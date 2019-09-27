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Ericsson Россия
Эрикссон Корпорация


27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1
31.08.2018 Экс-замглавы Минкомсвязи возглавил Nokia в России 1
20.07.2018 Из Минкомсвязи уволились два замминистра 1
24.04.2014 Unity Technologies открыла офис в России 1
21.08.2013 Ericsson поддержала глобальный проект по развитию доступного интернета во всем мире 1
07.06.2013 Ericsson: ежегодный рост мобильного трафика обусловлен активным развитием видеосервисов 1
14.01.2013 В Минкомсвязи назначен директор департамента, владеющий 7 иностранными языками 1
14.01.2013 Рашид Исмаилов назначен директором департамента международного сотрудничества Минкомсвязи России 1
01.06.2012 «Билайн» обновляет коммутационное оборудование в Московском регионе 1
26.08.2010 50% потребителей смотрят ТВ в интернете 1
04.08.2010 SoftBank Mobile выбрал решение «Эрикссон» для оптимизации сети мобильного ШПД 6
05.07.2010 Endesa доверила «Эрикссон» управление корпоративной сетью связи 6
29.04.2010 «Эрикссон» представил портативную систему связи стандарта GSM для служб быстрого реагирования 2
27.04.2010 Канадский оператор Mobilicity заключил с «Эрикссон» пятилетний контракт на управление сетью 1
01.04.2010 «Эрикссон» завершил сделку по покупке Северо-Американского GSM-подразделения Nortel 1
01.04.2010 «Эрикссон» и Bharti Airtel подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд 1
30.03.2010 «Эрикссон» подписал рамочные соглашения с China Mobile и China Unicom на $1,8 млрд 5
25.03.2010 «Эрикссон»: мировой трафик данных в мобильных сетях превысил голосовой трафик 1
01.03.2010 «Эрикссон» модернизирует сеть фиксированного ШПД для TeliaSonera 3
24.02.2010 «Эрикссон» поставит оборудование японскому оператору Softbank Mobile для модернизации сети 1
17.02.2010 «Эрикссон» продемонстрировала передачу данных со скоростью 1 Гбит/с в сети LTE 1
16.02.2010 «Эрикссон» представил пульт IPTV Remote для управления домашними мультимедийными устройствами 1
16.02.2010 Новый сервис от «Эрикссон» позволит операторам организовать магазин приложений для мобильных телефонов 2
15.02.2010 «Эрикссон» откроет виртуальный учебный центр 2
12.02.2010 «Эрикссон» продемонстрирует работу радиорелейной сети с пропускной способностью в 2,5 Гбит/с 1
12.02.2010 Orange и «Эрикссон» продемонстрируют услуги HD-voice в Барселоне 1
11.02.2010 Крупнейший японский производитель WiFi-устройств будет использовать технологии «Эрикссон» 1
11.02.2010 AT&T планирует запустить сеть LTE в коммерческую эксплуатацию в 2011 г. 2
10.02.2010 Netgear оснастит маршрутизаторы 3G-модулями от «Эрикссон» 1
08.02.2010 «Эрикссон» продемонстрирует работу сети HSPA на скорости 84 Мбит/с 4
21.01.2010 Оператор 3 Scandinavia развернет самую быструю в мире сеть 3G 1
15.01.2010 «Эрикссон» направит на Гаити телеком-оборудование для помощи в ликвидации последствий землятресения 3
14.01.2010 Huawei и «Эрикссон» делят LTE в Норвегии 1
14.01.2010 «Эрикссон» развернет сеть 4G/LTE в Норвегии и Швеции 1
13.01.2010 «Эрикссон» приобрел итальянского интегратора и консультанта Pride Spa 3
26.11.2009 «Эрикссон» запустил программу бизнес-обучения Excellerate в России 7
26.11.2009 «Эрикссон» приобретёт североамериканский бизнес Nortel по производству GSM-оборудования 1
03.11.2009 «Билайн» запустил 3G в Калмыкии 1
23.10.2009 Объём продаж «Эрикссон» в третьем квартале 2009 г. снизился на 12% 1
14.10.2009 «Билайн» запустил 3G в Марий Эл 1

Публикаций - 66, упоминаний - 133

Ericsson Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 2733 7
Siemens Communications 8 5
Telia Company 350 5
Nokia Networks 54 5
Nokia Corporation 2450 3
Nokia Siemens Network Russia 4 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
Ericsson 864 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 80 2
AT&T Inc 561 2
Facebook 3767 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
NXP Semiconductors 133 1
NTT DoCoMo 161 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
STMicroelectronics 102 1
Airtel India 21 1
Netgear 165 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Шторм Технологии 6 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Nortel Networks 223 1
Ericsson ConsumerLab 34 1
CBOSS 34 1
Kapsch 5 1
Bharti Airtel 21 1
Proximus Group - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 5 1
Sony Ericsson 475 1
Orange S.A. 451 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Nokia Siemens Networks 169 1
Samsung Electronics 5714 1
Microsoft Corporation 11143 1
Qualcomm Technologies 1003 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
BP - British Petroleum 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
3G - Стандарт мобильной связи 3748 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 2
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 165 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 139 2
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 20 1
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 29 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 51 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Opera - Браузер 637 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
Исмаилов Рашид 47 5
Носков Константин 201 2
Кисляков Евгений 83 2
Никифоров Николай 1126 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Козырев Алексей 270 2
Калугин Сергей 162 2
Лядовой Сергей 7 1
Прянишников Николай 210 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Никитин Павел 1 1
Бабенко Олег 1 1
Алхазов Дмитрий 14 1
Приходько Сергей 23 1
Усманов Алишер 241 1
Паршин Максим 142 1
Черепенников Антон 52 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
Войтенко Олег 24 1
Иванов Олег 124 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 14
Швеция - Королевство 762 12
Испания - Королевство 1258 8
Турция - Турецкая республика 956 8
Украина 3389 8
Испания - Барселона 537 8
Восточная Европа 1688 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 7
Европа Северная - Скандинавия 275 7
Япония 2808 6
Прибалтика - Балтия 594 6
Армения - Республика 689 5
Беларусь - Белоруссия 2096 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 4
Дания - Королевство 371 4
Норвегия - Королевство 434 4
Франция - Французская Республика 2139 3
Германия - Федеративная Республика 3664 3
Азербайджан - Баку 74 2
Швеция - Стокгольм 162 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 2
Канада 1309 2
Индия - Республика 2181 2
Норвегия - Осло 36 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 2
Филиппины - Республика 211 1
Россия - Магнитогорск 151 1
Северная Америка 1414 1
Россия - Челябинск 775 1
США - Сан-Франциско 696 1
Эстония - Эстонская Республика 419 1
Япония - Токио 290 1
Литва - Литовская Республика 331 1
Индонезия - Республика 386 1
Швейцария - Женева 87 1
Россия - Тюмень 498 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 5
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 5
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 33 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 9
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766766, в очереди разбора - 670451.
Создано именных указателей - 46354.
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