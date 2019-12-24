Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
R-Style Softlab
InterBank
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 94, упоминаний - 229
R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 42
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 9
|SafeTech - СэйфТек 44 3
|OpenWay 43 2
|Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
|TmaxSoft 44 2
|Oracle Corporation 3350 2
|Агава КБ 16 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|Крипто-ПРО 200 2
|1С 3748 2
|Лаборатория компьютерной криминалистики 14 1
|Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
|Intervale - Интервейл 45 1
|Facebook 3766 1
|Gemalto 168 1
|Agora - Агора - Агора ресорсез 5 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
|Журихин Павел 16 13
|Алексеев Вячеслав 12 11
|Михеев Дмитрий 14 2
|Ставринов Яков 6 2
|Степанов Антон 56 1
|Крылов Павел 21 1
|Самойленко Максим 65 1
|Дробышевский Михаил 50 1
|Трунова Наталья 1 1
|Вещиков Алексей 3 1
|Шеков Александр 1 1
|Курепкин Игорь 13 1
|Шалимов Сергей 2 1
|Агеев Андрей 11 1
|Френкель Лев 46 1
|Кветкина Юлия 16 1
|Мещеряков Кирилл 22 1
|Полуэктов Олег 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763094, в очереди разбора - 666782.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763094, в очереди разбора - 666782.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru