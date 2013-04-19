Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Акелла
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Публикаций - 556, упоминаний - 587
Акелла упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
|РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754285, в очереди разбора - 657999.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754285, в очереди разбора - 657999.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru