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Россия
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Волгодонск

Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонск


31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
12.10.2016 Softline проанализировала лицензионное соответствие ПО в «АЭМ-технологиях» 1
31.08.2016 «Мегафон» стал официальным оператором связи Южного федерального университета 1
03.08.2016 4G-интернет Tele2 доступен в 20 регионах России 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
26.11.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи в Ростовской области 1
09.11.2015 «МегаФон» за 2 года на 100% увеличил число объектов связи в Ростовской области 1
12.08.2015 ТТК запустил услугу видеонаблюдения для корпоративных клиентов в Центральном и Южном федеральных округах 1
25.06.2015 В Ростовской области мобильным интернетом «Мегафона» пользуются уже 100 тыс. абонентов 1
14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам 1
24.03.2015 Данил Першин назначен директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК 1
21.01.2015 ТТК запустил WiMAX в Невинномысске Ставропольского края 1
04.12.2014 ТТК запустил первые сети WiMAX в Сибири 1
20.11.2014 «МегаФон» запустил сети 4G+ еще в восьми городах Ростовской области 1
28.10.2014 ТТК запустил WiMAX в Волгодонске 1
01.10.2014 За полгода количество LTE-абонентов МТС в Ростовской области увеличилось в 8 раз 1
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1
25.08.2014 «МегаФон» строит новые базовые станции в Ростовской области 1
17.06.2014 МТС сообщила о полном покрытии сетью LTE Ростова-на-Дону 2
31.03.2014 МТС расширила сеть LTE в Ростовской области 1
26.12.2013 МТС в Ростовской области увеличила количество базовых станций на 26% 3
18.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске 2
04.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростовской области 1
11.11.2013 Петрозаводскмаш: Немногие поставщики ПО умеют хорошо планировать производство 1
11.09.2013 «Капиталбанк» запустил интернет-банк для частных клиентов на платформе Faktura.ru 1
21.12.2012 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Ростовской области 1
23.04.2012 Банк «Возрождение» развивает эквайринг в Волгодонске 1
05.03.2012 «МегаФон» увеличит скорость 3G-интернета в Ростовской области 1
20.10.2011 «Спарк» запускает новые тарифы в Волгодонске 1
15.09.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировал учетную деятельность ломбарда «Горизонт+» 1
27.05.2011 «Спарк» запускает новую линейку тарифов для корпоративных абонентов в Волгодонске 1
16.11.2010 Анатолий Горбунов возглавил Сочинское отделение Кавказского филиала «МегаФона» 1
19.07.2010 «Спарк» увеличивает скорость доступа в интернет на безлимитных тарифах в Рязани и Волгодонске 2
05.07.2010 «Спарк» запускает программу бесплатного тестирования в Рязани и Волгодонске 2
08.06.2009 Консолидированная выручка «Синтерры» в 2008 г. выросла на 17% 1
19.03.2009 Игорь Ковалев назначен генеральным директором «Синтерра-Юг» 1
27.10.2008 «Синтерра» создала операционную структуру «Синтерра-Юг» 1
28.05.2008 Нарушителя авторских прав Мicrosoft и Аdobe посадили на три года 1
23.05.2008 Волгодонск переходит на шестизначную нумерацию 2

Публикаций - 44, упоминаний - 51

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 7
МегаФон Кавказский филиал 192 5
Шахты 42 4
Синтерра - Synterra 695 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 2
4295 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 344 1
Infotecs - ИнфоТеКС 255 1
Sony 3195 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 411 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 544 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 1
Бизнес ИТ 34 1
Скай Линк - Skylink 710 1
Золотая Корона 293 1
МегаФон ПетерСтар 184 1
Juniper Networks 187 1
РТСофт - RTSoft 46 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 243 1
Intermech - Интермех НПП 11 1
Ortems 13 1
Seiko Epson Corporation 416 1
Microsoft Corporation 13274 1
Softline - Софтлайн 1564 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1094 1
Fujitsu 841 1
Canon 736 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1446 1
Yota - Скартел 623 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 423 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 322 1
Samsung Electronics 6500 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 238 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 1
LG Electronics 2209 1
Nokia Corporation 2947 1
РТКомм.ру 216 1
Связной ГК 969 1
Евросеть 1136 1
Цифроград 108 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Почта России ПАО 1655 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1374 1
Nissan - Японский автопроизводитель 148 1
ПСБ - Промсвязьбанк 614 1
Возрождение - Коммерческий банк 102 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 178 1
Henkel - Хенкель Рус 25 1
ВТБ Банк Москвы 393 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
L’Oreal 39 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 785 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 376 1
Правительство РФ 2279 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1460 1
Президент Российской Федерации 1489 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 926 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 383 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 16
3G - Стандарт мобильной связи 4037 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 252 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1350 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3138 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2271 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1073 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 1
ping - скорость отклика сети 33 1
LTE-смартфон 138 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 220 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 169 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 131 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1744 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 598 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 518 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 1
СПАРК-Интерфакс 107 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Apple iOS 5751 2
Kaspersky - Антивирус Касперского 173 1
Google Android 10774 1
ЭОС Дело СЭД 713 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Microsoft Office 2215 1
ЦФТ Faktura.ru 86 1
Барков Алексей 32 7
Слизень Виталий 183 2
Лысов Денис 26 2
Храмцовская Наталья 40 1
Орловский Виктор 234 1
Ищенко Александр 2 1
Цимбалист Александр 1 1
Петренко Александр 3 1
Харин Алексей 2 1
Баженов Михаил 38 1
Андреев Александр 20 1
Ковалев Игорь 25 1
Горбунов Анатолий 18 1
Думин Антон 7 1
Назаров Алексей 69 1
Орлов Виталий 18 1
Баласанян Владимир 33 1
Добрынин Владимир 32 1
Лопаткин Герман 102 1
Козлов Андрей 12 1
Голубев Василий 32 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 920 29
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1249 24
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 118 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 47 17
Россия - Батайск 28 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 33 14
Россия - Российская федерация - РФ 63740 13
ДНР - Донецк 61 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 524 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 392 5
Россия - ЦФО - Тульская область 789 3
Россия - Белая Калитва 8 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1297 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 604 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 297 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 505 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1001 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 338 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 337 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 153 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 131 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1307 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 147 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 50 2
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 36 2
Россия - Невинномысск 21 2
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 24 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 101 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1742 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 659 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 949 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1382 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 631 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 388 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 504 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 433 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 731 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 404 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 35 1
Олимпийские игры - Olympic Games 331 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858363, в очереди разбора - 761542.
Создано именных указателей - 46783.
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