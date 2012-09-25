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VK
Mail.ru Port.ru



25.09.2012 Основатель Mail.ru продал свою долю за $408 млн 1
14.03.2012 Юрий Мильнер неожиданно покинул Mail.ru 1
20.10.2009 Мобильное направление Mail.ru обезглавлено 1
29.08.2008 Mail.ru купил 30% «Мамбы» 1
28.11.2007 Naspers Limited купила 2,6% Mail.ru за $26 млн. 1
01.09.2007 30% Molotok.ru купили англичане 1
24.01.2007 Mail.ru стал на треть африканским 1
15.10.2004 Mail.Ru отмечает шестой день рождения 1
12.11.2003 В "Дилайне" создан новый департамент 1
14.01.2002 В IBS - диверсификация и кадровые перестановки 1
17.10.2001 Port.ru пошел на "мыло" 2
12.10.2001 Port.ru анонсировал создание крупнейшего портала 3
05.10.2001 Интернет-магазин 24х7 подключился к платежной системе PayCash 1
25.09.2001 Internet.ru, наконец, "переучтен" 1
11.09.2001 TopList "обсчитает" Rambler 1
31.08.2001 Никита Корзун стал заместителем генерального директора РБК 1
31.08.2001 Работа Internet.ru может возобновиться в сентябре 1
31.08.2001 Закрылся один из проектов компании Port.ru 3
31.08.2001 Работа Internet.ru может возобновиться в сентябре 2
22.08.2001 AdVerso.ru и Port.ru заключили Партнерское Соглашение 4
09.08.2001 Платежная система EACCESS облегчит доступ к платным сервисам аукциона Molotok.ru 1
29.05.2001 "Болеро" поглотил "24х7" 2
29.05.2001 Интернет-магазин 24х7 присоединится к сети магазинов eHouse 1
23.05.2001 Golden Telecom: на рынке еще много места для роста 1
26.04.2001 «Голден Телеком» открыл первый российский data-центр 1
18.04.2001 Открылась новая версия сайта Music.ru 1
03.04.2001 Internet.ru меняет прописку и редакцию 1
03.04.2001 Internet.ru меняет прописку и редакцию 5
19.03.2001 В Рунете появилась новая баннерная сеть 1
22.02.2001 В Рунете стало одной компанией меньше. И одним порталом больше 1
25.01.2001 Из Port.ru ушла команда аналитиков 3
16.01.2001 "НИКойл" и Port.ru разрабатывают совместные проекты 2
12.01.2001 Port.ru и iVI договорились о продаже рекламных возможностей сети PPN 1
29.12.2000 Итоги года в высокотехнологичном секторе экономики 1
27.12.2000 Магазин StroyShop.ru объявил о переходе на новые системы обслуживания 1
20.12.2000 Группа российских компаний начала работать над единым XML-стандартом для электронной коммерции 1
19.12.2000 В ARRAVA пришли Никита Корзун и Андрей Табуринский 1
07.12.2000 Port.ru окончательно покинул Rambler's Top 100 5
07.12.2000 Port.ru выводит все свои ресурсы из Rambler`s Top 100 2
23.11.2000 Интернет-менеджеры ищут новые пути 1

Публикаций - 71, упоминаний - 108

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2770 24
Yandex - Яндекс 4439 8
Intel Corporation 10381 8
Rambler Group - Рамблер ГК 750 6
Microsoft Corporation 20288 5
Сибинтек 95 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 3
4771 3
IBM 8247 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1727 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 2
Рексофт - Reksoft 304 2
Yahoo! 3433 2
Meta - Facebook 3969 2
Ф-Центр 41 2
Globalstar - Глобалстар 136 1
SpyLOG 80 1
Zynga 128 1
Сонет 140 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 79 1
Lenovo Motorola 3211 1
Sonera 305 1
Армада - РБК софт 648 1
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 41 1
HP Compaq 1791 1
VK - Хостинг@Mail.Ru 2 1
Comptek - Комптек 165 1
Tencent 96 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 163 1
HP - Hewlett-Packard 3333 1
Sony 5126 1
Infineon Technologies 344 1
AMD - Advanced Micro Devices 3372 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 1
Amazon Inc - Amazon.com 2438 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 394 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 1
Naspers 63 4
DST - Digital Sky Technologies 84 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 3
DST Global 167 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 2
Церих кэпитал менеджмент ИК 6 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 113 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 540 2
Qiwi 783 2
CyberPlat - КиберПлат 325 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 168 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 1
Credit Suisse 104 1
ЮКОС НК 100 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 185 1
Orion Capital 4 1
eBay Inc 1516 1
ADV Group 5 1
HeadHunter Group - HH Group 370 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 1
Пентагон - Министерство обороны США 786 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 9
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 527 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1526 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1103 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 2
C2C - Consumer-to-consumer 32 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 60 1
3G - Стандарт мобильной связи 4903 1
e-Commerce - Электронная коммерция 355 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 77 1
MRAM - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 33 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 45 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 689 1
Виртуальный хостинг - Shared hosting 5 1
Rambler Price.ru 42 4
VK - Mail.ru Одноклассники 944 2
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 35 2
Intel Pentium III 624 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 476 1
Microsoft Windows 2000 939 1
ICQ 777 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 95 1
ЦФТ Faktura.ru 149 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 195 1
Microsoft Windows ME 124 1
Microsoft Windows 98 325 1
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 39 1
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 90 1
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 18 1
Рейман Леонид 977 3
Гришин Дмитрий 174 3
Мильнер Юрий 120 3
Носик Антон 88 3
Усманов Алишер 247 2
Делицын Леонид 107 2
Нуралиев Борис 240 1
Дергунова Ольга 113 1
Василевский Андрей 20 1
Кочетков Владислав 222 1
Рубцов Алексей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 3
Прибалтика - Балтия 1176 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 2
Россия - СФО - Новосибирск 2783 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 821 1
Португалия - Порту 7 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 590 1
Таиланд - Королевство 586 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 775 1
США - Калифорния 2306 1
Испания - Королевство 2234 1
Украина 5153 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 1
Европа Восточная 2685 1
Бразилия - Федеративная Республика 1714 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1105 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 1
Азия - Азиатский регион 2863 1
Япония 6703 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 1
Америка 906 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 15
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 74 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 30 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 8
Thomson Reuters - Рейтер 5128 2
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 76 2
Independent Media - Индепендент Медиа 13 2
РИА Новости 703 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 691 1
Коммерсантъ - Издательский дом 727 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 1
BCG - Boston Consulting Group 70 1
Forrester Research 754 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 309 2
Олимпийские игры - Olympic Games 407 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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