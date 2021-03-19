Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OpenStreetMap
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 83
OpenStreetMap упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VK - Mail.ru Group 2490 12
|Yandex - Яндекс 4106 4
|Microsoft Corporation 11226 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
|Google LLC 7198 2
|VK - Mail.ru Group - My.com 14 2
|Совзонд - Sovzond 66 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 1
|Esri 131 1
|Esri CIS - Эсри СНГ 88 1
|Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
|X5 Group - Пятерочка 561 1
|Дикси - Сеть магазинов 79 1
|X5 Group 601 1
|Мегаполис ТК 91 1
|LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
|Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 3
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 3
|Лысенко Эдуард 209 1
|Гришин Дмитрий 148 1
|Козлов Михаил 153 1
|Кураш Антон 32 1
|Белик Алексей 2 1
|Золотарев Александр 3 1
|Simmons Brooke - Симмонс Брук 1 1
|Wikipedia - Википедия 284 7
|CrunchBase 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru