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Bitel
Бител
сотовый оператор Киргизии
Bitel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акаев Айдар 9 9
|Бакиев Курманбек 45 6
|Евтушенков Владимир 182 6
|Рейман Леонид 977 4
|Еримбетов Искандер 5 4
|Гончарук Александр 88 4
|Модин Алексей 4 4
|Брюквин Юрий 253 3
|Изосимов Александр 188 3
|Путин Владимир 2158 3
|Меламед Леонид 110 3
|Фридман Михаил 89 3
|Батанов Андрей 16 2
|Маевский Игорь 30 2
|Бакиев Максим 33 2
|Усманов Алишер 247 2
|Новицкий Евгений 27 2
|Рожецкин Леонид 41 2
|Хан Герман 10 2
|Кузьмичев Алексей 12 2
|Королев Игорь 55 2
|Меламед Александр 41 2
|Богатов Антон 76 2
|Маевский Леонид 50 2
|Каримова Гульнара 89 2
|Гирев Андрей 69 1
|Wang Michael - Ванг Майкл 12 1
|Holt Gunnar - Холт Гуннар 2 1
|Мадумаров Рустам 21 1
|Резникович Алексей 52 1
|Газин Геннадий 2 1
|Перцовский Александр 11 1
|Яшин Валерий 65 1
|Евтушенкова Татьяна 9 1
|Кохановская Елена 19 1
|Назарбаев Нурсултан 42 1
|Derby Peter - Дерби Питер 2 1
|Pusey Stephen - Пусей Стефен 2 1
|Bedier Osama - Бедиер Осама 3 1
|Морошкин Александр 111 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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