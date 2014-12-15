на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Арктел
Арктел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузнецов Сергей 118 11
|Толмачева Татьяна 28 2
|Андреева Екатерина 44 1
|Солонин Виталий 82 1
|Богатов Антон 76 1
|Морошкин Александр 111 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Демидов Михаил 132 1
|Самойленко Максим 65 1
|Санадзе Георгий 15 1
|Мирин Станислав 6 1
|Захарова Ольга 3 1
|Кравченко Олег 10 1
|Ходорковский Михаил 22 1
|Фрадков Михаил 118 1
|Климов Александр 11 1
|Кочетков Владислав 222 1
|Кусков Денис 185 1
|Белов Виктор 31 1
|Васильев Евгений 108 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Волков Дмитрий 41 1
|Иревли Сергей 19 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 12
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
|Директ Инфо 9 1
|TeleGeography Research 38 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru