В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1

В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей 1

Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital 1

На отечественном процессоре создан простейший компьютер специально для разработчиков 2

Выход российского аналога Intel Atom за 800 миллионов затягивается на полгода 2

Российский микропроцессор для систем компьютерного зрения пошел в серию 1