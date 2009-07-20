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Intel Nehalem Intel Clarksfield Intel Auburndale микроархитектура процессоров



20.07.2009 DEPO Computers начал продажи новой 1U системы на базе Intel Nehalem

Компания DEPO Computers анонсировала начало продаж новой 1U системы DEPO Race Tesla C2. Новинка построена на базе архитектуры Intel Nehalem с поддержкой шины Infiniband для объединения нескольких систем в единый вычислительный узел. DEPO Race Tesla C2 поддерживает до двух энергоэкономичных процессоров Quad-Core Intel

13.07.2009 Мобильные процессоры Intel Nehalem появятся уже в сентябре — источник

Процессоры Intel на архитектуре Nehalem, предназначенные для ноутбуков, появятся в продаже в конце сентября или начале октябр
27.05.2009 Intel выпустит дешевую замену RISC

Корпорация Intel представила новый процессор семейства Xeon под кодовым названием Nehalem-EX. Он будет содержать до 8 вычислительных ядер, поддерживая обработку до 16 потоков

27.05.2009 Intel официально представила процессор Nehalem-EX

Корпорация Intel официально представила новый процессор Xeon под кодовым названием Nehalem-EX. Процессор будет содержать до 8 вычислительных ядер, поддерживая обработку до 16 п
09.04.2009 Apple представила обновленный Xserve на базе Intel Xeon Nehalem

Компания Apple представила обновленный Xserve. Благодаря 4-ядерному процессору Intel Xeon Nehalem и системной архитектуре нового поколения, производительность нового Xserve в пересчет
03.04.2009 Apple будет продавать серверы с процессорами Intel Nehalem-EP

тот факт, что будет продавать блейд-серверы Xserve с новыми процессорами Intel Xeon на архитектуре Nehalem-EP. Об этом сообщается на гонконговском сайте компании, пишет Electronista. В частнос
20.10.2008 Мобильные чипы Nehalem появятся лишь в конце 2009 года

Как известно, выход первых процессоров Intel на базе архитектуры Nehalem запланирован на ноябрь 2008 г., однако до того, как эти процессоры будут адаптированы
11.08.2008 Через неделю миру покажут 8-ядерный Intel

Первые чипы с архитектурой Nehalem будут представлены на конференции Intel Developer Forum 2008, которая пройдет с 19 по 21 августа в Сан-Франциско. Современные процессоры Intel для настольных систем и серверов включают

15.07.2008 Обнародована стоимость процессоров Intel Nehalem

Стоимость процессора под кодовым именем Bloomfield с тактовой частотой 2,66 ГГц, основанного на архитектуре Nehalem, будет составлять всего $284 за штуку в партии из тысячи процессоров, сообщает Reg Hardware со ссылкой на китайский сайт HKEPC. Процессор Bloomfield, предназначенный для установки в нас
03.04.2008 Intel представил процессор нового поколения Nehalem

Вслед за демонстрацией первых пяти процессоров из семейства Atom корпорация Intel представила процессор нового поколения Nehalem, предназначенный для настольных ПК, серверов и ноутбуков. Процессор Nehalem будет включать трехканальный контроллер памяти DDR3-1333 и технологию QuickPath аналогичную AMD HyperT
19.03.2008 Intel поведал о Nehalem, Larrabee и Dunnington

Новая микропроцессорная архитектура Nehalem сначала будет внедрена в серверы и высокопроизводительные ПК, а затем в ноутбуки. Мик
29.03.2007 Intel: новые процессоры уже в 2008 году

Обновление микропроцессоров Intel приходится в среднем на каждые 2 года. За этот период происходит либо «уменьшение» техпроцесса, либо модернизация существующей микропроцессорной архитектуры. Выпуск Nehalem станет не обновлением уже имеющихся технологий, а абсолютно новой технологией, включающей новое поколение многоядерных процессоров и новые платформы. Уже сейчас известно, что новая архи

Публикаций - 90, упоминаний - 115

Intel Nehalem и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12225 81
AMD - Advanced Micro Devices 4254 26
Nvidia Corp 3512 16
Dell EMC 5037 12
IBM - International Business Machines Corp 9450 12
Apple Inc 12156 11
HP Inc. 5694 8
Microsoft Corporation 24682 7
Toshiba Corporation 2931 7
Broadcom - VMware 2378 5
HP - Hewlett-Packard 3626 5
SAS Institute 976 5
Fujitsu 2043 5
Oracle Corporation 6714 4
Cisco Systems 5125 4
Цифра ГК 2442 4
Intel Digital Enterprise Group 29 4
Samsung Electronics 10295 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 3
AMD Graphics Product Group - ATI 944 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 3
Dell Technologies - Dell Computer 2137 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 407 2
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
Citrix Systems 814 2
Hitachi - Хитачи 1465 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
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Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
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Visa International 1952 1
Tesla Motors 399 1
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1012 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 426 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2527 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Судебная власть - Judicial power 2321 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1227 1
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DailyTech 96 1
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Mercury Research 66 1
In-Stat 115 1
Insight 64 20 1
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
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ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 41 1
Intel Developer Forum - IDF 278 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
Hot Chips 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2445 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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