Ka-диапазон

Спутниковый интернет от РТКОММ становится доступнее 1

Oneweb планирует увеличить спутниковую группировку до 48 тысяч аппаратов 1

Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи 3

Власти России не разрешили высокоскоростной спутниковый интернет на транспорте 3

Власти разрешили высокоскоростной спутниковый интернет на транспорте 1

Интернет появился на коротких и средних рейсах Lufthansa и Austrian Airlines 1

Lufthansa предоставит доступ в интернет на рейсах короткой и средней протяженности 1

Услуги спутникового высокоскоростного доступа в интернет стали доступны на Дальнем Востоке и в Сибири 1

Двухсторонний спутниковый ШПД StarBlazer Tandem становится мобильным 2

Спутниковый интернет идет в народ 1

Спутниковые операторы России вынуждены надеяться на Запад 1

Власти не признали WiMax от Yota и МТС перспективным 1

Потерянный российский спутник ищут американцы 2