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OpenStreetMap


19.03.2021 IBS разработала корпоративный геоинформационный сервис на платформе «1С» 1
16.03.2018 MAPS.ME запустили офлайн-навигацию в метро во всех городах Европы 1
04.10.2017 В MAPS.ME запустились доступные для всех маршруты Brooke Bond 1
30.06.2017 «Максим» интегрировал навигаторы «2ГИС» и «Google Карты» с приложением для водителей 1
13.04.2017 «Сладомир» автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в Южно-Сахалинске с помощью Axelot 1
17.02.2017 Пользователи Maps.me внесли на OpenStreetMap более миллиона правок 4
31.01.2017 В мобильном приложении Maps.me появился умный поиск 2
24.10.2016 Вид со спутника: как геоаналитика помогает искать места для торговых точек 1
27.07.2016 Новая версия Maps.me покажет туристам олимпийские объекты в Рио 2
28.06.2016 В Maps.me появятся 800 000 отелей из Booking.com 1
07.06.2016 За полтора месяца пользователи Maps.me внесли в карты 100 тыс. дополнений 5
21.03.2016 AT Consulting автоматизировала работу скорой помощи в Алтайском крае 1
08.12.2015 Замгубернатора Ярославской области об ИТ-приоритетах региона 1
03.12.2015 Maps.me научились «озвучивать» маршруты и искать кратчайший путь между двумя любыми точками 1
30.09.2015 Приложения Maps.me стали открытыми 7
24.09.2015 Maps.me представил новый дизайн карт 1
27.08.2015 У россиян появилась бесплатная пешеходная навигация 1
23.07.2015 Выпущена новая версия облачной ГИС-платформы ArcGIS Online 1
16.07.2015 Сервисы карт «Спутника» открыты для разработчиков сайтов и приложений 1
08.04.2015 «Яндекс» вслед за Mail.ru пустил пользователей редактировать свои карты 2
27.03.2015 На картах Maps.me для Android появилась подробная информация о заведениях 3
04.02.2015 Приложения Maps.me скачали более 14 млн раз 3
03.12.2014 Mail.ru открывает код мобильных карт 2
25.11.2014 Эффективность краудсорсинга оказалась низкой: опыт Филиппин 4
13.11.2014 Mail.ru переходит на краудсорсинговые карты 3
15.07.2014 Австралия запустила бета-версию национальной ГИС 1
12.05.2014 ГИС для людей с ограниченными возможностями: опыт Калужской области 1
18.02.2014 Как управлять муниципалитетом с помощью ГИС 1
23.01.2014 Евросоюз запускает краудсорсинговый ГИС-проект 1
16.12.2013 ERSI выпустила приложение для создания 3D-моделей городов 1
13.12.2012 Объявлен конкурс на лучшую идею использования открытых технологий для контроля над ядерным вооружением 1
17.10.2012 Российский онлайн-сервис штурмует Нью-Йорк 1
10.07.2012 Москва выделила 20 млн руб. на портал открытых данных 1
02.04.2012 Microsoft оспаривает лидерство Google в сфере интернет-картографии 7
18.01.2012 «Империя добра»: Сотрудники Google удаленно портили продукт конкурентов 7
28.07.2011 Club.CNews: В России появились первые навигаторы со встроенными радар-детекторами 1
27.07.2011 «МакЦентр» представил на российском рынке навигаторы со встроенными радар-детекторами 1
25.11.2010 Microsoft поддержит открытую картографию 4
21.09.2010 Skobbler представил в России пошаговое навигационное приложение для iPhone на основе карт OpenStreetMap 4

Публикаций - 39, упоминаний - 83

OpenStreetMap упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2490 12
Yandex - Яндекс 4106 4
Microsoft Corporation 11226 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Google LLC 7198 2
VK - Mail.ru Group - My.com 14 2
Совзонд - Sovzond 66 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 1
Esri 131 1
Esri CIS - Эсри СНГ 88 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
X5 Group 601 1
Мегаполис ТК 91 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 3
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 28 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 48 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 16
Google Android 10752 13
Apple iOS 5742 13
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 4
Apple iPad 3263 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Maps - Карты Google 402 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
Esri ArcGIS 108 2
Apple iPhone 3 383 1
Apache HTTP Server 223 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Яндекс.Народная карта 28 1
Esri ArcGIS Online 35 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Microsoft Excel 440 1
Microsoft PowerPoint 402 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Лысенко Эдуард 209 1
Гришин Дмитрий 148 1
Козлов Михаил 153 1
Кураш Антон 32 1
Белик Алексей 2 1
Золотарев Александр 3 1
Simmons Brooke - Симмонс Брук 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Германия - Федеративная Республика 3693 6
Беларусь - Белоруссия 2104 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Украина 3417 3
Индия - Республика 2184 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Италия - Итальянская Республика 1409 2
Россия - Челябинск 781 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Кемерово 313 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Абхазия - Республика 104 1
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 14 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
США - Сан-Франциско 699 1
Грузия 694 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - Волгоград 548 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - Республика Крым 626 1
Япония 2827 1
Европа 3798 1
Казахстан - Республика 2661 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Wikipedia - Википедия 284 7
CrunchBase 62 1
comScore 228 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
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