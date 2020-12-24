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РТК Лизинг



24.12.2020 ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома» 1
06.03.2017 «Ростелеком» поглотил «сердце Рунета» 1
26.07.2016 «Питерские связисты» нечистоплотно обанкротили сотового оператора 2
07.12.2015 Экс-совладелец MSK-IX покончил жизнь самоубийством 1
15.01.2015 «Ростелеком» купил «сердце Рунета» 1
25.12.2014 Поставщик оборудования «питерских связистов» ликвидируется 7
08.12.2014 «Почта России» не расплатилась за систему защиты доходов 1
16.10.2013 В Финляндии арестован партнер «питерских связистов» 2
29.07.2013 Расследование: кому достался поставщик «питерской группы связистов» 1
01.07.2013 У «питерских связистов» увели сотового оператора 1
20.05.2013 «Питерским связистам» не дали проконтролировать банкротство своего сотовика 1
07.12.2012 «Почта России» отдала мега-контракт поставщику «питерских связистов» 9
07.02.2012 «Система» и «питерские связисты» потеряли на «Скай Линке» 5,6 млрд руб 1
24.08.2011 Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии 1
11.05.2011 Молдавский банкир поставил на «счетчик» русских связистов 1
16.03.2011 Украинцы подобрали разорившегося оператора «питерских связистов» 1
02.03.2011 Молдавии не удается продать обанкротившегося оператора «питерской группы связистов» 5
20.12.2010 Киргизия выяснила, кто похитил российского сотовика 1
30.06.2010 Сотрудникам Минкомсвязи задерживают зарплату 1
30.04.2010 «Скай Линк» «очистили» для передачи «Связьинвесту» 3
01.03.2010 «Питерские» связисты атакуют «Скай Линк» 2
29.01.2010 «Скай Линк» прощается с «питерскими» связистами 1
15.01.2010 «Система» спасает «Скай Линк» в одиночку 2
12.01.2010 Молдавия обанкротила российского сотовика 1
19.11.2009 Русские связисты требуют с бывших партнеров заплатить по долгам 1
08.10.2009 В «Синтерре» назначен директор Департамента бюджетирования и финансового анализа 1
02.10.2009 Киргизия отобрала у россиян сотового оператора 1
05.08.2009 «Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано 1
30.06.2009 «Ростелеком» расплатился с «питерскими» их же векселями 2
30.09.2008 Спасение «Связь-банка» обойдется государству в $2,5 млрд 1
24.09.2008 Внешэкономбанк спас отрасль связи 1
25.08.2008 «Ростелеком» вернул контроль над «РТКомм.ру» 1
22.04.2008 Акционеры спасли «Скай Линк» от «Сбербанка» 1
16.04.2008 «Питерские» связисты остались без банка 4
02.11.2007 «ВолгаТелеком» подвела итоги конкурса по отбору лизинговой компании 1
09.07.2007 В «Скай Линке» назначен первый заместитель гендиректора 1
22.05.2007 «Питерские» связисты возвращаются в «Скай Линк» 1
25.04.2007 Иск Рожецкина к Рейману: подробности 1
12.04.2007 Акционеры "Скай Линка" назначили гендиректора компании 1
19.02.2007 Немецкая прокуратура звонит в «Мегафон» и «Связьинвест» 4

Публикаций - 62, упоминаний - 102

РТК Лизинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1650 34
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7582 27
Питерская группа связистов 153 20
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 16
АФК Система ПАО 1582 16
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 709 9
РТКомм.ру 296 7
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 51 7
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 7
Рустелеком ТК 255 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7540 6
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 223 6
SafeData - Центр Хранения Данных 51 4
Ngenix 42 4
Синтерра - Synterra 732 4
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 90 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 4
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 359 3
МегаФон ПетерСтар 285 3
Ангстрем-Т 97 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8354 2
Oracle Corporation 5639 2
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 2
Глобус-телеком 159 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 64 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 2
Siemens AG - Сименс Россия 2116 2
Ростелеком ЦентрТелеком 502 2
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 137 2
Ангстрем-М 21 2
AT&T Inc 1500 2
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Ростелеком ВолгаТелеком 509 1
Visor 52 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 11
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 11
Почта России ПАО 1741 9
Связь-банк 103 7
IPOC 121 7
Альфа-Групп 579 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 746 4
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 3
Runica Investments 10 2
Лента - Сеть розничной торговли 198 2
Альфа-Банк 1279 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1798 2
Merrill Lynch 425 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
Ангстрем Инвест 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1261 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 1
РТС - Фондовая биржа 316 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 93 1
Банк Санкт-Петербург 123 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 540 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 1
Норникель - Норильский никель 243 1
ГПБ - Газпромбанк 768 1
Связной ГК 1047 1
Росгосстрах 210 1
Уралсиб Банк 418 1
Контрактфинансгрупп МФО 12 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 479 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2607 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 693 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1707 3
Совета министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 12 2
Счётная палата РФ 543 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1405 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 1006 1
Правительство РФ 2468 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1066 1
Федеральное казначейство России 839 1
Верховный суд Российской Федерации 284 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 137 1
Конституционный суд РФ 76 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2241 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 43 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 7
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2312 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 595 2
3G - Стандарт мобильной связи 4903 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1002 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 1
EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных 11 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 260 12
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 51 1
Рейман Леонид 977 13
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 5
Пестерева Ольга 28 5
Киселев Александр 86 5
Брюквин Юрий 253 4
Бакиев Курманбек 45 3
Ивантер Дмитрий 22 3
Хасьянова Гульнара 115 2
Рожецкин Леонид 41 2
Бакиев Максим 33 2
Кусков Денис 185 2
Осин Александр 7 2
Каплунов Павел 34 2
Разуваев Александр 3 1
Александров Дмитрий 14 1
Цейтлин Александр 13 1
Морошкин Александр 111 1
Дудин Алексей 6 1
Елисеев Алексей 15 1
Флорентьева Мария 17 1
Богатов Антон 76 1
Акопьян Артур 18 1
Громов Ростислав 12 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
Захаров Сергей 9 1
Панкратова Оксана 42 1
Милованцев Дмитрий 88 1
Яшин Валерий 65 1
Богданов Андрей 22 1
Малис Александр 155 1
Титов Борис 30 1
Евтушенков Владимир 182 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Калугин Сергей 165 1
Либин Сергей 18 1
Слизень Виталий 220 1
Провоторов Александр 146 1
Бажаев Муса 6 1
Марголин Михаил 2 1
Андреева Екатерина 44 1
Россия - Российская федерация - РФ 76300 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 12
Молдавия - Республика Молдова 619 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 856 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 5
Молдавия - Кишинёв 16 4
Германия - Федеративная Республика 6767 4
Великобритания - Виргинские Острова 161 4
Кипр - Республика 318 3
Белиз 51 2
Швейцария - Цюрих 172 2
Россия - УФО - Свердловская область 985 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 2
Россия - СФО - Кемеровская область 618 1
Австрия - Австрийская Республика 889 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 332 1
Португалия - Португальская Республика 575 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 655 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 519 1
Финляндия - Хельсинки 219 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 1
Швеция - Стокгольм 317 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 355 1
Абхазия - Республика 110 1
США - Орегон 166 1
США - Делавэр 117 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 61 1
США - Мичиган 120 1
Россия - Бородино 32 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1212 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 1
Дания - Королевство 777 1
Норвегия - Королевство 746 1
Швеция - Королевство 1526 1
Финляндия - Финляндская Республика 1396 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3588 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 2
Гражданский кодекс Республики Молдова 2 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 408 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 260 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3861 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 9
Коммерсантъ - Издательский дом 730 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 544 1
Thomson Reuters - Рейтер 5128 1
WSJ - The Wall Street Journal 1185 1
Известия ИД 187 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 66 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
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