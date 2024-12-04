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Индексная книга (каталог) CNews*
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VK ID VK OnePass Mail.ru ID

VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID

VK ID — аккаунт для быстрой регистрации и авторизации в сервисах VK и партнёров. С помощью VK ID пользователь может подключить двухфакторную аутентификацию, контролировать все авторизации в аккаунт из разных приложений и устройств, а также получить индивидуальные рекомендации по защите учётной записи.


04.12.2024 Бизнес сможет интегрировать VK ID и MyTracker в рамках единого решения

Владельцы сайтов могут одновременно установить VK ID и сервис аналитики MyTracker, чтобы больше узнать о своей аудитории, проанализировать предпочтения пользователей и повысить эффективность маркетинговых кампаний. Об этом CNews сообщили пр
11.09.2024 VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе

VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе. Он помогает бизнесу встраивать VK ID на сайты и настраивать ключевые визуальные элементы сервиса без сложного программирования. Воспользоваться решением можно в кабинете на сайте сервиса авторизации. Для этого нужно указать

26.06.2024 Бизнес получит доступ к единому сервису авторизации VK ID и сможет повысить конверсии в заказы

VK запустила единый сервис авторизации для бизнеса и разработчиков сайтов и мобильных приложений. Подключая VK ID в новом кабинете на сайте единого сервиса, онлайн-платформы могут предложить пользователям три варианта быстрой регистрации и входа: через «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru. Об этом

05.06.2024 VK ID упростил процесс интеграции сервиса на сторонние сайты и в мобильные приложения.

Это стало возможным благодаря переходу на новый стандарт авторизации OAuth 2.1. Бизнес и сторонние разработчики будут тратить меньше ресурсов и времени на подключение VK ID для своих сервисов, а также смогут повысить безопасность авторизации пользователей. В обновленной версии VK ID требуется меньше шагов и меньший объем работы с кодом сайта или прило
30.11.2023 Людям с нарушением зрения стали доступнее сервисы «Вконтакте»

«Вконтакте» представила обновления мобильной версии соцсети, «VK звонков» и VK ID, которые делают их доступнее для незрячих пользователей. Людям с нарушением зрения стало проще авторизоваться «Вконтакте», в продуктах компании и партнерских сервисах. Они получили доступ
17.10.2023 Беспарольный вход стал основным для пользователей «Вконтакте»

VK ID обновил процесс авторизации пользователей «Вконтакте». Беспарольные способы входа станут основными при авторизации через VK ID — это обеспечит дополнительную защиту аккаунтов от взлома паролей. Пользователи смогут самостоятельно выбирать вариант входа в аккаунт: по коду из СМС или звонка-сброса, по лицу или отпеч
05.09.2023 Ежемесячная аудитория VK ID в России выросла на 14,6% до 91 млн пользователей

Сервис авторизации VK ID поделился аналитикой о темпах роста его использования для входа в сервисы VK и партнеров. В 2023 г. месячная активная аудитория сервиса в России достигла 91 млн пользователей, что на 14,6
08.06.2023 VK запускает OnePass: пользователи получат новые способы быстрой авторизации без пароля

VK тестирует функцию OnePass для беспарольной авторизации «Вконтакте», в сервисах VK и партнеров. Пользователи смогут входить в аккаунт VK ID с помощью встроенных в устройства технологий авторизации, к примеру Touch ID и Face ID. Новые возможности сделают процесс входа в аккаунт еще более быстрым и универсальным. Об этом CNews

21.12.2022 В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID

«Дзен» добавил новый способ входа на платформу при помощи VK ID. Пользователи смогут один раз привязать номер своего телефона, и в дальнейшем в «Дзен» можно будет входить без пароля. Этот же аккаунт VK ID можно будет использовать для авторизаци
14.10.2022 «ЮMoney» добавили еще один способ входа — через VK ID

У пользователей «ЮMoney» появилась возможность войти в сервис через сайт с помощью аккаунта VK ID. Это так же безопасно, как вход по логину и паролю, но удобнее и быстрее. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Чтобы попасть в «ЮMoney» новым способом, нужно привязать VK ID<
03.02.2022 «Вконтакте» масштабирует Bug Bounty в рамках глобальной программы защиты данных VK Protect: исследователи безопасности получат до 1,5 млн руб.

Багхантерам выплатят до $20 тыс. за каждую найденную уязвимость. Особый фокус — на безопасности единого аккаунта VK ID. «Вконтакте» объявляет о глобальных обновлениях для защиты пользователей и их данных. Социальная сеть перезапускает программу обнаружения уязвимостей Bug Bounty и повышает выплаты исследо

Публикаций - 66, упоминаний - 67

VK ID и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 61
VK - Mail.ru Group 3455 20
Google LLC 11775 5
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 4
Yandex - Яндекс 7339 4
Samsung Electronics 10254 3
LG Electronics 3614 3
Apple Inc 12100 3
Ростелеком 9700 2
МегаФон 8804 2
МФ технологии - МФТ 34 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Microsoft Corporation 24624 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Alibaba Group 422 1
Tencent 157 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Huawei 3933 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
Yahoo! 3697 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
RuMarket 12 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
2domains 4 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
Открытые технологии 701 1
VK - Учи.ру - Тетрика 12 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
Xiaomi 1732 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Telegram Group 1983 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 9
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 9
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 6
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Ситимобил - Служба такси 158 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Naspers 83 1
United Capital Partners 18 1
Нижегородпромстройбанк 5 1
Капитал ООО 4 1
Tiger Global Management 44 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Газпром ПАО 1342 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Почта России ПАО 2112 1
Альфа-Банк 1769 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Visa International 1949 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
Импроком 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 20
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 16
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 764 13
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 7
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 6
Data monetization - Монетизация данных 1624 6
Оповещение и уведомление - Notification 4605 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 5
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 5
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 30
VK Mini Apps 58 14
VK - Mail.Ru Почта 349 13
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 13
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 13
Google Android 13994 13
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 12
VK Combo 82 12
Apple iOS 7809 12
VK RuStore 327 12
Google Play - Google Store - Android Market 3291 8
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 51 8
Apple - App Store 2890 7
My.Games 69 6
VK Protect 8 5
ЦРТ Инновации - OnePass 11 5
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 4
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 4
Google Android TV 316 4
Huawei AppGallery 280 4
Microsoft Windows 15656 4
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 4
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 4
Linux OS 9936 3
Google Chrome - браузер 1561 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
VK Клипы 50 3
Apple Safari - браузер 853 3
Apple ID - Система аутентификации 121 3
VK - Яндекс.Дзен 188 3
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 96 3
Apple macOS 2059 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
Mozilla Firefox - браузер 1889 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Apple iPhone 6 4862 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 62 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 2
Краснова Марина 41 5
Газизов Рустэм 6 5
Тоболь Александр 39 5
Кириенко Владимир 139 4
Смирнов Иван 21 4
Добродеев Борис 95 3
Усманов Алишер 301 2
Гришин Дмитрий 208 2
Фролова Ольга 3 2
Мыздриков Иван 29 2
Ежов Фёдор 13 2
Козлов Максим 27 2
Афанасьев Олег 22 2
Дуров Павел 291 1
Таврин Иван 117 1
Антропов Антон 2 1
Мильнер Юрий 134 1
Левиев Лев 21 1
Щербович Илья 10 1
Мирилашвили Вячеслав 16 1
Комаревцев Петр 1 1
Зыбина Мария 4 1
Максимов Сергей 7 1
Килюшева Екатерина 10 1
Матвиенко Валентина 112 1
Волков Алексей 50 1
Смыслов Дмитрий 8 1
Кравцов Сергей 54 1
Жуков Сергей 38 1
Черменин Артем 7 1
Куприянов Сергей 8 1
Соболев Илья 2 1
Каптелов Борис 1 1
Гладкова Маргарита 1 1
Фингер Грегори 13 1
Дибров Дмитрий 5 1
Иконников Максим 2 1
Фролов Антон 17 1
Айвазов Александр 31 1
Походня Инна 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Украина 7608 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 9
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 6
Английский язык 6634 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Аудит - аудиторский услуги 2657 3
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 163 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Зоология - наука о животных 2603 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 2
Blacklist - Чёрный список 617 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 9
VK Skillbox - Скилбокс 109 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 4
VK Education - VK Образование - ВК Образование 44 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 20 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 22 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

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7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

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Наука

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