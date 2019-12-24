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R-Style Softlab
InterBank


24.12.2019 R-Style Softlab автоматизировала продажу услуг «Союзмедсервиса» 1
22.10.2019 Group-IB и R-Style SoftLab обеспечат отпор финансовому мошенничеству 1
24.09.2018 R-Style Softlab интегрировала ДБО-систему для юридических лиц с криптоустройством VPN-Key-TLS 1
20.07.2018 «Плюс Банк» выбрал решение R-Style Softlab для автоматизации обслуживания клиентов 2
04.12.2017 R-Style Softlab интегрировала свои системы ДБО с продуктами «КриптоПро» 6
30.11.2017 R-Style Softlab и «Аладдин Р.Д.» завершили тестирование своих продуктов 5
13.10.2017 R-Style Softlab интегрирует модуль Card2card в систему ДБО для физических лиц 3
18.05.2017 Решения R-Style Softlab для автоматизации банковской деятельности включены в Реестр российского ПО 1
10.05.2017 R-Style Softlab предлагает банкам системы ДБО под управлением СУБД PostgreSQL 7
30.03.2017 Банк «Агора» внедрил систему ДБО для физлиц на базе решений R-Style Softlab 2
27.09.2016 Система ДБО InterBank Start теперь автоматически сверяет данные с реестром поставщиков услуг ЖКХ 1
06.09.2016 Платформу InterBank RS интегрируют с системой раннего обнаружения угроз Bot-Trek Secure Bank 2
02.09.2016 «Имон Интернешнл» запустила еще один сервис с помощью R-Style Softlab 1
20.04.2016 R-Style Softlab оснастит «Русский элитарный банк» системой ДБО для физических лиц 4
25.02.2016 R-Style Softlab интегрировала ИТ-системы «Земского банка» через шину 1
12.02.2016 R-Style Soflab расширила интеграцию системы ДБО InterBank Retail с соцсетями 2
27.01.2016 R-Style Softlab протестировала InterBank RS на совместимость с СУБД Tibero 7
13.01.2016 R-Style Softlab внедрит в «Имон Интернешнл» дистанционный сервис для юридических лиц 3
23.12.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.» 4
22.12.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.» 4
17.12.2015 R-Style Softlab разработала новое решение для мобильного банковского обслуживания физических лиц 7
10.12.2015 R-Style Softlab предложила новый способ защиты систем ДБО с помощью технологий SafeTech 1
26.11.2015 R-Style Softlab внедрила систему интернет-банкинга на базе InterBank в «дочке» Western Union 1
10.11.2015 R-Style Softlab адаптировала «InterBank Corporate: ДБО юридических лиц» для работы в новой версии Google Chrome 1
27.10.2015 R-Style Softlab интегрировала платформу InterBank RS с процессингами NCC, UCS и «Внешэконобанка» 2
07.10.2015 Дочерний банк Сбербанка в Казахстане вместе с R-Style Softlab запустил мобильный «Сбербанк Онлайн» 1
10.09.2015 Банк «Глобэкс» внедрил систему ДБО для физических лиц на базе решений R-Style Softlab 2
08.09.2015 R-Style Softlab обеспечила совместимость систем ДБО на базе InterBank RS с решениями «Актива» 2
03.09.2015 Запсибкомбанк запустил онлайн-сопровождение зарплатных проектов при поддержке R-Style Softlab 1
20.08.2015 R-Style Softlab представила обновленную линейку продуктов ДБО для работы банков с корпоративными клиентами 7
13.08.2015 R-Style Softlab выпустила новую версию InterBank для СМБ-банков 4
07.07.2015 R-Style Softlab оптимизировала платформу InterBank RS 3
03.06.2015 R-Style Softlab расширила функциональность системы ДБО InterBank v.5.2 3
14.05.2015 R-Style Softlab внедрила MDM-систему в «Евразийском банке» 1
23.04.2015 Выручка R-Style Softlab увеличилась в 2014 г. на 27,6% 3
03.04.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank v. 5.2 для SMB-банков с приложением 1С 5
27.03.2015 R-Style Softlab реализовала в InterBank Corporate обмен документами в УФЭБС 1
12.03.2015 R-Style Softlab перевела банк «PNB-Казахстан» на современную версию АБС 1
03.03.2015 R-Style Softlab внедряет «Сбербанк Онлайн» в Казахстане 1
25.02.2015 В «Пробизнесбанке» создан единый интернет-банк для корпоративного и личного использования 1

Публикаций - 94, упоминаний - 229

R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 42
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 9
SafeTech - СэйфТек 44 3
OpenWay 43 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
TmaxSoft 44 2
Oracle Corporation 3350 2
Агава КБ 16 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Крипто-ПРО 200 2
3748 2
Лаборатория компьютерной криминалистики 14 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Intervale - Интервейл 45 1
Facebook 3766 1
Gemalto 168 1
Agora - Агора - Агора ресорсез 5 1
Пробизнесбанк АКБ 109 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
Глобэкс банк 28 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Открытие ФК 538 1
МТС банк 254 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 72 1
Western Union 87 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 181 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 20 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
3G - Стандарт мобильной связи 3736 1
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 60 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 59 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
Умные платформы 499 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 9
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 8
Apple iOS 5742 6
Google Android 10751 5
SafeTech SafeTouch 28 4
R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 42 4
Aladdin JaCarta 147 3
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 3
Актив - Рутокен PINPad 12 2
Microsoft Excel 436 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Microsoft Windows 10 6645 2
TmaxSoft Tibero 40 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
Apple - App Store 2198 1
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 1
R-Style Softlab - RS-Retail 35 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 81 1
Амикон VPN-Key-TLS - USB-криптоустройство 1 1
SafeTech - PayControl 23 1
Google Chrome - браузер 1117 1
R-Style Softlab - RS-Loans 38 1
Aladdin JaCarta PRO 21 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
КриптоПро СКЗИ CSP 96 1
Aladdin JC-WebClient 15 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
SQL - Язык программирования 434 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
Linux OS 4260 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
Aladdin JaCarta PKI 74 1
Microsoft Skype 1469 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
IBM WebSphere 79 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
R-Style Softlab - RS-Securities 54 1
Microsoft Store 229 1
Журихин Павел 16 13
Алексеев Вячеслав 12 11
Михеев Дмитрий 14 2
Ставринов Яков 6 2
Степанов Антон 56 1
Крылов Павел 21 1
Самойленко Максим 65 1
Дробышевский Михаил 50 1
Трунова Наталья 1 1
Вещиков Алексей 3 1
Шеков Александр 1 1
Курепкин Игорь 13 1
Шалимов Сергей 2 1
Агеев Андрей 11 1
Френкель Лев 46 1
Кветкина Юлия 16 1
Мещеряков Кирилл 22 1
Полуэктов Олег 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 7
Казахстан - Республика 2632 6
Таджикистан - Республика 436 3
Армения - Республика 688 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Россия - Якутск 248 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 1
Россия - Самарская область 562 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 1
Казахстан - Алматы 264 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 185 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763094, в очереди разбора - 666782.
Создано именных указателей - 46354.
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