Симуляция кибератаки (Red Teaming) позволяет оценить эффективность ИБ-службы заказчика в условиях инцидента, максимально приближенных к реальным. В частности, проверить способность сотрудников быстро обнаруживать атаки и реагировать на них. Для этого эксперты CICADA8 имитируют проведение сложных атак уровня APT-группировок, целью которых может быть получение финансовой или другой выгоды, нанесение вреда заказчику или его клиентам.