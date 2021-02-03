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Аскон Лоцман:PLM
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Публикаций - 36, упоминаний - 72
Аскон Лоцман:PLM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аскон - Ascon 177 4
|C3D Labs 21 2
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 366 2
|1С 3799 1
|SAP SE 3228 1
|Renga Software 13 1
|АСКОН-Волга 2 1
|Altium 34 1
|Askona Life Group - Аскона 60 1
|ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
|ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
|Промтех ГК 6 1
|Аэрокосмические системы ОКБ 2 1
|Голиков Александр 5 1
|Шевелев Дмитрий 2 1
|Гинда Дмитрий 1 1
|Зыков Олег 12 1
|Трохалин Иван 1 1
|Янкина Татьяна 1 1
|Богданов Максим 15 1
|ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
|OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770888, в очереди разбора - 674570.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770888, в очереди разбора - 674570.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru