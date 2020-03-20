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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TmaxSoft Tibero
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 127
TmaxSoft Tibero упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
|Мельников Руслан 13 5
|Рева Андрей 9 3
|Варов Константин 24 2
|Прахов Максим 5 2
|Фаттахов Марат 2 1
|Кучик Евгений 13 1
|Рыбчинский Михаил 14 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Урусов Виктор 42 1
|Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 1
|Симакин Денис 6 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Зейтениди Наталья 10 1
|Кириллов Михаил 15 1
|Сабанов Алексей 16 1
|Алексеев Вячеслав 12 1
|Авербах Владимир 121 1
|Меджитов Тимур 56 1
|Салбиев Алан 30 1
|Евраев Михаил 222 1
|Скляр Алексей 49 1
|Каштанов Дмитрий 27 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Бартунов Олег 32 1
|Васильев Владислав 39 1
|CNews Analytics 1992 1
|Gartner 2200 1
|ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru