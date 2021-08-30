Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SCO Group
Caldera Systems
Публикаций - 94, упоминаний - 225
SCO Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IBM 6379 49
|Microsoft Corporation 17337 34
|Red Hat 935 24
|Micro Focus - Novell 568 21
|SUSE 255 19
|Intel Corporation 8060 15
|HP Inc. 4410 12
|HP - Hewlett-Packard 2243 9
|Oracle Corporation 4855 7
|HP Compaq 567 5
|Mandriva - Mandrake 133 5
|AT&T Inc 988 5
|Google LLC 8904 4
|Dell EMC 3723 4
|Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 491 3
|Dell Technologies - Dell Computer 324 3
|Oracle Sun Microsystems 1296 3
|CA Technologies - Computer Associates 221 3
|SAP SE 4000 2
|Yahoo! 2330 2
|Sony 4454 2
|Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1371 2
|Терн ГК - Tern Group 49 1
|Инверсия 95 1
|Армада - РБК софт 648 1
|Altair Engineering 16 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 655 1
|Ovum 88 1
|ASPLinux 64 1
|Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 451 1
|АйТи 959 1
|NEC 1145 1
|Philips 1418 1
|Xerox 797 1
|Fujitsu 1209 1
|Citrix Systems 674 1
|SGI - Silicon Graphics 96 1
|Информзащита 526 1
|Apple Inc - Эппл Рус 9129 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1842 1
|ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 697 2
|ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1375 1
|United States district court - Федеральные окружные суды США 34 1
|VNUNet.com 179 9
|Silicon.com 314 8
|Computer Weekly 180 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5070 4
|The Register 1036 3
|EWeek 170 3
|Vnunet 194 3
|Forbes - Форбс 507 2
|PC Magazine - PCMag 55 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 1
|FT - Financial Times 423 1
|The Wall Street Journal 890 1
|CNET - Издание 360 1
|The Inquirer 352 1
|Associated Press 1063 1
|IDC - International Data Corporation 3912 4
|Fortune Global 500 220 2
|Gartner 2837 1
|Yankee Group 122 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 842 2
|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 84 2
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Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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