ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа

Российская система распознавания и извлечения данных из любых документов с помощью искусственного интеллекта EASYDOC предназначена для предприятий, обрабатывающих большой поток информации. Решение построено на основе нейросетей. EASYDOC в автоматическом режиме анализирует документы (бухгалтерская первичная документация, судебная документация для кадрового учета, тендерная документация, чертежи и тд) и извлекает из них необходимые данные. Готовый результат структурируется, «упаковывается» в удобный для экспорта формат (например, формат JSON или XML) и экспортируется в целевую систему.

Александр Костюченко, Директор по OCR и NLP продуктам , ITFB Group "Как приRучить компьютерное зрение". Конференция CNews Импортозамещение ИТ 2023 05.10.2023 Москва