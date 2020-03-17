Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNES Космодром Куру
Гвианский космический центр
Публикаций - 44, упоминаний - 60
CNES Космодром Куру упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 3
|SES 39 3
|Eutelsat 78 2
|Twitter 2208 1
|Qualcomm Technologies 1085 1
|АФК Система ПАО 1413 1
|Virgin Group 44 1
|Google LLC 8705 1
|OneWeb Satellites 4 1
|Космическая связь ФГУП ГПКС 264 1
|Марс ФГУП НПО 232 1
|Alcatel 455 1
|Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Никифоров Николай 1127 1
|Усманов Алишер 247 1
|Евтушенков Владимир 175 1
|Леонов Алексей 16 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 26 1
|Кайгородов Михаил 4 1
|Потанин Владимир 27 1
|Авен Петр 15 1
|Wyler Greg - Уайлер Грег 2 1
|Михельсон Леонид 2 1
|Козлов Дмитрий 14 1
|Иванов Сергей 231 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 775 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 126 1
|МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 220 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 914957, в очереди разбора - 817932.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 914957, в очереди разбора - 817932.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru