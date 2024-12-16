VK Бизнес ID
|16.12.2024
|«ВКонтакте» запустила функцию подтверждения бизнес-сообщества 1
|02.10.2024
|«Т-Банк» запустил верификацию по T-Business ID для предпринимателей в сервисах VK 1
VK Бизнес ID и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
|VK - Mail.ru Group 3455 1
|РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
|Альфа-Банк 1769 1
|Бриедис Виталий 11 1
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