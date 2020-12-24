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РТК Лизинг
РТК Лизинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 977 13
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 5
|Пестерева Ольга 28 5
|Киселев Александр 86 5
|Брюквин Юрий 253 4
|Бакиев Курманбек 45 3
|Ивантер Дмитрий 22 3
|Хасьянова Гульнара 115 2
|Рожецкин Леонид 41 2
|Бакиев Максим 33 2
|Кусков Денис 185 2
|Осин Александр 7 2
|Каплунов Павел 34 2
|Разуваев Александр 3 1
|Александров Дмитрий 14 1
|Цейтлин Александр 13 1
|Морошкин Александр 111 1
|Дудин Алексей 6 1
|Елисеев Алексей 15 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Богатов Антон 76 1
|Акопьян Артур 18 1
|Громов Ростислав 12 1
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
|Захаров Сергей 9 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Милованцев Дмитрий 88 1
|Яшин Валерий 65 1
|Богданов Андрей 22 1
|Малис Александр 155 1
|Титов Борис 30 1
|Евтушенков Владимир 182 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Калугин Сергей 165 1
|Либин Сергей 18 1
|Слизень Виталий 220 1
|Провоторов Александр 146 1
|Бажаев Муса 6 1
|Марголин Михаил 2 1
|Андреева Екатерина 44 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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