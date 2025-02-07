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Proofpoint

Proofpoint


07.02.2025 Древний забытый способ связи угрожает человечеству. Под угрозой миллиарды пользователей 1
29.11.2024 Хакеры массово эксплуатируют «детскую» уязвимость в почтовом сервере Zimbra 1
04.09.2024 Хакеры активно используют «Google Таблицы» в своих атаках 1
15.08.2024 Европол и союзники прикрыли 2000 доменов с вредоносным софтом 1
12.08.2024 Российские госструктуры под атакой китайских хакеров 1
07.08.2024 США приравняют кибервымогательство к терроризму 1
15.02.2024 Началась кампания по захвату аккаунтов в Microsoft Azure. Основная цель - высокопоставленные управленцы. 1
31.08.2023 Банковский троянец-невидимка научился использовать редкий и интересный протокол 1
11.07.2023 Иранские хакеры плотно взялись за компьютеры под macOS 1
03.02.2023 Хакеры выманили привилегированные аккаунты Microsoft для атак на топ-менеджеров и финансистов 1
24.11.2022 Стратегически мыслящая шпионская группировка атакует правительства по всему миру 1
29.07.2022 Из-за безграмотных пользователей хакеры лишились идеального способа взлома ПК через Word и Excel. И тут же нашли новые 1
15.07.2022 В Microsoft 365 обнаружены удобные для хакеров изъяны, которые софтверный гигант посчитал малозначительными 1
10.06.2022 Восставший из пепла ботнет принялся за кражу кредитных карт из браузера Google Chrome 1
11.08.2020 Таинственная хакерская группировка захватила четверть узлов Tor 1
21.08.2019 Group-IB: ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к отметке в 300 миллионов рублей 1
04.03.2019 За периметром: как собственные сотрудники ставят под угрозу безопасность компаний 1
26.10.2018 В 99% кибервзломов виноваты сами пользователи 2
20.12.2016 Древний троян пробудился и напал на домашние Wi-Fi-роутеры. Под угрозой все 1
11.07.2016 Хакеры атаковали российских поставщиков оружия 1
11.07.2016 Российские производители вооружений подверглись массированной хакерской атаке 1
18.09.2015 Российские военные атакованы хакерами 1
28.11.2014 Как защитить компьютер с помощью антивируса и пяти правил 1
08.10.2014 Русские хакеры провели масштабную операцию по взлому банковских счетов в США и Европе 1
23.10.2013 Proofpoint купила разработчика МТА-платформы Sendmail 1
11.05.2012 «Инфосистемы Джет» обеспечили защиту электронной почты ВГТРК 1
18.10.2010 Proofpoint запустила новые продукты по безопасности электронной почты 1
19.08.2009 Спамеры предлагают атаковать сайт Барака Обамы 1
18.06.2008 DLP-рынок потеряет независимость? 1
23.05.2008 Конфиденциальные данные компаний «гуляют» по блогам и социальным сетям 1
21.05.2008 Личные данные пользователей iTunes в опасности 1
26.07.2007 США: Каждая третья крупная компания читает почту сотрудников 1
18.04.2007 Proofpoint: «виртуальный шлюз» для веб-почты 1
13.04.2007 Антиспам-разработчики объединились 1
13.03.2007 Proofpoint представила поисковую систему для почтовых журналов 1
05.06.2006 Каждая третья крупная компания США следит за электронной почтой сотрудников 1
13.03.2006 CeBIT: F-Secure представила устройство для защиты почты 1
10.06.2005 "Большой брат" наблюдает за корпоративной почтой 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

Proofpoint и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1413 9
Microsoft Corporation 24649 5
Google LLC 11805 4
Amazon Inc - Amazon.com 3006 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 3
Trend Micro 604 3
Fortinet 388 2
Apple Inc 12121 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4896 2
PayPal 654 2
ESET - ESET Software 1134 2
Dropbox 498 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 627 1
Alibaba Group 423 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Tencent 158 1
Trellix - FireEye 58 1
Fossil 20 1
Google DeepMind 47 1
TA505 - Хакерские группировки 7 1
ТА505 - хакерская группировка 4 1
DocuSign 18 1
Meta Platforms - Facebook 4442 1
Broadcom - VMware 2365 1
X Corp - Twitter 2847 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
InfoWatch - Инфовотч 1016 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 1
ZyXEL Communications 297 1
D-Link - Д-Линк Трейд 362 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Netgear 237 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
SonicWall 50 1
Arbor Networks 57 1
Dyn - DNS-провайдер 18 1
F-Secure 211 1
Cisco Systems 5118 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
UPS 205 1
eBay Inc 1622 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
Airbnb 90 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 87 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5455 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1136 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 616 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1214 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 2
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 18 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 640 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 38 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 201 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5935 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 554 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 59 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27597 29
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12664 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29789 17
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3079 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6694 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3935 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1916 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7434 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15766 7
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 844 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21208 6
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 648 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2238 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6157 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2944 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2162 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1828 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4876 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9202 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25439 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1435 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4235 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11021 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 775 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13954 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4089 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3111 3
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 149 3
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 101 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7415 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5019 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3877 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10544 3
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 158 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1858 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 969 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24203 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24210 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4481 8
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 5
Microsoft Office 3739 5
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 4
Microsoft Windows PowerShell 177 4
Google Play - Google Store - Android Market 3297 3
Microsoft Office 365 941 3
Google VirusTotal 82 3
Oracle Java - язык программирования 3085 3
Microsoft Exchange 1717 3
Microsoft Office Word 776 3
Microsoft Windows 15697 3
FreePik 1009 3
Google YouTube - Видеохостинг 2754 2
Google Android 14030 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 2
Linux OS 9988 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 606 2
Google Chrome - браузер 1566 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 526 2
Apple iPhone 6 4861 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 2
NetTraveler - Travnet - Netfile - Red Star APT 3 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 199 1
Drupal - CMS-система 80 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 1
Strava 13 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 210 1
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Microsoft Windows XP 2400 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 583 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 239 1
WordPress Foundation - WordPress 225 1
Google Gmail 947 1
Booking.com 114 1
Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
Мельникова Анастасия 377 5
Зайцев Михаил 265 2
Волков Дмитрий 63 1
Захаров Юрий 14 1
Larner Michael - Лернер Майкл 1 1
Holste Martin - Хольсте Мартин 1 1
Зенкин Денис 262 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Викторов Кирилл 12 1
Преображенский Евгений 17 1
Гвоздев Дмитрий 129 1
Сафронов Дмитрий 11 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 445 1
Харченко Дмитрий 2 1
Юрков Александр 3 1
Mogull Rich - Могулл Рич 7 1
Павлов Никита 75 1
Baxter Bill - Бакстер Билл 1 1
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 6 1
Warner Mark - Уорнер Марк 7 1
Матвиенко Вадим 8 1
Kwiatkowski Ivan - Квятковский Иван 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 8
Россия - РФ - Российская федерация 144856 6
Германия - Федеративная Республика 12697 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17078 6
Франция - Французская Республика 7856 4
Европа 21786 3
Италия - Итальянская Республика 4356 3
Япония 13295 3
Индия - Bharat 5456 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3529 2
Украина 7620 2
Болгария - Республика 774 2
Беларусь - Белоруссия 5682 2
Монголия 349 2
Финляндия - Финляндская Республика 3605 2
Гана - Республика 67 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14212 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1027 1
Азия - Азиатский регион 5544 1
Сингапур - Республика 1852 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1271 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14132 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 334 1
Чили - Республика 469 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Китай - Тайвань 3992 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1366 1
Филиппины - Республика 565 1
Ирландия - Республика 1012 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 1
Иран - Исламская Республика Иран 1086 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1118 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 553 1
Коста-Рика - Республика 86 1
Армения - Республика 2287 1
Дания - Королевство 1298 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2492 1
Нидерланды 3524 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6095 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48151 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51219 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13569 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8650 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 709 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29176 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10975 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 876 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3648 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9846 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1597 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2413 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4834 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14399 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2363 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8704 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1252 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3172 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 349 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2737 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 194 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3479 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4668 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10971 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 835 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5985 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 281 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3665 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 139 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4891 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5844 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7507 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1566 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1548 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
BleepingComputer - Издание 342 2
The Verge - Издание 558 1
FT - Financial Times 1224 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
ZDnet 660 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Gartner - Гартнер 3560 2
Forrester Research 821 2
Juniper Research 523 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Forrester Consulting 26 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
CeBIT 612 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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