04.2010 «Нанософт» выпустила nanoCAD ВК 1.0 для проектирования систем водопровода 1
17.12.2009 Специализированные САПР: не стоит выбирать то, что проще и дешевле 2
26.11.2009 «Нанософт» выпустила пререлиз бесплатной САПР-платформы nanoCAD 2.0 1
27.01.2009 Вышла новая версия программы «nanoCAD Механика» 1
18.07.2008 Autodesk и Bentley расширят совместимость ПО для архитектурно-строительной отрасли 2
07.07.2008 «Нанософт» анонсирует новое решение для проектирования машиностроительных объектов 1
23.01.2008 CorelDraw Graphics Suite X4: новая версия графического пакета 1
31.05.2007 ERP + PLM: слияние неизбежно 3
20.03.2007 hsCADCreator 1.0.4.103 — недорогая альтернатива AutoCAD 1

Публикаций - 40, упоминаний - 59

DWG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 4
Microsoft Corporation 11168 2
Lenovo Group 1641 2
Аскон - Ascon 177 2
C3D Labs 21 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Код Безопасности 365 1
Yandex - Яндекс 4103 1
3779 1
Нанософт 70 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Intel Corporation 4204 1
Huawei 2733 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Kubernetes 307 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
USB Type-A - USB-A 148 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
3D-печать 135 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 63 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 216 1
IGES - Digital Representation for Communication of Product Definition Data - Цифровое представление для обмена данными определяющими продукт - Двумерный-трехмерный векторный формат графики 9 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
2D - 2-Dimensional 297 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 131 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 24 1
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Нанософт nanoCAD 35 9
Microsoft Windows 10 6676 5
Autodesk AutoCAD 177 4
Google Android 10751 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Apple macOS 934 2
Autodesk Fusion 360 9 2
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 5 2
Microsoft Surface - Планшет 305 2
Apple iOS 5742 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 169 1
Lenovo ThinkStation - серия рабочих станций 12 1
Autodesk 3ds Max 53 1
C3D Converter 4 1
Citrix VDI 6 1
Microsoft Whiteboard 5 1
NEC Display OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 25 1
Huawei IdeaHub - сенсорная презентационная доска 4 1
Kingsoft Office Software - WPS Office 19 1
Autodesk BIM 360 13 1
Autodesk Construction Cloud 6 1
Аскон Компас-3D 66 1
ABB ComfortLine 1 1
Autodesk Navisworks 14 1
Autodesk Vault 11 1
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 1
Autodesk Forge 4 1
Autodesk A360 API 1 1
Autodesk Account 1 1
Autodesk AnyCAD 1 1
Apple iPad Pro 226 1
Linux OS 4276 1
Huawei AppGallery 95 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Nvidia Quadro GPU 80 1
Microsoft Teams 214 1
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 1
Microsoft SQL Server 798 1
Intel Core i - Cерия процессоров 352 1
Рябова Галина 21 1
Прудников Александр 3 1
Кулешов Алексей 27 1
Зыков Олег 12 1
Ожигин Денис 12 1
Голованов Леонид 5 1
Патешман Александр 2 1
Мякишева Марина 84 1
Кривошеев Евгений 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 6
Франция - Французская Республика 2143 6
Германия - Федеративная Республика 3674 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
Япония 2811 4
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Украина 3398 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Русский язык 1000 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770407, в очереди разбора - 674089.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще