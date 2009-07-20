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Intel Nehalem Intel Clarksfield Intel Auburndale микроархитектура процессоров
|20.07.2009
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DEPO Computers начал продажи новой 1U системы на базе Intel Nehalem
Компания DEPO Computers анонсировала начало продаж новой 1U системы DEPO Race Tesla C2. Новинка построена на базе архитектуры Intel Nehalem с поддержкой шины Infiniband для объединения нескольких систем в единый вычислительный узел. DEPO Race Tesla C2 поддерживает до двух энергоэкономичных процессоров Quad-Core Intel
|13.07.2009
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Мобильные процессоры Intel Nehalem появятся уже в сентябре — источник
Процессоры Intel на архитектуре Nehalem, предназначенные для ноутбуков, появятся в продаже в конце сентября или начале октябр
|27.05.2009
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Intel выпустит дешевую замену RISC
Корпорация Intel представила новый процессор семейства Xeon под кодовым названием Nehalem-EX. Он будет содержать до 8 вычислительных ядер, поддерживая обработку до 16 потоков
|27.05.2009
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Intel официально представила процессор Nehalem-EX
Корпорация Intel официально представила новый процессор Xeon под кодовым названием Nehalem-EX. Процессор будет содержать до 8 вычислительных ядер, поддерживая обработку до 16 п
|09.04.2009
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Apple представила обновленный Xserve на базе Intel Xeon Nehalem
Компания Apple представила обновленный Xserve. Благодаря 4-ядерному процессору Intel Xeon Nehalem и системной архитектуре нового поколения, производительность нового Xserve в пересчет
|03.04.2009
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Apple будет продавать серверы с процессорами Intel Nehalem-EP
тот факт, что будет продавать блейд-серверы Xserve с новыми процессорами Intel Xeon на архитектуре Nehalem-EP. Об этом сообщается на гонконговском сайте компании, пишет Electronista. В частнос
|20.10.2008
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Мобильные чипы Nehalem появятся лишь в конце 2009 года
Как известно, выход первых процессоров Intel на базе архитектуры Nehalem запланирован на ноябрь 2008 г., однако до того, как эти процессоры будут адаптированы
|11.08.2008
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Через неделю миру покажут 8-ядерный Intel
Первые чипы с архитектурой Nehalem будут представлены на конференции Intel Developer Forum 2008, которая пройдет с 19 по 21 августа в Сан-Франциско. Современные процессоры Intel для настольных систем и серверов включают
|15.07.2008
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Обнародована стоимость процессоров Intel Nehalem
Стоимость процессора под кодовым именем Bloomfield с тактовой частотой 2,66 ГГц, основанного на архитектуре Nehalem, будет составлять всего $284 за штуку в партии из тысячи процессоров, сообщает Reg Hardware со ссылкой на китайский сайт HKEPC. Процессор Bloomfield, предназначенный для установки в нас
|03.04.2008
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Intel представил процессор нового поколения Nehalem
Вслед за демонстрацией первых пяти процессоров из семейства Atom корпорация Intel представила процессор нового поколения Nehalem, предназначенный для настольных ПК, серверов и ноутбуков. Процессор Nehalem будет включать трехканальный контроллер памяти DDR3-1333 и технологию QuickPath аналогичную AMD HyperT
|19.03.2008
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Intel поведал о Nehalem, Larrabee и Dunnington
Новая микропроцессорная архитектура Nehalem сначала будет внедрена в серверы и высокопроизводительные ПК, а затем в ноутбуки. Мик
|29.03.2007
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Intel: новые процессоры уже в 2008 году
Обновление микропроцессоров Intel приходится в среднем на каждые 2 года. За этот период происходит либо «уменьшение» техпроцесса, либо модернизация существующей микропроцессорной архитектуры. Выпуск Nehalem станет не обновлением уже имеющихся технологий, а абсолютно новой технологией, включающей новое поколение многоядерных процессоров и новые платформы. Уже сейчас известно, что новая архи
Intel Nehalem и организации, системы, технологии, персоны:
|DigiTimes - Издание 1313 5
|Reg Hardware 91 4
|Tom’s Hardware 407 3
|TG Daily 98 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5926 3
|Inquirer 463 3
|TechnologyAdvice - eWeek 230 3
|CNews - ZOOM.CNews 1848 2
|InformationWeek 241 2
|Electronista 166 2
|DailyTech 96 1
|AppleInsider 396 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Wired - Издание 234 1
|The Register - The Register Hardware 1571 1
|IDG - International Data Group 115 1
|SlashGear 134 1
|HKEPC 2 1
|SemiAccurate 13 1
|9to5Mac 70 1
|9to5Google 48 1
|VideoCardz 33 1
|Neowin 142 1
|Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
|IDC - International Data Corporation 4911 5
|IHS iSuppli 397 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
|Mercury Research 66 1
|In-Stat 115 1
|Insight 64 20 1
|Jon Peddie Research 39 1
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