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МТС RED Future Crew CICADA8


Симуляция кибератаки (Red Teaming) позволяет оценить эффективность ИБ-службы заказчика в условиях инцидента, максимально приближенных к реальным. В частности, проверить способность сотрудников быстро обнаруживать атаки и реагировать на них. Для этого эксперты CICADA8 имитируют проведение сложных атак уровня APT-группировок, целью которых может быть получение финансовой или другой выгоды, нанесение вреда заказчику или его клиентам.


20.01.2025 Bi.Zone и CyberED обучат веб-разработчиков основам безопасной разработки 1
05.12.2024 В платформе CICADA8 ETM появился модуль защиты репутации 1
29.07.2024 Вице-президент МТС по стратегии и инновациям, CEO Future Crew Евгений Черешнев: «мы ищем стратегических партнеров для входа в капитал, учреждения совместных предприятий под конкретные узкие задачи, создания консорциума» 1
29.03.2024 Future Crew предложит клиентам замену услуг в рамках реагирования на инциденты по подписке 1
12.02.2024 Центр инноваций МТС запустил комплекс услуг кибербезопасности «Анализ защищенности» 1
24.11.2023 МТС обучает нейросети на гаджетах пользователей 1
05.06.2023 Алексей Кузнецов, МТС RED: Деятельность хакеров в отношении России стала декриминализированной 1
30.03.2023 «МТС Red» выпустила платформу для непрерывного контроля защищенности организаций 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

МТС RED Future Crew и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 7
МТС RED Future Crew - Центр инноваций 14 4
Telegram Group 1983 2
Код Безопасности 616 1
RuVDS - МТ Финанс 57 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
Кибербезопасность - Purple Teaming 5 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 2
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 76 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 732 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности 326 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 535 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1242 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1889 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 59 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
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