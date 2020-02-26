Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Way4
платформа электронного процессинга платежных карт


26.02.2020 Сбербанк запускает единое рабочее место операторов собственной разработки 1
03.10.2019 В Сбербанке крупнейшая утечка в истории российского банковского сектора 1
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка 1
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 2
07.09.2017 «Синимекс» оптимизировала работу call-центра банка «Ренессанс Кредит» 2
14.08.2017 «Плюс Банк» объявил о запуске собственного процессингового центра 1
14.06.2017 Выручка «Синимекс» увеличилась за год на 13% 1
02.05.2017 «Голландская» техподдержка ПО Oracle в Сбербанке подорожала до 1,4 миллиарда 1
19.04.2017 Банкоматы и терминалы банка ВБРР начали обслуживание карт платежной системы UnionPay 2
27.02.2017 Банк «Открытие» завершил интеграционный проект по переходу на единую ИТ-платформу 1
05.10.2016 «Техносерв» за 100 млн построил «уникальную» ИТ-систему мониторинга для ВТБ 24 1
20.09.2016 Epam и OpenWay стали партнерами в развитии решений электронных платежей и цифрового банкинга 3
22.08.2016 B1NK запустил бота в Telegram для обслуживания клиентов 1
18.05.2016 «Евразийский банк» перешел на новую версию АБС от R-Style Softlab 1
01.04.2016 Сбербанк безальтернативно закупает техподдержку Oracle на 428 млн 1
23.03.2016 OpenWay и Приорбанк разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей 3
29.10.2015 «Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов 1
28.07.2015 Moldindconbank запустил услугу денежных переводов через банкоматы без карты 1
20.07.2015 UCS и eKassir предложили банкам «Персоофис» для создания зоны самообслуживания клиентов 1
16.03.2015 Way4 Switch прошел полную сертификацию на соответствие PA-DSS 8
11.02.2015 «Банк Москвы» автоматизировал управление правами доступа к информационным ресурсам на платформе Oracle 1
09.02.2015 «АТФБанк» запустил сервис Way4 для установки PIN-кода 3
30.01.2015 OpenWay анонсировала выпуск решения Way4 Host Card Emulation 3
03.12.2014 «Народный Банк Казахстана» вместе с OpenWay запустил эмиссию и эквайринг карт UnionPay с чипом 2
24.09.2014 БИС модернизировала АБС «Сбербанка» в Казахстане 1
21.08.2014 Решение Way4 Switch выбрано для организации взаиморасчетов между 26 банками в Индонезии 2
29.07.2014 «Казкоммерцбанк» внедрил Way4 Datamart для бизнес-аналитики 2
22.07.2014 «Бинбанк» завершил первый этап создания хранилища данных на базе IBM BDW и автоматизации обязательной отчетности 1
09.04.2014 United Card Service в сотрудничестве с OpenWay расширяет партнерство с JCB 2
23.07.2013 Банк «БТА-Казань» запустил интернет-банкинг для физических лиц на платформе Way4 1
17.07.2013 «Райффайзен Банк Интернациональ» выбрал Way4 для модернизации своего процессингового центра 6
03.04.2013 «Ощадбанк» развивает многоканальное обслуживание на платформе Way4 4
27.02.2013 РДТЕХ построил систему управленческой отчётности в «Проминвестбанке» 1
18.12.2012 «Лукойл-Интер-Кард» внедрил единый процессинг по всем видам банковских, топливных карт и карт лояльности 3
13.08.2012 «Ощадбанк» сертифицировал эквайринг бесконтактных карт payWave и PayPass 2
09.07.2012 ИТ-директор «Сбербанка» раскрыл причины масштабного сбоя 1
27.03.2012 OpenWay представила свое видение современного решения для мультиканального банковского обслуживания на базе Way4 1
20.03.2012 «Ощадбанк» запустил процессинговый центр на базе системы Way4 4
16.02.2012 OpenWay представила систему многоканального банковского самообслуживания нового поколения 4
01.07.2009 «Промсвязьбанк» тиражирует SAP ERP HCM в филиалах 1

Публикаций - 40, упоминаний - 79

Way4 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OpenWay 43 7
Инфосистемы Джет 677 2
3799 1
Telegram Group 702 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
Riverbed Technology 103 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Brocade Communications Systems 144 1
Cisco Systems 2069 1
IBM 3575 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Tibco Software 29 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 4
ВТБ24 583 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Открытие ФК 538 2
Альфа-Банк 1128 2
ВТБ Банк Москвы 372 1
Банк Позитив Казахстан 1 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Приорбанк 9 1
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Благосостояние НПФ 32 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Почта Банк 289 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Бинбанк 184 1
Национальный банк Траст 96 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 501 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 4 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
Google Android 10752 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 3
Microsoft Exchange 685 2
Oracle Siebel CRM 169 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Brocade Certified - Brocade Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
Avaya PDS - Avaya Predictive Dialing System 2 1
IBM BPM 23 1
Альфа-Банк gpi Tracker 2 1
Spring MVC 3 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
IBM System p - IBM eServer pSeries 7 1
IBM Integration Bus 16 1
Apple iOS 5742 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Linux OS 4288 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Microsoft SQL Server 799 1
Microsoft Dynamics 200 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 1
Java - Язык программирования 1185 1
Греф Герман 205 1
Оганесян Ашот 58 1
Русанов Сергей 44 1
Сыкулев Андрей 57 1
Путин Владимир 1831 1
Добкин Аркадий 54 1
Задорнов Михаил 19 1
Лебедев Сергей 24 1
Леханов Сергей 8 1
Савельев Илья 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
Казахстан - Республика 2661 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Украина 3417 3
Восточная Европа 1698 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - Оренбург 259 1
Россия - Ставрополь 276 1
Россия - Тольятти 238 1
Россия - Ханты-Мансийск 119 1
Княжество Монако 64 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Япония 2827 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770775, в очереди разбора - 674457.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще