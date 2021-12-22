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Тёмная материя Dark Matter



22.12.2021 Доказано: галактики без темной материи существуют
03.12.2021 Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
18.12.2016 Первый довод в пользу новой теории гравитации без темной материи
19.11.2015 Тьма поселилась рядом с нашей галактикой
04.11.2014 Куски темной материи могут быть размером с астероид
08.07.2013 Темной материи нет? Свидетельство Андромеды
19.06.2013 Одна из теорий темной материи получила подтверждение
13.06.2013 Простая теория объясняет природу темной материи
27.05.2013 Ученые запутались в разнотипной темной материи
19.04.2013 Обнаружена частица темной материи?
17.08.2012 Темная материя самоуничтожается?
26.07.2012 Темная материя: Xenon100 не хватает чувствительности
04.07.2012 Млечный путь еще трясет от темной материи
03.07.2012 Темная материя прячется по краям Вселенной
19.04.2012 Вопреки ожиданиям: вокруг Солнца темной материи нет
05.03.2012 Противоречие: темная материя "убежала" от галактик
20.02.2012 Создана карта распределения темной материи вокруг галактик
12.01.2012 Создана самая подробная карта распределения темной материи
05.12.2011 Физики рассчитали предел массы частиц темной материи
20.10.2011 Карликовые галактики сделали темную материю еще загадочней
18.10.2011 «Хаббл» нашел темную материю в скоплениях галактик
23.06.2011 В "Ящике Пандоры" столкнулись 4 галактики
08.06.2011 Темная материя: скорее есть, чем нет
04.05.2011 Темная материя обнаружена?
28.04.2011 Темная материя в центре Галактики сияет гамма-излучением
31.03.2011 Темная материя нагревает холодные планеты?
28.02.2011 Существование темной материи под угрозой
20.02.2011 В древних галактиках звезды рождались чаще
15.12.2010 Гипотетическая частица объясняет существование темной материи
20.10.2010 Темную материю ищут методом исключения
12.08.2010 Физики спустятся в шахту за темной материей
26.02.2008 Обнаружено самое крупное скопление темной материи
30.11.2007 Смоделировано поведение "темной материи" в галактиках
26.10.2007 В карликовых галактиках, возможно, доминирует темная материя
17.08.2007 Темная материя: очередной тупик
16.05.2007 Обнаружено кольцо темной материи
10.04.2007 Темную энергию и темную материю пытаются объединить
12.01.2007 Создана первая 3D-карта распределения темной материи
20.06.2006 Темная материя: закваска для галактик
07.06.2006 Создана удачная модель развития Вселенной

Публикаций - 199, упоминаний - 265

Тёмная материя упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1410 72
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 4
Microsoft Corporation 23395 4
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 4
IBS Platformix - СИЛА 830 4
1С-Битрикс - Bitrix 497 3
Epicor Software Corporation 162 3
6927 3
Cogent Communications 20 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
Edwin 6 2
HP Inc. 5500 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 2
Meta Platforms - Facebook 4332 2
Константа 41 2
Интеграл НПП 56 1
Сенсорные Системы 60 1
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 386 1
TRW 29 1
Google LLC 10865 1
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 305 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 1
Шахты 169 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 331 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 1
VK - Mail.ru Group 3185 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Yandex - Яндекс 5551 1
Twitter 2686 1
SAP SE 4833 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 334 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 31
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 22
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 3
ЕКА Топливная компания 139 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
BAE Systems 169 1
Геометрия НПО 126 1
Самолёт ГК 1649 1
Subaru - Субару Мотор 49 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 1
DST Global 178 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 76 1
Точка 3765 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 1
Royal Dutch Shell - Шелл 188 1
X5 Group - Перекрёсток 449 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 17
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 7
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 148 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 353 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1403 34
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 622 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 14
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 12
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Графен - Graphene - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 141 10
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 431 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 8
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 7
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 4
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Apple iPhone 6 6131 4
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General Atomics Aeronautical Systems - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА 19 1
NASA Ingenuity Mars Helicopter Scout 3 1
Raytheon STM Pyros (bomb) - Raytheon STM Small Tactical Munition 1 1
NAIC - National Astronomy and Ionosphere Center - Arecibo Observatory - Аресибо Обсерватория (радиотелескоп) 16 1
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 1
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Avaya Equinox 14 1
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Италия - Итальянская Республика 4211 16
Россия - РФ - Российская федерация 121478 14
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 2
Метан - methanum - болотный газ 341 2
Physical Review Letters 112 10
Phys.org 973 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
New Scientist 1447 7
ScienceDaily 400 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 4
PhysicsWeb 180 3
SpaceDaily - Space Daily 187 3
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 26 2
PhysicsWorld 90 2
EurekAlert 270 2
Future - Space.com 195 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
91Mobiles 1685 1
Nature 795 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 87 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
The Guardian - Британская газета 339 1
500 Startups 14224 4
Microsoft Research 128 1
IBM Research 107 1
CNews Мишень 156 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 7
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 57 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 3
Cornell University - Корнеллский университет 162 3
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 62 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория 27 2
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 20 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 2
CAS NOAC - National Astronomical Observatory of China - Национальная астрономическая обсерватория Китая - Цзыцзиньшаньская астрономическая обсерватория 5 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 2
Yale University - Йельский университет 118 2
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 2
Princeton University - Принстонский университет 140 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 311 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 2
University of Toronto - Университет Торонто 95 2
РАН - Российская академия наук 1790 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 418 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
Ecclesia Catholica - Specola Vaticana - Vatican Observatory - Ватиканская обсерватория - Vatican Advanced Technology Telescope, VATT 3 1
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 14 1
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 14 1
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 13 1
LEI Leiden Observatory - Sterrewacht Leiden - Лейденская обсерватория 7 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 36 1
HRI - Harish-Chandra Research Institute - Исследовательский институт Хариш Чандра 1 1
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
РАН ИФХиБПП ФГБУН - Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук 4 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 225 3
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