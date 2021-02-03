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Аскон Лоцман:PLM


03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 1
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D» 1
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 1
25.10.2018 «Аскон» представила новые приложения для системы «Лоцман:PLM» 8
04.04.2018 C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года 1
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 1
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11% 2
25.12.2015 Разработчики «Искандеров-М» мигрируют на отечественные САПР 1
01.10.2014 «АйтиКонсалт» разработала модуль интеграции «Лоцман:PLM» и Preactor APS 1
02.04.2014 Выручка «Аскон» по итогам 2013 г. составила 983 млн руб. 2
20.03.2014 «Аскон» обновил решения «Лоцман:PLM» и «Вертикаль», справочники и приложения для ТПП 6
06.12.2013 PLM: российское авиастроение берет новые высоты 1
21.03.2013 «Аскон» поставил рекорд выручки за счет ракет и подводных лодок 3
26.09.2012 «Аскон» представил систему автоматизированного управления производством «Гольфстрим» 2
07.09.2012 Российский САПР-разработчик запустил облачного конкурента Autodesk 3
14.10.2011 «Нефтекамский автозавод» выбрал «Компас-3D» для перехода к трехмерному проектированию 1
07.06.2011 «Бюро аналитических комплексов и систем» перевело архив инженерной документации под управление «Лоцман:PLM» 5
24.12.2010 Разработчик «Иглы» и «Искандера» получил российскую CAD-систему 1
23.12.2010 «Аскон» создал систему информационного обмена для «Конструкторского бюро машиностроения» 1
03.11.2010 «КуйбышевАзот» модернизировал САПР с помощью «Аскон» 1
18.10.2010 «ЦСКБ-Прогресс» автоматизирует работу технологов с помощью решений «Аскон» 1
23.04.2010 «ПермНИПИнефть» автоматизирует архив с помощью «Лоцмана:PLM» 2
05.03.2010 «Аскон» автоматизировал проектный центр «Норильского никеля» 3
18.02.2010 «Домнаремонт» управляет проектной документацией с помощью «Лоцмана:PLM» 4
03.04.2009 Объем продаж «Аскон» в 2008 г. вырос на 10% 1
20.02.2009 «ТюменНИИгипрогаз» внедряет «Галактику ERP» 1
30.01.2009 «Звезда-Энергетика» автоматизировала управление инженерными данными 2
15.08.2008 «Аскон» внедрил «Лоцман:PLM» в «Средневолжской газовой компании» 6
06.08.2008 «Севмаш» расширит возможности PLM-решений «Аскон» 1
29.07.2008 «Аскон» выпустил справочник «Материалы и сортаменты 2.0» 1
04.06.2008 Форум «Белые Ночи САПР`2008»: итоги 1
21.05.2008 4 июня откроется форум isicad-2008 1
13.05.2008 «Аскон» выпустил «Лоцман:PLM 9.0» 1
30.04.2008 «Аскон» выпустил «Лоцман:PLM 9.0» 1
24.04.2008 «Аскон» внедрил «Лоцман:PLM» в ГК «Маяк» 2
14.03.2008 Оборот ГК «Аскон» в 2007 году вырос в два раза 1

Публикаций - 36, упоминаний - 72

Аскон Лоцман:PLM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Аскон - Ascon 177 4
C3D Labs 21 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 366 2
3799 1
SAP SE 3228 1
Renga Software 13 1
АСКОН-Волга 2 1
Altium 34 1
Askona Life Group - Аскона 60 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Промтех ГК 6 1
Аэрокосмические системы ОКБ 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 224 1
Аскон Компас-3D 66 7
Linux OS 4288 3
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 9 1
C3D Toolkit 10 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Android 10752 1
Аскон Полином:MDM 2 1
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 5 1
Аскон Pilot-BIM 3 1
Аскон KompasFlow 3 1
Голиков Александр 5 1
Шевелев Дмитрий 2 1
Гинда Дмитрий 1 1
Зыков Олег 12 1
Трохалин Иван 1 1
Янкина Татьяна 1 1
Богданов Максим 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - Коломна 49 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Украина 3417 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Индия - Республика 2184 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770888, в очереди разбора - 674570.
Создано именных указателей - 46354.
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