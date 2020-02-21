Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МиГ
серия фронтовых истребителей
Публикаций - 51, упоминаний - 98
МиГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростех - Ростехнологии 2276 4
|КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 70 4
|Microsoft Corporation 20731 3
|Ростех - Технодинамика 24 2
|Raytheon 141 2
|Avilex - Авилекс 9 1
|Twitter 2253 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 443 1
|OpenText 172 1
|1С 4851 1
|Космическая связь ФГУП ГПКС 346 1
|Abbyy 1044 1
|Этлас-Софт 78 1
|ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 12 1
|Safran - Sagem Sécurité 147 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 832 3
|Allen Paul - Аллен Пол 117 2
|Колесов Николай 19 2
|Добровольский Дмитрий 7 1
|Сердюков Анатолий 64 1
|Чернышев Владимир 1 1
|Тарасенко Илья 1 1
|Путин Владимир 2288 1
|Новодворский Алексей 100 1
|Кузюк Максим 8 1
|Медведев Дмитрий 1490 1
|Алкснис Виктор 56 1
|Старостин Ефим 7 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1671 2
|Washington Profile 139 2
|CNews RND - R&D.CNews 1150 2
|Forbes - Форбс 547 1
|Wikipedia - Википедия 388 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 8977 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru