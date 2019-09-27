Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ericsson Россия
Эрикссон Корпорация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 133
Ericsson Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СПАРК-Интерфакс 104 1
|Opera - Браузер 637 1
|ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
|Исмаилов Рашид 47 5
|Носков Константин 201 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Козырев Алексей 270 2
|Калугин Сергей 162 2
|Лядовой Сергей 7 1
|Прянишников Николай 210 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
|Никитин Павел 1 1
|Бабенко Олег 1 1
|Алхазов Дмитрий 14 1
|Приходько Сергей 23 1
|Усманов Алишер 241 1
|Паршин Максим 142 1
|Черепенников Антон 52 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|Войтенко Олег 24 1
|Иванов Олег 124 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 5
|Московский Политех - Московский политехнический университет 16 5
|МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 33 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766766, в очереди разбора - 670451.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766766, в очереди разбора - 670451.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru