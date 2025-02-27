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ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа


Российская система распознавания и извлечения данных из любых документов с помощью искусственного интеллекта EASYDOC предназначена для предприятий, обрабатывающих большой поток информации. Решение построено на основе нейросетей. EASYDOC в автоматическом режиме анализирует документы (бухгалтерская первичная документация, судебная документация для кадрового учета, тендерная документация, чертежи и тд) и извлекает из них необходимые данные. Готовый результат структурируется, «упаковывается» в удобный для экспорта формат (например, формат JSON или XML) и экспортируется в целевую систему.

 

 

Александр Костюченко, Директор по OCR и NLP продуктам , ITFB Group "Как приRучить компьютерное зрение". Конференция CNews Импортозамещение ИТ 2023 05.10.2023 Москва


27.02.2025 ГК Softline добавила в продуктовый портфель OCR/IDP-платформу EasyDoc от ITFB Group 2
Импортозамещение 2024 1
31.10.2024 Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 1
27.08.2024 ITFB Group и Mertago заключили соглашение о партнерстве 3
25.07.2024 ITFB Group представила решение по автоматизации подбора ИТ-специалистов с помощью роботов и нейросетей 1
11.07.2024 Новое в ELMA365 Store: ITFB EasyDoc на базе ИИ для распознавания личных документов с точностью до 98% 3
05.07.2024 Автоматизация массовой обработки обращений сокращает время ответа на 30% 2
11.04.2024 Быстрее и выгоднее: искусственный интеллект помогает бизнесу сократить расходы на обработку документов до 80 % 3
05.04.2024 По мнению 45% россиян, через пять лет вся работа с документами будет полностью автоматизирована 2
20.03.2024 Вадим Петросян -

Вадим Петросян, ITFB Group: Бизнес замещает ранее внедренные системы распознавания документов

 2
12.03.2024 Треть россиян опасается, что после подписания договора в нем появятся изменения 2
15.02.2024 Четверть россиян делегируют работу с документами приложениям 2
15.01.2024 Власти отказались финансировать проект «Ростелекома» по импортозамещению FineReader 1
17.11.2023 38% россиян считают, что автоматизация рутины поможет им продвигаться по карьерной лестнице  1
14.11.2023 Вадим Петросян -

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

 2
03.11.2023 Как управлять цифровым контентом с применением ИИ — эволюция СЭД 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 3
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 2
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1

Публикаций - 20, упоминаний - 36

ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа и организации, системы, технологии, персоны:

ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 46 20
Yandex - Яндекс 7447 5
8275 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 4
Ростелеком 9766 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 3
Oracle Corporation 6714 3
Beorg - Биорг 112 3
Т1 Иннотех 178 3
Content AI - Контент ИИ 77 3
IBM - International Business Machines Corp 9450 3
SAP SE 5289 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 2
Softline - Софтлайн 2853 2
Dell EMC 5037 2
Kofax 54 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 249 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 273 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 310 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 214 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 1
Softline - Sl Soft - Сойка 3 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 133 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 939 1
Новые облачные технологии (НОТ) 450 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1212 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Код Безопасности 624 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 200 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 237 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Atlassian 120 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 178 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 46 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 4
МКБ - Московский кредитный банк 560 4
Газпром нефть 623 3
ВТБ - Почта Банк 467 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 3
ГПБ - Газпромбанк 1089 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 40 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 3
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 3
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Газпром ПАО 1345 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 242 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 1
Русагро Группа Компаний 279 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 6 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 2
Судебная власть - Judicial power 2321 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 290 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 350 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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