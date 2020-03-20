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TmaxSoft Tibero


20.03.2020 Подтверждена работоспособность «Босс-Кадровик» на базе ОС РОСА «Кобальт» 1
16.05.2018 «Убийца Oracle» подешевел для российских разработчиков в 13000 раз 1
09.02.2018 На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок 3
07.02.2018 Топ-менеджера IBM наняли продвигать СУБД-«убийцу Oracle» 3
08.11.2017 СУБД Tibero доступна в облаке для Red Hat Enterprise Linux 7
18.10.2017 TmaxSoft и Dbvisit упростили миграцию данных с Oracle на Tibero 7
27.09.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новое поколение средств электронной подписи JaCarta-2 ГОСТ 1
26.09.2017 TmaxSoft внедрила СУБД Tibero в индийской платежной системе fonePaisa 9
20.09.2017 Исследование: расстановка сил на рынке СУБД может кардинально измениться 2
17.07.2017 Крупнейшая электроэнергетическая компания Южной Кореи перешла на реляционную СУБД Tibero 4
06.07.2017 R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero 5
26.05.2017 Россияне придумали, как обезопаситься от СУБД Oracle, MS SQL и Tibero без импортозамещения 1
10.05.2017 R-Style Softlab предлагает банкам системы ДБО под управлением СУБД PostgreSQL 1
16.03.2017 Bell Integrator расширяет сотрудничество с TmaxSoft 2
21.06.2016 Система защиты и аудита СУБД Chakra Max вышла на российский рынок 1
08.06.2016 IBS представила серию специализированных ПАК «Скала-СР» для высоконагруженных СУБД и аналитических систем 1
26.05.2016 Платформа бизнес-аналитики Alpha BI совместима с Astra Linux 1
12.05.2016 Система «АЦК-Финансы» и СУБД Tibero проходят испытания на совместимость 7
12.05.2016 Протестирована работа аналитической платформы «Барс Груп» Alpha BI на СУБД Tibero 9
10.05.2016 Продукты линеек Secret Disk и «Крипто БД» внесены в Единый реестр отечественного ПО 1
22.04.2016 Новая ОС совместима сразу с Android, iOS и Windows 1
31.03.2016 СУБД Tibero доступна в России на серверах Inspur 1
09.02.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию «Крипто БД» 3
04.02.2016 «Роснефть» мигрирует на PostgreSQL и подыскивает «импортозамещающую» ОС 1
27.01.2016 R-Style Softlab протестировала InterBank RS на совместимость с СУБД Tibero 4
24.12.2015 Bell Integrator — новый партнер TmaxSoft в России 2
22.12.2015 ФСТЭК России сертифицирует новый программный продукт «МСВСфера СУБД» 6.0 3
17.11.2015 Протестирована работа СУБД Tibero на Huawei Сonverged Infrastructure Blade Server E9000 6
06.11.2015 TmaxSoft выпускает новую версию решения для миграции с мэйнфреймов 1
05.10.2015 Бизнес готов инвестировать в государственные ИТ 2
22.09.2015 IQplatform и СУБД Tibero протестированы на совместимость 4
18.09.2015 TmaxSoft выступит в роли генерального партнера конференции CNews «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 2
27.08.2015 Из-за скачков курса доллара в России зафиксировали цену на «убийцу Oracle» 8
20.07.2015 Учебный центр «РДТех» обучил экспертов ИТ-компаний работе с базами данных Tibero 3
02.07.2015 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 2
17.06.2015 СУБД Tibero и сервер приложений JEUS от TmaxSoft полностью совместимы с продуктами «ДаСистемс» 5
15.06.2015 TmaxSoft выпустила новую версию СУБД Tibero 5
04.06.2015 OCS Distribution пополнила свой продуктовый портфель решениями TmaxSoft 2
24.04.2015 «Аладдин Р.Д.» и TmaxSoft предложили СКЗИ «Крипто БД» на базе СУБД Tibero 4
11.11.2014 Tegrus будет применять в своих проектах решения TmaxSoft 1

Публикаций - 40, упоминаний - 127

TmaxSoft Tibero упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

TmaxSoft 44 21
Oracle Corporation 3374 19
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 5
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
IBM 3575 4
Microsoft Corporation 11226 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 2
iTeco - Ай-Теко 721 2
Diasoft - Диасофт 357 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 2
Барс груп 402 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 353 1
ICL Services 51 1
Mellanox Technologies 69 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 1
Код Безопасности 365 1
Teradata 166 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
Pivotal Software 45 1
Айкумен ИБС - Айкумен Информационные бизнес-системы - IQMen Business Intelligence 9 1
РДТЕХ 159 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Merlion - Мерлион 275 1
Прогноз 197 1
Softline - Софтлайн 1481 1
Infosys 54 1
Polymatica - Полиматика 41 1
Samsung Electronics 5749 1
VMware 1832 1
SAP SE 3228 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Huawei 2736 1
LG Electronics 1886 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 5
Hyundai Motor 146 4
Мосэнергосбыт АО 77 4
Роснефть НК 367 2
Газпром ПАО 525 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Металлинвестбанк 39 1
Интер РАО ПАО 159 1
Сбербанк страхование 47 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 131 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 50 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Счётная палата РФ 462 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
TDE - Transparent Data Encryption - Прозрачное шифрование баз данных 9 1
RDBMS - Relational Database Management System - Реляционная СУБД 11 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 378 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 61 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
Microsoft SQL Server 799 9
Linux OS 4288 8
TmaxSoft JEUS 10 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 7
SQL - Язык программирования 436 6
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 435 5
TmaxSoft OpenFrame 8 4
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 3
IBM DB2 151 3
R-Style Softlab - InterBank 94 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 2
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 2
Microsoft Windows 10 6691 2
БАРС.Alpha BI 32 2
Diasoft FA# 53 2
Aladdin Secret Disk 33 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Aladdin JC-WebClient 15 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
Informix СУБД 16 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 10 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
Oracle СУБД 33 1
БФТ АЦК-Финансы 26 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 1
БОСС-Кадровик 74 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 35 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
DEPO Computers - DEPO Storm 22 1
Aladdin JaCarta Authentication Server (JAS) 5 1
Aladdin JaCarta U2F 6 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Скала-Р - Скала-СР Программно-аппаратные комплексы 6 1
Мельников Руслан 13 5
Рева Андрей 9 3
Варов Константин 24 2
Прахов Максим 5 2
Фаттахов Марат 2 1
Кучик Евгений 13 1
Рыбчинский Михаил 14 1
Херсонцев Алексей 48 1
Рудычева Наталья 81 1
Урусов Виктор 42 1
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 1
Симакин Денис 6 1
Ведехин Игорь 23 1
Зейтениди Наталья 10 1
Кириллов Михаил 15 1
Сабанов Алексей 16 1
Алексеев Вячеслав 12 1
Авербах Владимир 121 1
Меджитов Тимур 56 1
Салбиев Алан 30 1
Евраев Михаил 222 1
Скляр Алексей 49 1
Каштанов Дмитрий 27 1
Гусев Дмитрий 48 1
Бартунов Олег 32 1
Васильев Владислав 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 18
Южная Корея - Республика 1470 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 3
Сингапур - Республика 811 3
Бразилия - Федеративная Республика 1132 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Индия - Республика 2184 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 1
Россия - Тюменская область 592 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
CNews Analytics 1992 1
Gartner 2200 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
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