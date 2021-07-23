Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Ленинградская область
Гатчина
Публикаций - 85, упоминаний - 93
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рылов Дмитрий 45 2
|Якушев Владимир 17 1
|Бражников Илья 1 1
|Рейман Леонид 1001 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Васильев Евгений 108 1
|Патока Андрей 107 1
|Адушев Дмитрий 9 1
|Богданов Сергей 9 1
|Евсеев Руслан 14 1
|Афанасьев Николай 5 1
|Ващилин Тимофей 7 1
|Сердюков Валерий 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 4
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 2
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru