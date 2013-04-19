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Акелла


19.04.2013 Assassin’s Creed lll – "Издание Вашингтон" скоро в России 1
18.04.2013 StarDrive в России 1
17.04.2013 The Cat Lady в России 1
19.03.2013 Бета-тест Jagged Alliance Online 1
22.12.2012 Антология Assassin’s Creed в проаже 1
08.12.2012 "Корсары: Каждому своё" в продаже 1
23.11.2012 Assassin’s Creed III в продаже 1
05.11.2012 "Endless Space. Бесконечный Космос" в продаже 1
31.10.2012 Первые оценки Assassin’s Creed III 1
21.10.2012 Assassin’s Creed III. Скриншоты 1
19.10.2012 Euro Truck Simulator 2 в продаже 1
08.10.2012 Assassin’s Creed III. Скриншоты 1
27.09.2012 Assassin’s Creed III. Скриншоты 1
27.09.2012 Assassin's Creed 3 и Far Cry 3 на "Игромире" 1
26.09.2012 Assassin's Creed 3. Системные требования 1
25.09.2012 Assassin’s Creed III. Скриншоты 1
28.08.2012 Предзаказ Assassin’s Creed III 2
17.08.2012 Assassin’s Creed III. Скриншоты 1
14.08.2012 Дата релиза Assassin's Creed 3 в России 1
16.07.2012 Risen 2 для консолей в августе 1
05.07.2012 Sniper: Ghost Warrior 2 откладывается 1
21.06.2012 "Корсары: Каждому своё" в разработке 1
16.06.2012 "Акелла" на грани банкротства 3
31.05.2012 "Trainz 2012. Твоя железная дорога" в продаже 1
25.05.2012 Разработчик Disciples 3 закрыт 1
24.05.2012 Sniper: Ghost Warrior 2. Видео 1
23.05.2012 Iron Front – Liberation 1944. Танки 1
16.05.2012 Iron Front – Liberation 1944 в печати 1
15.05.2012 "Trainz 2012. Твоя железная дорога" в печати 1
05.05.2012 Iron Front – Liberation 1944 в России 1
27.04.2012 Risen 2: Dark Waters в продаже 1
24.04.2012 Risen 2: Dark Waters. Видео 1
19.04.2012 Дата выхода Sniper: Ghost Warrior 2 1
18.04.2012 "Disciples: Перерождение" в продаже 1
04.04.2012 Risen 2: Dark Waters. Скриншоты 1
30.03.2012 Ridge Racer Unbounded в продаже 1
26.03.2012 Risen 2: Dark Waters. Видео 1
26.03.2012 Sniper: Ghost Warrior 2. Скриншоты 1
22.03.2012 Sniper: Ghost Warrior 2. Видео 1
19.03.2012 Risen 2: Dark Waters. Скриншоты 1

Публикаций - 556, упоминаний - 587

Акелла упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

4A Games 50 9
Techland 65 7
Kalypso Media 55 7
Deep Silver 51 6
THQ 191 5
BioWare 160 1
Свобода 25 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 387 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1321 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 560 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 207 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3030 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 277 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2020 29
Piranha Bytes Risen - Компьютерная игра (action) 45 20
Microsoft DirectX 323 7
Microsoft Windows 7 1662 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2114 4
Nvidia GeForce GTX 2044 3
Epic Games Unreal Engine 172 3
Microsoft Windows XP 875 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 256 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 320 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 280 1
Nvidia GeForce GT 153 1
Fallout 98 1
Apple macOS 920 1
Nvidia GeForce GS 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57070 101
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 53
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 22
Япония 2745 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 12
Франция - Французская Республика 2108 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 7
Северная Америка 1401 6
Германия - Федеративная Республика 3601 3
Россия - Санкт-Петербург 7035 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 2
Украина 3338 2
Восточная Европа 1665 2
Венгрия 290 2
Северная Африка 90 1
США - Вашингтон 334 1
Африка 1477 1
Вторая мировая война 254 1
Русский язык 963 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754285, в очереди разбора - 657999.
Создано именных указателей - 46321.
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