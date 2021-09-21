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Ka-диапазон
сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации


21.09.2021 РТКОММ и «Konnect, Россия» договорились о развитии спутниковой связи для морских и речных судов 1
01.07.2021 Новым гендиректором компании Konnect, Россия назначен Дмитрий Броннер 1
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 5
12.03.2021 Спутниковый интернет от РТКОММ становится доступнее 1
28.05.2020 Oneweb планирует увеличить спутниковую группировку до 48 тысяч аппаратов 1
27.03.2020 Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи 3
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
04.04.2019 «Билайн» запустил новые спутниковые каналы для бизнеса, покрывающие связью всю Россию 1
19.02.2018 Власти России не разрешили высокоскоростной спутниковый интернет на транспорте 3
29.12.2017 Власти разрешили высокоскоростной спутниковый интернет на транспорте 1
29.12.2017 Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО 1
13.01.2017 Интернет появился на коротких и средних рейсах Lufthansa и Austrian Airlines 1
23.12.2016 Хозяева МТС собрались строить мобильную спутниковую сеть «в интересах государственной безопасности» 2
08.09.2016 «РТКомм» обеспечил спутниковую связь в пострадавших от паводка районах Приморья 1
30.06.2016 Lufthansa предоставит доступ в интернет на рейсах короткой и средней протяженности 1
27.04.2016 AltegroSky расширяет бизнес в Ка-диапазоне 1
28.12.2015 Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2015 г. Голосование 1
10.11.2015 «Народного спутникового интернета» не будет. Деньги отправлены в Татарстан 1
28.09.2015 «Энергия-Телеком» предоставит «Ростелекому» спутниковый ресурс для оказания услуг связи в Ка-диапазоне 1
25.09.2015 Минкомсвязи России представила основные направления деятельности в области радиочастотного спектра на 2015 г. 1
16.03.2015 Услуги спутникового высокоскоростного доступа в интернет стали доступны на Дальнем Востоке и в Сибири 1
10.02.2015 «Радуга-Интернет» и «ГеоТелекоммуникации» представили совместный проект развития двустороннего спутникового интернета 2
17.12.2014 «Радуга-Интернет» снижает цены на оборудование для двустороннего спутникового интернета, работающего в Ка-диапазоне 1
01.09.2014 «Радуга-Интернет» открывает подключение к двустороннему спутниковому интернету на «Экспресс АМ-5» 1
18.08.2014 В России зарегистрирован пятитысячный пользователь спутникового интернета в Ka-диапазоне 3
30.05.2014 Двухсторонний спутниковый ШПД StarBlazer Tandem становится мобильным 2
22.04.2014 StarBlazer вводит безлимитный тариф для двухстороннего спутникового интернета в Ka-диапазоне 2
21.08.2013 «Радуга-Интернет» снижает цены на оборудование для двустороннего спутникового интернета, работающего в Ka-диапазоне 1
24.01.2013 Спутниковый интернет идет в народ 1
15.08.2012 Спутниковые операторы России вынуждены надеяться на Запад 1
30.01.2012 Власти не признали WiMax от Yota и МТС перспективным 1
17.01.2012 «РуСат» стал официальным представителем по продаже оборудования Wavestream на территории России 1
31.08.2011 Причиной потери крупнейшего российского телеком-спутника стала ошибка программиста 1
19.08.2011 Потерянный российский спутник ищут американцы 2
18.08.2011 Россия может потерять свой первый тяжелый телеком-спутник 2
22.07.2011 Спутниковый интернет станет дешевым: Россия выделила на это 3,1 млрд руб 1
19.07.2011 «РТКомм» назначен оператором российской системы высокоскоростного спутникового доступа 1
17.05.2011 «Космическая связь» и «Морсвязьспутник» подписали соглашение о сотрудничестве в области спутниковой связи 1
01.02.2011 Александр Ганин назначен первым заместителем генерального директора «Космической связи» 1
30.08.2010 Щёголев поручил ФГУП НИИР доработать проект по созданию системы спутникового ШПД 1

Публикаций - 42, упоминаний - 58

Ka-диапазон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 9
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
Yandex - Яндекс 4106 1
АФК Система ПАО 999 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Ланит Интеграция 101 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Синтерра - Synterra 573 1
Транзит-Телеком 8 1
Eutelsat 66 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 193 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 131 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Минцифры РФ - Департамент регулирования радиочастот и сетей связи 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
3G - Стандарт мобильной связи 3757 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 32 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 7
WhatsApp Messenger 654 1
Google Android 10752 1
МКА - Малые космические аппараты 13 1
Никифоров Николай 1126 3
Медведев Дмитрий 1434 2
Путин Владимир 1831 1
Жаров Александр 165 1
Пехтерев Сергей 40 1
Ахлебининский Руслан 1 1
Величко Алексей 1 1
Роговой Александр 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 32
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - Приморский край - Приморье 608 2
Россия - Амурская область 321 2
Россия - Калининградская область 544 2
Россия - ПФО - Самара 1309 2
Европа 3798 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - Бердск 11 1
Украина 3417 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Европа Центральная 106 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - Железногорск 52 1
Россия - Угольные Копи 5 1
Индия - Республика 2184 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - Республика Тыва 144 1
Россия - Обнинск 105 1
Россия - Мурманск 261 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Россия - Красноярский край 671 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Сибирь 882 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
CNews Analytics 1992 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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