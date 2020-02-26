Сбербанк запускает единое рабочее место операторов собственной разработки 1

В Сбербанке крупнейшая утечка в истории российского банковского сектора 1

Банкоматы и терминалы банка ВБРР начали обслуживание карт платежной системы UnionPay 2

Epam и OpenWay стали партнерами в развитии решений электронных платежей и цифрового банкинга 3

B1NK запустил бота в Telegram для обслуживания клиентов 1

Сбербанк безальтернативно закупает техподдержку Oracle на 428 млн 1

OpenWay и Приорбанк разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей 3

Moldindconbank запустил услугу денежных переводов через банкоматы без карты 1

OpenWay анонсировала выпуск решения Way4 Host Card Emulation 3

Решение Way4 Switch выбрано для организации взаиморасчетов между 26 банками в Индонезии 2

United Card Service в сотрудничестве с OpenWay расширяет партнерство с JCB 2

OpenWay представила свое видение современного решения для мультиканального банковского обслуживания на базе Way4 1