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CNES Космодром Куру
Гвианский космический центр



17.03.2020 Oneweb посвятит запуск спутников космонавту Алексею Леонову 1
17.12.2019 Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb 1
18.02.2019 Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет 1
11.02.2013 Азербайджан сдаст в аренду 80% емкостей своего первого спутника 1
10.12.2012 Запуск спутника с помощью «Бриз-М» в очередной раз оказался неудачным 1
27.11.2012 Спутник Astra 2F введен в эксплуатацию 1
12.10.2012 Начались технические тесты нового спутника Astra 2F 1
28.09.2012 Запуск всех аргентинских спутников откладывается 1
26.07.2012 До конца 2012 г. у Азербайджана появится спутник и цифровое ТВ 1
11.07.2012 Спутник SES-5 успешно выведен на орбиту 1
11.12.2006 Ракета Ariane 5 ECA вывела два спутника 1
28.11.2006 На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80 1
17.11.2006 Первый запуск "Союза" с космодрома Куру состоится в конце 2008 года 1
16.10.2006 Евроракета Ariane: успешный старт 1
12.10.2006 "Ось Зла" будет изучена с рекордной детальностью 1
14.08.2006 Ariane 5: успешный запуск 1
07.07.2006 Французский военный спутник Syracuse 3B запустят в августе 1
06.07.2006 Управлять Galileo будут из Швеции 1
30.06.2006 Космический рынок: Россия уступает Европе 1
30.06.2006 Франция запустит тяжелый военный спутник 1
23.06.2006 Из Куру стартуют не совсем российские "Союзы" 2
29.05.2006 Ariane 5 поставила новый рекорд 2
06.04.2006 Создатель советских разведспутников сполна высказался об Ельцине 1
16.02.2006 Подписан первый контракт на поставку "Союзов" на космодром Куру 1
02.02.2006 На Байконуре испытан новый стартовый комплекс 1
30.01.2006 Европейский метеоспутник MSG-2 сделал первые снимки 1
22.12.2005 Индийский и европейский спутники выведены на орбиту 2
20.12.2005 Индия увеличивает количество спутников 2
19.12.2005 Российский космос пошел по стопам Миклухо-Маклая 2
15.12.2005 Запуск европейского метеоспутника будет транслироваться в Интернете 2
15.12.2005 Европа сама строит старт для "Союзов" в Куру 2
07.12.2005 ESA отказывается от чужих ракет 1
30.11.2005 Казахстан создает космическую группировку спутников 1
17.11.2005 Arianespace вывел в космос два новых спутника 1
10.10.2005 Россия: хронический позор в космосе? 1
17.08.2005 МАКС-2005: Концепт "Клипер" стал звездой салона 1
11.08.2005 Arianespace запустил самый тяжелый телекоммуникационный спутник в мире 1
01.07.2005 Российские ракетоносители доставят "Галилео" в космос 1
21.06.2005 Роскосмос создал группу контроля за реализацией проекта "Союз" 3
12.04.2005 «Голуби в погонах» рвутся в космос 2

Публикаций - 44, упоминаний - 60

CNES Космодром Куру упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 3
SES 39 3
Eutelsat 78 2
Twitter 2208 1
Qualcomm Technologies 1085 1
АФК Система ПАО 1413 1
Virgin Group 44 1
Google LLC 8705 1
OneWeb Satellites 4 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 264 1
Марс ФГУП НПО 232 1
Alcatel 455 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Arianespace 18 9
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 125 7
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 2 2
Норникель - Норильский никель 231 1
Альфа-Банк 1203 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 100 1
Airbus Group 102 1
SoftBank Group 119 1
Новатэк 28 1
Газпром ПАО 624 1
Boeing 200 1
Сухой - Авиационный холдинг 79 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 78 1
Airbus Defence and Space 10 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 9 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 528 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6391 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2135 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 471 2
МКС - Международная космическая станция 275 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1915 1
Пентагон - Министерство обороны США 527 1
Президент Российской Федерации 1526 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 178 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 8 1
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 27 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 622 1
Космодром Байконур 279 9
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 24 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1439 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 20 1
СПАРК-Интерфакс 108 1
Союз - ракета-носитель среднего класса 8 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 51 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 143 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 31 1
Гонец-ВЭБ 4 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 61 1
Рогозин Дмитрий 79 2
Никифоров Николай 1127 1
Усманов Алишер 247 1
Евтушенков Владимир 175 1
Леонов Алексей 16 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 26 1
Кайгородов Михаил 4 1
Потанин Владимир 27 1
Авен Петр 15 1
Wyler Greg - Уайлер Грег 2 1
Михельсон Леонид 2 1
Козлов Дмитрий 14 1
Иванов Сергей 231 1
Франция - Гвиана 39 28
Россия - Российская федерация - РФ 67604 12
Земля - планета Солнечной системы 1909 8
Европа 4779 6
Франция - Французская Республика 2782 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19057 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5562 4
Южная Америка 401 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7191 3
Ближний Восток 1802 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21329 3
Германия - Федеративная Республика 4751 3
Казахстан - Республика 3283 3
Африка Северная 121 2
Италия - Итальянская Республика 1755 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7305 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 585 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1073 2
Нидерланды 1197 2
Украина 4357 2
Индия - Республика 2760 2
Россия - ПФО - Самарская область 660 1
Бразилия - Федеративная Республика 1350 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1607 1
Испания - Королевство 1587 1
Россия - СФО - Красноярский край 777 1
США - Колумбия - Вашингтон 514 1
Япония 4086 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 482 1
Таджикистан - Душанбе 34 1
Гана - Республика 35 1
Луна 244 1
Азербайджан - Баку 92 1
Аргентина - Аргентинская Республика 240 1
Австрия - Австрийская Республика 653 1
Индонезия - Республика 484 1
Бельгия - Королевство 500 1
Турция - Турецкая республика 1138 1
Африка - Африканский регион 1843 1
Европа Северная - Скандинавия 325 1
Марс - планета Солнечной системы 1 162 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 5447 2
Thomson Reuters - Рейтер 3272 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 709 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 684 1
Коммерсантъ - Издательский дом 571 1
Радио России - радиостанция 36 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 775 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 126 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 220 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
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