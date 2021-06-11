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Bitel
Бител
сотовый оператор Киргизии



11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 1
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 2
30.11.2018 Владелец МТС озолотил своего сына 1
25.01.2018 Банкир сбежал в США от допросов по сделкам с «Билайном» и МТС 1
17.08.2017 Политика посадили в тюрьму на 8 лет из-за взятки от «российского связиста» 1
27.02.2017 Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона» 1
01.08.2014 МТС возвращается в Узбекистан. Конфликт окончен 1
19.11.2013 Выручка МТС в третьем квартале выросла на 4% до 103 млрд руб. 1
09.08.2013 Телеком-операторы делят территорию 1
02.07.2013 Стоимость EPAM выросла в 2,5 раза с момента IPO 1
26.06.2013 Война закончена: «Альфа-групп» откупилась от МТС 1
11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА 1
15.03.2013 Как сын диктатора продал сотового оператора в МТС. СХЕМА 1
27.06.2012 Андрей Батанов возглавил NetByNet 1
16.02.2012 МТС отсудит сама у себя $400 млн 1
07.12.2011 МТС добился ареста акций "Билайна" 6
18.11.2011 «Потерянная дочка» МТС выставлена на продажу 1
05.09.2011 Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках 2
11.07.2011 Разработан модуль «быстрой интеграции» платформы Enaza c биллинговой системой BGBilling 1
06.04.2011 У россиян конфискуют киргизского оператора Megacom 1
04.03.2011 АФК «Система» традиционно забрала президента у МТС 1
01.02.2011 Евтушенков не оплатит долг МТС, оставшийся от его дочери 1
31.01.2011 В Англии арестованы активы МТС 1
13.01.2011 МТС заплатит $176 млн за несуществующий актив 1
27.05.2010 В отчете «Билайна» обнаружилась «дочка» МТС 1
12.01.2010 Молдавия обанкротила российского сотовика 1
29.09.2008 Казахские связисты заработали $500 млн на короле Непала 1
20.05.2008 «Питерских связистов» лишили спутников и Киргизии 3
17.04.2008 «Билайн» подмял под себя актив МТС 1
23.01.2008 Русские теряют киргизскую связь 4
09.01.2008 "ВымпелКом" приобрел киргизского сотового оператора "Скай Мобайл" 5
11.12.2007 Властелины связи: кому принадлежит русский телеком? 1
04.12.2007 Русские связисты пожертвовали Турцией ради Украины 1
01.12.2007 «Билайну» расчистили путь в Киргизию 1
06.11.2007 Morgan Stanley угодила в капкан МТС 2
10.10.2007 Morgan Stanley удивил МТС 3
09.10.2007 «Система» призывает пересмотреть тендер по продаже Sky Mobile 1
31.08.2007 МТС и «ВымпелКом» на грани войны в Киргизии 8
31.08.2007 Продажа Sky Mobile может поссорить двух российских операторов 3
06.08.2007 Русские связисты десантировались в Камбодже 1

Публикаций - 88, упоминаний - 204

Bitel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8354 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7540 39
Альфа-Групп - Altimo 381 34
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 26
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 22
АФК Система ПАО 1582 16
Telenor 681 13
Turkcell 309 10
Telia Company 778 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 628 9
Киевстар 432 9
Питерская группа связистов 153 8
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 100 7
Ростелеком - Связьинвест 1650 6
Buztel 30 5
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 51 5
СМАРТС Компания 490 5
Visor 52 4
Fintur 52 3
Синтерра - Synterra 732 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 3
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания 21 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7582 3
Vodafone Group 1241 2
Астелит 118 2
Рустелеком ТК 255 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 79 2
Vertu 99 2
Millicom International Cellular SA 49 2
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 667 2
ВымпелКом - Билайн УРС - Украинские радиосистемы 159 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 2
Apple Inc - Эппл Рус 9559 2
Meta - Facebook 3969 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 188 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 709 1
Fellowes 32 28
Альфа-Групп 579 22
IPOC 121 16
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 431 5
ТНК-ВР Холдинг 226 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1798 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 2
Евросеть 1310 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 2
LetterOne Holdings - L1 Technology 44 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 2
Меркури - Mercury 59 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 1
РОСНО СК 161 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 1
Redline Capital 1 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
RTP Global 7 1
Merrill Lynch 425 1
Intel Capital 146 1
РТК Лизинг 62 1
Uber 260 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 153 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 78 1
ПромСвязьКапитал 66 1
BP - British Petroleum 91 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 215 1
Альфа-Банк 1279 1
МТС банк 257 1
Аэрофлот 572 1
Почта России ПАО 1741 1
РЖД - Российские железные дороги 1261 1
БТА Банк - Туран Алем 15 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 149 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 455 7
Верховный суд Российской Федерации 284 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 3
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 3
Международный арбитраж 12 2
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 693 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1707 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2173 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 1
UK Parliament - Палата лордов Великобритании - The House of Lords of the United Kingdom - House of Peers 7 1
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции 1 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 26 1
World Bank Group - Всемирный банк 221 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 214 1
Администрация Президента РФ 313 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 267 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2241 1
Президент Российской Федерации 1597 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 475 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1405 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 1
Счётная палата РФ 543 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 413 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 43 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 6
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 2
3G - Стандарт мобильной связи 4903 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 794 2
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 139 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4044 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2312 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 391 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 447 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 260 5
Apple iOS 5792 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 172 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 103 1
Акаев Айдар 9 9
Бакиев Курманбек 45 6
Евтушенков Владимир 182 6
Рейман Леонид 977 4
Еримбетов Искандер 5 4
Гончарук Александр 88 4
Модин Алексей 4 4
Брюквин Юрий 253 3
Изосимов Александр 188 3
Путин Владимир 2158 3
Меламед Леонид 110 3
Фридман Михаил 89 3
Батанов Андрей 16 2
Маевский Игорь 30 2
Бакиев Максим 33 2
Усманов Алишер 247 2
Новицкий Евгений 27 2
Рожецкин Леонид 41 2
Хан Герман 10 2
Кузьмичев Алексей 12 2
Королев Игорь 55 2
Меламед Александр 41 2
Богатов Антон 76 2
Маевский Леонид 50 2
Каримова Гульнара 89 2
Гирев Андрей 69 1
Wang Michael - Ванг Майкл 12 1
Holt Gunnar - Холт Гуннар 2 1
Мадумаров Рустам 21 1
Резникович Алексей 52 1
Газин Геннадий 2 1
Перцовский Александр 11 1
Яшин Валерий 65 1
Евтушенкова Татьяна 9 1
Кохановская Елена 19 1
Назарбаев Нурсултан 42 1
Derby Peter - Дерби Питер 2 1
Pusey Stephen - Пусей Стефен 2 1
Bedier Osama - Бедиер Осама 3 1
Морошкин Александр 111 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 856 67
Россия - Российская федерация - РФ 76300 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 15
Великобритания - Лондон 1598 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 12
Казахстан - Республика 3736 11
Великобритания - Виргинские Острова 161 11
Люксембург Великое Герцогство 323 8
Узбекистан - Республика 1206 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 7
Украина 5155 7
Туркмения - Туркменистан 370 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 6
Турция - Турецкая республика 1305 6
Таджикистан - Республика 686 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 4
Непал - Федеративная Демократическая Республика 111 4
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 215 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 682 4
Камбоджа - Королевство 105 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА 775 3
Индонезия - Республика 595 3
Великобритания - Уэльс 70 3
Индия - Республика 3430 3
Грузия 978 3
Финляндия - Финляндская Республика 1396 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 2
Европа Восточная 2685 2
Латинская Америка 1283 2
Швеция - Стокгольм 317 2
Великобритания - Остров Мэн 19 2
Швеция - Королевство 1526 2
Канада 2309 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 349 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1212 2
Африка - Африканский регион 2321 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1756 2
Израиль 1288 1
Нидерланды - Амстердам 452 1
США - Нью-Йорк 2309 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 408 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 160 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 42 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 41 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 7
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Forbes - Форбс 536 1
Thomson Reuters - Рейтер 5128 1
The Guardian - Британская газета 264 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 119 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
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