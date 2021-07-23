Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 60699
ИКТ 5540
Организации 3728
Ведомства 1363
Ассоциации 425
Технологии 2202
Системы 13155
Персоны 21667
География 1083
Статьи 738
Пресса 614
ИАА 441
НИИ, ВУЗы и библиотеки 823
Мероприятия 663

Россия
СЗФО
Ленинградская область
Гатчина

Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчина


23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону 1
03.11.2020 Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
21.03.2018 «Первый БИТ» оптимизировал управление персоналом сети «Спектр Групп» 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
06.03.2017 Корпоративная сеть «М-Стайл» под защитой Eset NOD32 1
22.10.2015 Кто на самом деле строит электронное правительство России 1
25.05.2015 «Ростелеком» построил мультисервисную сеть по технологии PON для 1 млн домохозяйств Петербурга и Ленобласти 1
21.05.2015 Для 1 млн домохозяйств Петербурга и Ленобласти «Ростелеком» обеспечил возможность подключения по технологии PON 1
27.03.2015 В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2 1
18.11.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Санкт-Петербурге 1
03.07.2014 «Билайн» удвоил количество базовых станций 4G в Петербурге 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
30.05.2014 ИТ-система ЖКХ – новый мегапроект России 1
11.04.2014 МТС запустила в коммерческую эксплуатацию LTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
28.03.2014 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличено количество пунктов выдачи кодов активации к порталу госуслуг 1
11.03.2014 «Билайн» запустил 4G в Санкт-Петербурге 1
14.01.2014 9 филиалов «ГУССТ №3 при Спецстрое России» автоматизированы «Первым БИТом» 1
29.10.2013 4G-абонентов «МегаФона» на Северо-Западе стало в 9 раз больше 1
13.08.2013 Трафик в сети 4G Северо-Западного филиала «МегаФона» вырос в 1,5 раза 1
28.01.2013 МТС выиграла тендер на предоставление услуг связи Курчатовскому институту 1
02.07.2012 «Белтел» модернизировал сеть связи «218 авиационного ремонтного завода» 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
03.08.2011 «МегаФон» расширил сеть фиксированной связи в Гатчине 1
01.07.2011 Что станет российским мегапроектом: реактор ПИК, сверхмощный лазер или суперколлайдер? 1
03.06.2011 «Билайн Бизнес» расширяет географию решения «Единая сеть офисных и мобильных» 1
20.12.2010 Нейтронный реактор под Петербургом: запуск в феврале 1
03.12.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Луге 1
01.10.2010 «ТТК-Северо-Запад» объединил отделения ПСКБ в Санкт-Петербурге и Гатчине в единую корпоративную сеть 1
06.07.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Никольском 1
24.06.2010 «ПетерСтар» обеспечит правительство Ленинградской области видеоконференцсвязью с районными администрациями 1
21.05.2010 Петербургский оператор связи «Обит» открывает филиал в Казани 1
20.04.2010 Объем консолидированной выручки петербургского оператора «Обит» за 2009 г. увеличился на 33% 1
20.04.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуг ШПД в Петрозаводске 1
31.03.2010 Чистая прибыль «ПетерСтара» в 2009 г. увеличилась на 18% до 859,5 млн руб. 1
20.05.2009 «ПетерСтар» развивает бизнес в Ленинградской области 1
21.04.2009 2008: «Обит» увеличил выручку от услуг связи на 75% 1
17.04.2009 «Синтерра» построила новый участок магистральной сети в СЗФО и ЦФО 1

Публикаций - 85, упоминаний - 93

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 4
МегаФон ПетерСтар 285 3
Синтерра - Synterra 769 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2238 3
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 64 2
МТС Северо-Запад макрорегион 55 2
Tele2 Северо-Запад макрорегион 8 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 646 1
Поликом Про 33 1
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 1
Samsung Electronics 8953 1
Yandex - Яндекс 4582 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 1
Ростелеком - РТЛабс 147 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 497 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 1
АФК Система ПАО 1624 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 1
Ростелеком ВолгаТелеком 509 1
Huawei 2996 1
Beltel - Белтел 131 1
МегаФон Ритейл 66 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 300 1
Ростелеком - Связьинвест 1657 1
HTC Corporation 1377 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 953 1
Sony 5561 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 1
Nokia Corporation 5235 1
LG Electronics 3134 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 246 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 56 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 1
РЖД - Российские железные дороги 1331 1
Альфа-Групп 592 1
IPOC 121 1
Телефорум 91 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 8 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 162 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1102 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1992 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 607 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1409 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 632 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 66 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 79 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 197 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 146 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 651 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 143 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1497 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 172 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1142 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 2
Google Android 11673 1
Google YouTube - Видеохостинг 2178 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 270 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 276 1
Яндекс.Карты и Транспорт 311 1
Рылов Дмитрий 45 2
Якушев Владимир 17 1
Бражников Илья 1 1
Рейман Леонид 1001 1
Сергеев Сергей 63 1
Васильев Евгений 108 1
Патока Андрей 107 1
Адушев Дмитрий 9 1
Богданов Сергей 9 1
Евсеев Руслан 14 1
Афанасьев Николай 5 1
Ващилин Тимофей 7 1
Сердюков Валерий 6 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11582 24
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 129 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 34 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 25 8
Россия - Российская федерация - РФ 82514 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 70 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино 53 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1760 4
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 222 4
Россия - СЗФО - Псковская область - Великие Луки 24 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 2
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 116 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 77 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 990 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 771 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1196 2
Россия - ПФО - Казань 1894 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 90 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 250 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 349 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 231 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 130 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 125 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 252 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 379 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 71 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 91 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 274 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 249 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 119 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 140 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 225 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 131 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1104 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 1
Информационное общество - Государственная программа 305 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1056 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 125 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM

Обзор наушников Under Armour Project Rock Over-Ear Training by JBL: мощное звучание и стильный дизайн

Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне

Самые важные космические открытия 2021 года

Солнечный зонд прибыл на Солнце: какие открытия нас ждут
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022