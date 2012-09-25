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VK
Mail.ru Port.ru
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 5
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
|Рейман Леонид 977 3
|Гришин Дмитрий 174 3
|Мильнер Юрий 120 3
|Носик Антон 88 3
|Усманов Алишер 247 2
|Делицын Леонид 107 2
|Нуралиев Борис 240 1
|Дергунова Ольга 113 1
|Василевский Андрей 20 1
|Кочетков Владислав 222 1
|Рубцов Алексей 4 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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