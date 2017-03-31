Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Ростовская область
Волгодонск
Публикаций - 44, упоминаний - 51
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
|СПАРК-Интерфакс 107 6
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
|Apple iOS 5751 2
|Kaspersky - Антивирус Касперского 173 1
|Google Android 10774 1
|ЭОС Дело СЭД 713 1
|ЭОС EOS for SharePoint 112 1
|ЭОС АРМ руководителя 53 1
|Microsoft Office 2215 1
|ЦФТ Faktura.ru 86 1
|Барков Алексей 32 7
|Слизень Виталий 183 2
|Лысов Денис 26 2
|Храмцовская Наталья 40 1
|Орловский Виктор 234 1
|Ищенко Александр 2 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Петренко Александр 3 1
|Харин Алексей 2 1
|Баженов Михаил 38 1
|Андреев Александр 20 1
|Ковалев Игорь 25 1
|Горбунов Анатолий 18 1
|Думин Антон 7 1
|Назаров Алексей 69 1
|Орлов Виталий 18 1
|Баласанян Владимир 33 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Козлов Андрей 12 1
|Голубев Василий 32 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 1
|EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 731 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858363, в очереди разбора - 761542.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858363, в очереди разбора - 761542.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru