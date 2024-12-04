VK ID VK OnePass Mail.ru ID
VK ID — аккаунт для быстрой регистрации и авторизации в сервисах VK и партнёров. С помощью VK ID пользователь может подключить двухфакторную аутентификацию, контролировать все авторизации в аккаунт из разных приложений и устройств, а также получить индивидуальные рекомендации по защите учётной записи.
|04.12.2024
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Бизнес сможет интегрировать VK ID и MyTracker в рамках единого решения
Владельцы сайтов могут одновременно установить VK ID и сервис аналитики MyTracker, чтобы больше узнать о своей аудитории, проанализировать предпочтения пользователей и повысить эффективность маркетинговых кампаний. Об этом CNews сообщили пр
|11.09.2024
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VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе
VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе. Он помогает бизнесу встраивать VK ID на сайты и настраивать ключевые визуальные элементы сервиса без сложного программирования. Воспользоваться решением можно в кабинете на сайте сервиса авторизации. Для этого нужно указать
|26.06.2024
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Бизнес получит доступ к единому сервису авторизации VK ID и сможет повысить конверсии в заказы
VK запустила единый сервис авторизации для бизнеса и разработчиков сайтов и мобильных приложений. Подключая VK ID в новом кабинете на сайте единого сервиса, онлайн-платформы могут предложить пользователям три варианта быстрой регистрации и входа: через «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru. Об этом
|05.06.2024
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VK ID упростил процесс интеграции сервиса на сторонние сайты и в мобильные приложения.
Это стало возможным благодаря переходу на новый стандарт авторизации OAuth 2.1. Бизнес и сторонние разработчики будут тратить меньше ресурсов и времени на подключение VK ID для своих сервисов, а также смогут повысить безопасность авторизации пользователей. В обновленной версии VK ID требуется меньше шагов и меньший объем работы с кодом сайта или прило
|30.11.2023
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Людям с нарушением зрения стали доступнее сервисы «Вконтакте»
«Вконтакте» представила обновления мобильной версии соцсети, «VK звонков» и VK ID, которые делают их доступнее для незрячих пользователей. Людям с нарушением зрения стало проще авторизоваться «Вконтакте», в продуктах компании и партнерских сервисах. Они получили доступ
|17.10.2023
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Беспарольный вход стал основным для пользователей «Вконтакте»
VK ID обновил процесс авторизации пользователей «Вконтакте». Беспарольные способы входа станут основными при авторизации через VK ID — это обеспечит дополнительную защиту аккаунтов от взлома паролей. Пользователи смогут самостоятельно выбирать вариант входа в аккаунт: по коду из СМС или звонка-сброса, по лицу или отпеч
|05.09.2023
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Ежемесячная аудитория VK ID в России выросла на 14,6% до 91 млн пользователей
Сервис авторизации VK ID поделился аналитикой о темпах роста его использования для входа в сервисы VK и партнеров. В 2023 г. месячная активная аудитория сервиса в России достигла 91 млн пользователей, что на 14,6
|08.06.2023
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VK запускает OnePass: пользователи получат новые способы быстрой авторизации без пароля
VK тестирует функцию OnePass для беспарольной авторизации «Вконтакте», в сервисах VK и партнеров. Пользователи смогут входить в аккаунт VK ID с помощью встроенных в устройства технологий авторизации, к примеру Touch ID и Face ID. Новые возможности сделают процесс входа в аккаунт еще более быстрым и универсальным. Об этом CNews
|21.12.2022
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В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID
«Дзен» добавил новый способ входа на платформу при помощи VK ID. Пользователи смогут один раз привязать номер своего телефона, и в дальнейшем в «Дзен» можно будет входить без пароля. Этот же аккаунт VK ID можно будет использовать для авторизаци
|14.10.2022
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«ЮMoney» добавили еще один способ входа — через VK ID
У пользователей «ЮMoney» появилась возможность войти в сервис через сайт с помощью аккаунта VK ID. Это так же безопасно, как вход по логину и паролю, но удобнее и быстрее. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Чтобы попасть в «ЮMoney» новым способом, нужно привязать VK ID<
|03.02.2022
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«Вконтакте» масштабирует Bug Bounty в рамках глобальной программы защиты данных VK Protect: исследователи безопасности получат до 1,5 млн руб.
Багхантерам выплатят до $20 тыс. за каждую найденную уязвимость. Особый фокус — на безопасности единого аккаунта VK ID. «Вконтакте» объявляет о глобальных обновлениях для защиты пользователей и их данных. Социальная сеть перезапускает программу обнаружения уязвимостей Bug Bounty и повышает выплаты исследо
VK ID и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Краснова Марина 41 5
|Газизов Рустэм 6 5
|Тоболь Александр 39 5
|Кириенко Владимир 139 4
|Смирнов Иван 21 4
|Добродеев Борис 95 3
|Усманов Алишер 301 2
|Гришин Дмитрий 208 2
|Фролова Ольга 3 2
|Мыздриков Иван 29 2
|Ежов Фёдор 13 2
|Козлов Максим 27 2
|Афанасьев Олег 22 2
|Дуров Павел 291 1
|Таврин Иван 117 1
|Антропов Антон 2 1
|Мильнер Юрий 134 1
|Левиев Лев 21 1
|Щербович Илья 10 1
|Мирилашвили Вячеслав 16 1
|Комаревцев Петр 1 1
|Зыбина Мария 4 1
|Максимов Сергей 7 1
|Килюшева Екатерина 10 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Волков Алексей 50 1
|Смыслов Дмитрий 8 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Жуков Сергей 38 1
|Черменин Артем 7 1
|Куприянов Сергей 8 1
|Соболев Илья 2 1
|Каптелов Борис 1 1
|Гладкова Маргарита 1 1
|Фингер Грегори 13 1
|Дибров Дмитрий 5 1
|Иконников Максим 2 1
|Фролов Антон 17 1
|Айвазов Александр 31 1
|Походня Инна 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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