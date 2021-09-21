Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ka-диапазон
сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 58
Ka-диапазон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 7
|WhatsApp Messenger 654 1
|Google Android 10752 1
|МКА - Малые космические аппараты 13 1
|Никифоров Николай 1126 3
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Путин Владимир 1831 1
|Жаров Александр 165 1
|Пехтерев Сергей 40 1
|Ахлебининский Руслан 1 1
|Величко Алексей 1 1
|Роговой Александр 9 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru