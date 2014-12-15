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Арктел



15.12.2014 «ВымпелКом» объявил о новых назначениях в корпоративном сегменте 2
08.09.2011 МТС обвинили в «принудительном переводе абонентов» на свой межгород 1
15.08.2011 Виртуальные АТС: хватит платить за железо 1
28.09.2010 ФАС удовлетворила ходатайство ЮТК о приобретении компании «Южный телеком» 1
10.03.2010 IP-телефония покушается на корпоративную связь 1
23.10.2009 Россия: число операторов дальней связи удвоится 1
15.04.2009 Названы лидирующие игроки рынка ШПД и фиксированной связи 1
25.03.2009 «Арктел» предоставил услуги связи «ЮниКредит Банку» 1
03.12.2008 «Арктел» обеспечил связью EMG и «ГФК-Русь» 1
24.10.2008 «Арктел» выделит 180 номеров для Администрации г. Кирова 1
22.09.2008 «РадиоНет» начал предоставлять услуги дальней связи 1
09.09.2008 Назначен первый зам гендиректора «Радионета» 1
22.07.2008 Eset NOD32 обеспечил безопасную работу связистов «Арктел» 1
19.06.2008 Андрей Варфоломеев назначен генеральным директором «Арктела» 1
28.05.2008 «Арктел» поглощен «Росвебом» 1
28.05.2008 «Арктел» вошел в «Холдинговую компанию «Росвеб Телеком» 1
05.05.2008 «Синтерра» вышла на дальнюю связь 1
08.04.2008 «Арктел – Инвест» разместит облигации на 1 млрд руб 2
28.02.2008 «Арктел» стал национальным оператором междугородной и международной связи 4
12.02.2008 Объём продаж петербургского филиала «Арктел» вырос на 40% 2
07.02.2008 АСВТ и «Мегафон» подписали договор о присоединении сетей на зоновом уровне 1
04.02.2008 «Волготелком» подвел итоги деятельности в 2007 г. 1
30.01.2008 АСВТ и «Комстар-ОТС» заключили договор о присоединении сетей 1
29.01.2008 «ТС-Ритейл» открыл две «Точки» на Северо-Западе 1
28.01.2008 «Арктел» подвел предварительные итоги 2007 г. 4
18.01.2008 «Арктел-Инвест» выплатил третий купонный доход по облигациям 2
15.01.2008 «Арктел» стал зоновым оператором в Москве 3
12.12.2007 Россвязь выделила "Арктелу" по 2 тыс. номеров в Воронеже, Липецке и Рязани 1
27.11.2007 Абонентская база корпоративных клиентов «Арктел» выросла на 15% 1
23.11.2007 «Арктел» подключит Самарскую Губернскую Думу к высокоскоростному интернету 1
14.11.2007 6 декабря откроется InterCom-2007 1
13.11.2007 «Арктелу» выделено 2 тыс. номеров в Нижнем Новгороде 2
08.11.2007 Назначен директор филиала «Арктела» в Нижнем Новгороде 1
01.11.2007 АСВТ организовала пропуск зонового трафика «ТрансТелеКом» 1
24.10.2007 В «Арктеле» назначен директор филиала в Москве и ЦФО 1
19.10.2007 Межгород: у россиян появится реальный выбор 1
08.10.2007 «Арктел» начал продажу слов-номеров 1
25.09.2007 «Арктел» приобрел 10 тыс. номеров для оказания услуги «Бесплатный вызов» 1
27.06.2007 «Голден Телеком» отозвал апелляцию по иску к Россвязьнадзору 1
08.06.2007 «Арктел» подал заявку на получение кодов дальней связи 1

Публикаций - 74, упоминаний - 95

Арктел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1836 10
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 10
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 709 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 5
Синтерра - Synterra 732 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 927 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 4
Neoflex - Неофлекс 150 3
БИС - Банковские информационные системы 65 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 3
Diasoft - Диасофт 485 3
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 531 3
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 112 3
Армада - РБК софт 648 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 397 3
АСВТ 90 3
Логика Бизнеса 160 3
Южный телеком 8 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 427 3
Quorum - Кворум 90 3
Инверсия 104 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 3
Huawei 3016 3
Abbyy 1026 3
IBM 8247 3
Cisco Systems 4542 3
SAP SE 4176 3
Softline - Софтлайн 1683 3
PM Expert 110 3
Oracle Corporation 5638 3
Verysell Проекты - Verysell Project 67 3
МегаФон ПетерСтар 285 2
Orange France Télécom 634 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 191 2
Ростелеком - Связьинвест 1650 2
МТТ Старт Телеком 59 2
Лидер УК 16 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Беталинк 98 1
Dixis - Диксис 339 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 32 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 185 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 86 1
Связьтранснефть 19 1
РАО ЕЭС России ПАО 179 1
Транснефть 182 1
РЖД - Российские железные дороги 1261 1
Точка 132 1
Евросеть 1310 1
Ингосстрах СПАО 269 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 223 1
Альфа-Банк 1279 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
Аэрофлот 572 1
Связной ГК 1047 1
Росгосстрах 210 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1904 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 538 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 1
МКС - Международная космическая станция 401 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 83 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 562 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 764 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 222 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 261 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 71 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 343 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 648 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 477 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 123 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 574 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1571 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 111 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 132 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 121 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 208 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 601 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 605 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 265 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1418 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2291 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 1
Apple iMac - Серия моноблоков 401 3
Microsoft Skype 1747 2
ICQ 777 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 383 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 119 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 576 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 24 1
ESET Remote Administrator 55 1
Кузнецов Сергей 118 11
Толмачева Татьяна 28 2
Андреева Екатерина 44 1
Солонин Виталий 82 1
Богатов Антон 76 1
Морошкин Александр 111 1
Кузьменко Валерия 58 1
Демидов Михаил 132 1
Самойленко Максим 65 1
Санадзе Георгий 15 1
Мирин Станислав 6 1
Захарова Ольга 3 1
Кравченко Олег 10 1
Ходорковский Михаил 22 1
Фрадков Михаил 118 1
Климов Александр 11 1
Кочетков Владислав 222 1
Кусков Денис 185 1
Белов Виктор 31 1
Васильев Евгений 108 1
Брюквин Юрий 253 1
Волков Дмитрий 41 1
Иревли Сергей 19 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 37
Россия - Российская федерация - РФ 76278 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 11
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 739 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 7
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 311 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1355 6
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 326 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 809 5
Россия - СФО - Новосибирск 2783 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 752 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 3
Европа Западная 1190 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 447 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 523 2
Украина 5153 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 244 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 222 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 45 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 450 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 454 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 240 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 370 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 70 1
Россия - СЗФО - Псковская область 445 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 324 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 214 1
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 123 1
СССР - Ленинград 99 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 98 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 182 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 223 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 293 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 111 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
Директ Инфо 9 1
TeleGeography Research 38 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 112 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 194 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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