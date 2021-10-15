Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Элвис НПЦ
Multicore
Мультикор
ELcore
Процессор
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Публикаций - 38, упоминаний - 48
Элвис НПЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 2
|MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 2
|Трушкин Константин 43 5
|Петричкович Ярослав 10 5
|Огурцов Артем 5 3
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Клоков Александр 2 1
|Солохина Татьяна 1 1
|Иванченко Сергей 3 1
|Тимофеев Олег 3 1
|Максимов Владимир 1 1
|Копосов Максим 7 1
|Пименов Андрей 1 1
|Александров Юрий 3 1
|Сизов Григорий 13 1
|Александрова Александра 8 1
|Прохоров Александр 86 1
|Соколов Александр 22 1
|Галицкий Александр 82 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Эйгес Павел 66 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771726, в очереди разбора - 675408.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771726, в очереди разбора - 675408.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru