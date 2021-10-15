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Элвис НПЦ
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Процессор


15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 1
04.03.2021 В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей 1
28.01.2021 Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис «Москва» центр проектирования микросхем 1
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 2
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
13.07.2020 Могучие интеграторы схлестнулись за право поставлять российские ПК в сельские больницы. Цена рухнула в 1,5 раза 1
09.06.2020 «Аквариус» соберет ноутбуки для МВД на импортных чипах вместо «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
22.05.2020 МВД понадобились тысячи ноутбуков. «Эльбрусы» и «Байкалы» допущены 1
15.05.2020 МВД на миллиард закупило ПК на импортных чипах, хотя хотело на «Эльбрусах» или «Байкалах» 1
28.04.2020 Мегазакупка ПК для МВД остановлена, потому что «Эльбрусы» и «Байкалы» слишком дорогие 1
31.03.2020 МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу 1
17.01.2020 Проектам на «Эльбрусах», «Байкалах» и чипах «Элвиса» выделили 880 миллионов. На что пойдут деньги 1
16.12.2019 Москва покупает ПК и «железо» Cisco на миллиард 1
13.12.2019 ОС «Касперского» портируют на загадочный отечественный процессор. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 2
02.12.2019 Отвергнутым властью проектам на «Эльбрусах» и «Байкалах» дали новый шанс получить миллиарды 1
21.10.2019 На конкурсе субсидий Минпромторга отклонили все проекты на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
22.03.2019 МВД закупает тысячи моноблоков на Windows. Российские процессоры и ОС не предлагать 1
24.01.2019 Охранная структура Росгвардии закупает сотни ПК, запретив применение в них «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
25.12.2018 Создан миникомпьютер на российском процессоре. Не «Эльбрус». Не «Байкал» 3
11.12.2018 Создан планшет на отечественном процессоре под управлением российской ОС. Видео 3
08.08.2018 «Элвис-неотек» объявил сбор предварительных заказов на процессор VIP-1. Цены 1
19.07.2018 Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital 1
14.03.2018 На отечественном процессоре создан простейший компьютер специально для разработчиков 2
29.01.2018 Выход российского аналога Intel Atom за 800 миллионов затягивается на полгода 2
24.01.2018 Процессоры «Мультикор» получили статус российских микросхем 1 и 2 уровня 3
16.11.2017 ЗОСРВ «Нейтрино» 2016 года прошла сертификацию ФСТЭК России. 1
10.11.2017 Российский микропроцессор для систем компьютерного зрения пошел в серию 1
07.04.2017 Процессорная платформа «Мультикор» поддерживается отечественной ЗОСРВ «Нейтрино» 1
04.08.2016 Распоряжение Медведева просрочено на год: Россия все еще не знает, что такое «отечественные микросхемы» 1
21.07.2016 Российские микропроцессоры сегодня: начало пути 1
22.06.2016 Россияне выпустили отечественную версию ОС Tizen 1
06.07.2012 НПЦ «Элвис» и «Ангстрем-Т» разработали сигнальный процессор со встроенной функцией ГЛОНАСС/GPS-навигации 1
01.07.2008 В Москве прошла конференция «Перспективы развития высокопроизводительных вычислительных архитектур» 1
09.06.2008 26 июня пройдет конференция «Перспективы развития высокопроизводительных вычислительных архитектур» 1
30.05.2008 26 июня пройдет конференция «Перспективы развития высокопроизводительных вычислительных архитектур» 1
19.05.2008 26 июня пройдет конференция «Перспективы развития высокопроизводительных вычислительных архитектур» 1

Публикаций - 38, упоминаний - 48

Элвис НПЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 12
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 10
Intel Corporation 4221 8
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 353 5
Т-Платформы 274 4
Mali 54 4
Крипто-ПРО 200 4
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 4
Промобит - Bitblaze - Promobit 15 3
AMD - Advanced Micro Devices 1690 3
Multiclet - Мультиклет 15 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 3
Infotecs - ИнфоТеКС 250 3
Комдив 20 2
Aquarius - Аквариус 209 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 2
Числовая механика 10 2
Элвис-НеоТек 30 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Acronis - Акронис 366 1
Samsung Electronics 5749 1
NXP Semiconductors 134 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 79 1
ITBox - АйТиБокс 2 1
РСК Технологии 9 1
Корунд-М КБ АНО - Конструкторское бюро 1 1
Micromax - Микромакс системс 39 1
Ресурс-медиа 5 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 8 1
Инпро Технолоджис 8 1
Philax - Филакс 7 1
NXP Freescale Semiconductor 97 1
PassMark Software 17 1
Микрон - Micron 365 1
Softline - Софтлайн 1481 1
VMware 1832 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Охрана Росгвардии ФГУП 7 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 8
DDR - Double data rate 1080 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 5
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 5
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 606 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 3
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 11 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
NAND flash memory - Флеш-память 206 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 501 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 2
ARM64 - Архитектура процессора 1021 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 2
SPI Flash BIOS ROM - Serial Peripheral Interface 4 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 12 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик 13 1
IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) - протокол синхронизации часов по компьютерной сети 5 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
PWM - Pulse-Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция - Управление мощностью 5 1
MIPI DSI - MIPI Display Serial Interface 2 1
MIPI CSI - MIPI Camera Serial Interface - Последовательный интерфейс камеры 2 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 365 1
I2C - IIC - Inter-Integrated Circuit - последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами внутри электронных приборов 1 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 942 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
ARMv8 - Архитектура процессора 60 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 217 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 14
Intel x86 - Архитектура процессора 995 9
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 7
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 6
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 9 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 5
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 5
Infotecs - ViPNet Client 53 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 4 3
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 8 3
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 3 3
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 3
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 2
Linux OS 4288 2
Nvidia Jetson Xavier NX 8 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Infotecs - ViPNet CSP 24 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 702 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
INOI T - Серия смартфонов 7 1
Элвис-НеоТек ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 9 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Microsoft Office 1954 1
Google Android 10752 1
Cisco CP - серия IP-телефонов 4 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 1
МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 8 1
KasperskyOS 29 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 7 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 1
Jala Accione - cмартфоны 3 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Трушкин Константин 43 5
Петричкович Ярослав 10 5
Огурцов Артем 5 3
Медведев Дмитрий 1434 2
Клоков Александр 2 1
Солохина Татьяна 1 1
Иванченко Сергей 3 1
Тимофеев Олег 3 1
Максимов Владимир 1 1
Копосов Максим 7 1
Пименов Андрей 1 1
Александров Юрий 3 1
Сизов Григорий 13 1
Александрова Александра 8 1
Прохоров Александр 86 1
Соколов Александр 22 1
Галицкий Александр 82 1
Смирнов Алексей 142 1
Никифоров Николай 1126 1
Евдокимов Андрей 54 1
Эйгес Павел 66 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Япония 2827 2
Китай - Тайвань 599 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - Свердловская область 811 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
ЭЛАС НПО 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771726, в очереди разбора - 675408.
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