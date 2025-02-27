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ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа
Российская система распознавания и извлечения данных из любых документов с помощью искусственного интеллекта EASYDOC предназначена для предприятий, обрабатывающих большой поток информации. Решение построено на основе нейросетей. EASYDOC в автоматическом режиме анализирует документы (бухгалтерская первичная документация, судебная документация для кадрового учета, тендерная документация, чертежи и тд) и извлекает из них необходимые данные. Готовый результат структурируется, «упаковывается» в удобный для экспорта формат (например, формат JSON или XML) и экспортируется в целевую систему.
Александр Костюченко, Директор по OCR и NLP продуктам , ITFB Group "Как приRучить компьютерное зрение". Конференция CNews Импортозамещение ИТ 2023 05.10.2023 Москва
ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа и организации, системы, технологии, персоны:
|Петросян Вадим 15 12
|Веригин Илья 33 2
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Арлазаров Владимир 231 1
|Ян Давид 67 1
|Желвицкий Дмитрий 4 1
|Горюнов Виктор 8 1
|Толстых Антон 3 1
|Трошкин Семён 2 1
|Фурсов Петр 6 1
|Комиссаров Дмитрий 224 1
|Осипов Александр 87 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Тарасов Сергей 40 1
|Славин Борис 34 1
|Бугров Никита 2 1
|Русин Максим 5 1
|Осипов Фаддей 7 1
|Комиссаров Кирилл 8 1
|Юрьев Константин 2 1
|Костюченко Александр 1 1
|Журавлев Илья 4 1
|Химий Иван 1 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Вирясов Владислав 26 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Пуцин Сергей 23 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Деменко Виктор 6 1
|Демин Владислав 3 1
|Соколов Валентин 8 1
|Суханос Олеся 4 1
|Полевой Сергей 3 1
|Казанцев Вадим 6 1
|Байдали Константин 1 1
|Брындин Андрей 1 1
|Кулиш Антон 1 1
|Ефимов Михаил 12 1
|Ворогушин Егор 5 1
|БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 3
|RusProfile 11 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 3
|Gartner - Гартнер 3561 3
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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