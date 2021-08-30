Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47669
ИКТ 4622
Организации 3137
Ведомства 1101
Ассоциации 327
Технологии 2049
Системы 10994
Персоны 15536
Местоположение 989
Статьи 671
Пресса 471
ИАА 397
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 632
Мероприятия 557

SCO Group
Caldera Systems



30.08.2021 Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира 17
18.06.2013 Возобновлен самый курьезный многомиллиардный суд над Linux 8
14.04.2011 Компания UnXis приобрела Unix-бизнес у SCO Group 3
23.03.2011 ТюмГАСУ внедрил цифровой полиграфический комплекс Xerox 1
31.03.2010 Суд подтвердил права Novell на UNIX 2
25.08.2009 Unix остался без хозяина 1
18.07.2008 СПО: главный скандалист наказан на $2,5 млн 2
17.01.2008 Mandriva и Turbolinux объединились против Ubuntu 2
17.10.2007 Тайны Linux-скандала: суды, кражи и самоубийства 15
17.09.2007 Главный Linux-скандалист обанкротился 16
17.08.2007 Unix вернули владельцу 7
17.08.2007 Суд подтвердил права Novell на Unix 12
18.04.2007 Windows и Linux удалось договориться? 1
28.09.2006 IBM просит суд закрыть дело SCO 1
14.06.2006 Microsoft Office: ваши данные беззащитны 2
26.02.2006 IBM против SCO: дело продолжается 1
11.10.2005 IBM уменьшила число претензий к SCO 1
19.07.2005 SCO запуталась в электронных доказательствах 1
06.07.2005 Владельца Unix System V определит суд 3
27.12.2004 Бритни Спирс присудили первенство в Сети 1
01.12.2004 Open Source радикализируется 4
19.11.2004 Microsoft засудит пользователей Linux 1
17.11.2004 Хотят ли в Microsoft войны с Linux? 1
14.09.2004 Потомство MyDoom угрожает Сети 1
26.08.2004 От MS Office может пострадать каждый 1
30.07.2004 Linux-системы меньше боятся хакеров и вирусов 1
16.06.2004 SCO начинает выпуск обновлений для UNIX 1
20.04.2004 SCO придется вернуть $20 млн. инвестиций 1
25.03.2004 HP всерьез взялся за компьютеры «без Microsoft» 1
11.03.2004 Windows и Linux соперничают на рынке кассовых аппаратов 1
03.03.2004 Подписана первая лицензия на Linux 1
20.02.2004 SCO выпустила обновление для OpenServer 1
12.02.2004 Novell подливает масло в огонь тяжбы SCO против IBM 1
09.02.2004 SCO добавила претензии к иску по Linux 1
03.02.2004 Novarg/MyDooM - самый разрушительный в истории 3
02.02.2004 SCO запустила новый сайт 2
30.01.2004 Голова автора вируса MyDoom оценена в $500 тыс. 4
29.01.2004 Novarg/MyDooM: ущерб от русского вируса – $3 млрд. 3
29.01.2004 SCO предложила деньги за голову автора MyDoom 1
26.01.2004 UnitedLinux прекратил свое существование 1

Публикаций - 94, упоминаний - 225

SCO Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 6379 49
Microsoft Corporation 17337 34
Red Hat 935 24
Micro Focus - Novell 568 21
SUSE 255 19
Intel Corporation 8060 15
HP Inc. 4410 12
HP - Hewlett-Packard 2243 9
Oracle Corporation 4855 7
HP Compaq 567 5
Mandriva - Mandrake 133 5
AT&T Inc 988 5
Google LLC 8904 4
Dell EMC 3723 4
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 491 3
Dell Technologies - Dell Computer 324 3
Oracle Sun Microsystems 1296 3
CA Technologies - Computer Associates 221 3
SAP SE 4000 2
Yahoo! 2330 2
Sony 4454 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1371 2
Терн ГК - Tern Group 49 1
Инверсия 95 1
Армада - РБК софт 648 1
Altair Engineering 16 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 655 1
Ovum 88 1
ASPLinux 64 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 451 1
АйТи 959 1
NEC 1145 1
Philips 1418 1
Xerox 797 1
Fujitsu 1209 1
Citrix Systems 674 1
SGI - Silicon Graphics 96 1
Информзащита 526 1
Apple Inc - Эппл Рус 9129 1
Amazon Inc - Amazon.com 1842 1
Walmart - Wal-Mart Stores 269 3
Bank of America - Банк Америки 166 2
EPIC Telecom Invest 124 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 323 2
Airbus Group 119 2
Boeing 372 1
McDonald’s - Макдоналдс 158 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Credit Suisse 91 1
Daimler AG 74 1
eBay Inc 1038 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 65 1
Deutsche Bank 231 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 35 1
Home Depot - сеть магазинов 39 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 86 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 95 1
Свобода 33 1
Pizza Hut - Пицца Хат 11 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 32 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 697 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1375 1
United States district court - Федеральные окружные суды США 34 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 322 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 62 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association 26 1
OIN - Open Invention Network 22 1
OSI - Open Source Initiative 47 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 407 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1622 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 854 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1971 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 691 2
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 108 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 672 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3611 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2334 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 2
On-demand - "по требованию" 43 1
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 87 1
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 145 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 122 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 572 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 118 1
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 40 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 86 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 73 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 448 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 397 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 114 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 38 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 140 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 57 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 905 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 290 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 262 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5383 1
DDR - Double data rate 1685 1
Linux OS 6161 77
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 878 41
SCO UnixWare 25 14
SCO OpenServer 15 12
Microsoft Windows 10 9180 11
Intel Itanium 419 9
SCO OpenLinux 6 5
SUSE Linux 128 5
Java - Язык программирования 1960 4
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 195 4
Microsoft Windows 1225 3
HP-UX - Hewlett Packard Unix 159 3
Red Hat Linux 114 3
Samba 99 3
Microsoft Office 2662 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 337 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 914 2
Micro Focus - Novell NetWare OS 72 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 155 2
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 42 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 602 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 914 2
Linux KDE Plasma 159 2
Intel x86 - архитектура процессора 1192 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 420 2
Microsoft Outlook 996 2
SCO Network Desktop 1 1
SUSE openSUSE 64 1
Corel WordPerfect - текстовый редактор 37 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 32 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 22 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 115 1
Caldera VisualRIP 1 1
Microsoft Windows Server 2003 342 1
Microsoft Office 2007 163 1
SCO Volution Messaging Server 1 1
Intel Pentium III 113 1
Linux Slackware 17 1
SCO Volution Manager 1 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 119 8
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 480 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 596 2
Raymond Eric - Эрик Реймонд 7 2
Аитов Тимур 183 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 61 1
Новодворский Алексей 100 1
Cormier Paul - Пол Кормье 20 1
Лукацкий Алексей 84 1
Smith Brad - Смит Брэд 60 1
Dell Michael - Делл Майкл 132 1
Шершульский Владислав 19 1
Gens Frank - Генс Фрэнк 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 19
Россия - Российская федерация - РФ 73595 9
США - Юта 97 7
Германия - Федеративная Республика 5762 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 4
Япония 5476 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 3
Южная Корея - Республика 2500 3
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 39 2
Ирак - Республика 341 2
Швейцария - Женева 166 2
Украина 4903 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 2
Европа Восточная 2503 2
Сингапур - Республика 1121 2
Азия - Азиатский регион 2466 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1031 2
Болгария - Республика 448 1
Европа 5771 1
США - Юта - Прово 6 1
США - Невада 103 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 1
США - Делавэр 103 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 595 1
США - Вашингтон - Сиэтл 282 1
Европа Западная 1080 1
США - Колумбия - Вашингтон 656 1
Таиланд - Королевство 525 1
Германия - Бавария - Мюнхен 254 1
США - Калифорния 1861 1
Северная Америка 2057 1
Индонезия - Республика 544 1
Индия - Республика 3138 1
Великобритания - Лондон 1401 1
Бразилия - Федеративная Республика 1485 1
Франция - Французская Республика 3329 1
Австралия - Австралийский Союз 1725 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 3
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 10 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1475 1
Болезнь Альцгеймера 70 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 179 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 179 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 1
Русский язык 1326 1
Интеллектуальная собственность 15 1
VNUNet.com 179 9
Silicon.com 314 8
Computer Weekly 180 5
Thomson Reuters - Рейтер 5070 4
The Register 1036 3
EWeek 170 3
Vnunet 194 3
Forbes - Форбс 507 2
PC Magazine - PCMag 55 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 1
FT - Financial Times 423 1
The Wall Street Journal 890 1
CNET - Издание 360 1
The Inquirer 352 1
Associated Press 1063 1
IDC - International Data Corporation 3912 4
Fortune Global 500 220 2
Gartner 2837 1
Yankee Group 122 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 842 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 84 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 132 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды

Как синхронизировать календари и заметки на смартфоне и компьютере

Показать еще

Наука

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?

Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021