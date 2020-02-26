Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Way4
платформа электронного процессинга платежных карт
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Публикаций - 40, упоминаний - 79
Way4 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|OpenWay 43 7
|Инфосистемы Джет 677 2
|1С 3799 1
|Telegram Group 702 1
|DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
|Cinimex - Синимекс 160 1
|Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
|Riverbed Technology 103 1
|iTeco - Ай-Теко 721 1
|R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
|Brocade Communications Systems 144 1
|Cisco Systems 2069 1
|IBM 3575 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
|Tibco Software 29 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
|Греф Герман 205 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Русанов Сергей 44 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Путин Владимир 1831 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Задорнов Михаил 19 1
|Лебедев Сергей 24 1
|Леханов Сергей 8 1
|Савельев Илья 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770775, в очереди разбора - 674457.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770775, в очереди разбора - 674457.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru