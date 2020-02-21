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МиГ
серия фронтовых истребителей



21.02.20 Корпорация «МиГ» разработала систему автоматической посадки военных самолетов 2
20.03.19 «ЭСВО» перевела электронный архив документов на платформу «Этлас» 1
16.10.18 Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен 1
28.08.18 Project Support обеспечил работу аудиовизуальных устройств на форуме «Армия-2018» 1
17.08.18 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать 3
01.06.17 Сооснователь Microsoft построил самый большой в мире самолет. Видео 1
05.04.17 Корпорация «МиГ» сносит три ИТ-системы, чтобы поставить «1С» 2
24.03.15 Предприятие «Технодинамики» подтвердило сертификат соответствия ISO 9001 и AS/EN 9100 1
11.11.14 КРЭТ займется созданием систем бортового радиоэлектронного оборудования нового поколения на основе радиофотоники 1
06.10.14 КРЭТ рассказал о перспективных направлениях в области разработки систем РЭБ 1
07.07.14 КРЭТ консолидировал контрольный пакет акций производителя радиолокационного оборудования «Фазотрон-НИИР» 1
07.08.08 Белоруссия намерена закупить истребители МиГ-35 1
15.07.08 МиГ-35 представлен в Фарнборо 7
23.06.08 В «Космической связи» назначен заместитель генерального директора 1
26.05.08 РСК "МиГ" примет участие в международном авиасалоне ILA-2008 3
19.03.08 Серийный МиГ-29КУБ впервые поднялся в воздух 2
11.03.08 Россия и Индия подписали контракт о модернизации индийских ВВС 1
29.02.08 РСК МиГ модернизировала истребители для Словакии 11
04.01.08 Россия поставила Алжиру первые два Су-30МКА 1
29.10.07 МиГ-29М ОВТ продемонстрирует сверхманевренность в Ливии 2
29.08.07 Украина модернизирует МиГ-29 без ориентации на российские аналоги 5
22.08.07 "МАКС-2007": продолжается заключение крупных сделок 1
22.08.07 Корпорация "МиГ": первые контракты на "МАКС-2007" 2
20.08.07 На развитие ПВО СНГ выделено 260 млн. руб. 1
15.08.07 МАКС-2007: новые российские самолеты 2
13.08.07 В воздушном параде в Монино приняли участие свыше 50 типов ЛА 1
25.07.07 Индия может закупить новейшие американские истребители 1
10.07.07 ВВС и Северный флот проводят совместные учения 1
28.06.07 Новые МиГи поднялись в подмосковное небо 1
20.06.07 УОМЗ и Sagem создают совместное предприятие 1
14.06.07 В Ле-Бурже представят новейшие базовые модификации МиГов 4
14.06.07 Алкснис и Поносов: лица российской OpenSource- революции 2
13.06.07 Россия предложила Польше модернизировать МиГ-29 4
01.06.07 МиГ-29КУБ будут модернизировать во Франции 1
24.05.07 Истребители для Малайзии поднялись в небо Сибири 1
26.03.07 F-16I Sufa вступает в борьбу с МиГ-35 4
12.03.07 Россия модернизирует индийские МиГи 1
24.01.07 Индия развернет производство российских авиадвигателей 2
14.12.06 Россия модернизирует МИГ-29 для Индии 4
14.12.06 Россия модернизирует МИГ-29 для Индии 4

Публикаций - 51, упоминаний - 98

МиГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2276 4
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 70 4
Microsoft Corporation 20731 3
Ростех - Технодинамика 24 2
Raytheon 141 2
Avilex - Авилекс 9 1
Twitter 2253 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 443 1
OpenText 172 1
4851 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 346 1
Abbyy 1044 1
Этлас-Софт 78 1
ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 12 1
Safran - Sagem Sécurité 147 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 53 12
Сухой - Авиационный холдинг 109 3
Scaled Composites 25 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 105 2
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 5 2
Boeing 690 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 78 2
Lockheed Martin 434 2
Красный октябрь - кондитерская фабрика 23 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 55 1
ЭСВО 1 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 69 1
РПКБ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 8 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 32 1
Банк Зенит 185 1
ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 2 1
Вертолеты России 122 1
Рособоронэкспорт 59 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1420 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 201 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 645 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 485 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 12 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 53 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 473 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 303 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1092 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 239 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 272 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 790 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1716 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2237 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1852 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2306 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1925 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7247 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2055 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1893 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11990 1
Workflow - Поток работ 93 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 122 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 119 7
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 33 7
Scaled Composites - SpaceShipOne 36 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1433 1
Linux - Debian GNU 315 1
Infor ERP LN 173 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 99 1
Apache OpenOffice 439 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 487 1
Adobe Photoshop 606 1
Pegasus 59 1
Microsoft Windows XP 2204 1
Microsoft Office 2880 1
Microsoft Windows 10 10046 1
Linux OS 7121 1
OpenText Documentum 342 1
Microsoft Windows 1326 1
Этлас ЭДО 97 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 16 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 832 3
Allen Paul - Аллен Пол 117 2
Колесов Николай 19 2
Добровольский Дмитрий 7 1
Сердюков Анатолий 64 1
Чернышев Владимир 1 1
Тарасенко Илья 1 1
Путин Владимир 2288 1
Новодворский Алексей 100 1
Кузюк Максим 8 1
Медведев Дмитрий 1490 1
Алкснис Виктор 56 1
Старостин Ефим 7 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 31538 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1579 5
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26055 4
Казахстан - Республика 4010 4
Нидерланды 1871 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 483 3
Узбекистан - Республика 1235 3
Грузия 1004 3
Ирак - Республика 480 3
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Сингапур - Республика 1476 2
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Германия - Федеративная Республика 7402 2
Италия - Итальянская Республика 2661 2
Швеция - Королевство 1655 2
Франция - Французская Республика 4498 2
Индонезия - Республика 702 2
Украина 5361 2
Испания - Королевство 2386 2
Малайзия 706 2
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Монголия 229 2
Греция - Греческая Республика 597 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
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