Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DWG
Формат чертежей САПР AutoCAD
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 59
DWG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 4
|Microsoft Corporation 11168 2
|Lenovo Group 1641 2
|Аскон - Ascon 177 2
|C3D Labs 21 2
|Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
|Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|InfoWatch - Инфовотч 615 1
|Код Безопасности 365 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|1С 3779 1
|Нанософт 70 1
|Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
|Intel Corporation 4204 1
|Huawei 2733 1
|ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
|РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
|Рябова Галина 21 1
|Прудников Александр 3 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Зыков Олег 12 1
|Ожигин Денис 12 1
|Голованов Леонид 5 1
|Патешман Александр 2 1
|Мякишева Марина 84 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
|Русский язык 1000 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770407, в очереди разбора - 674089.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770407, в очереди разбора - 674089.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru