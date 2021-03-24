Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UPC code
Universal Product Code
Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах
UPC-A, UPC-E
Публикаций - 45, упоминаний - 79
UPC code упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Smart Engines - Смарт Энджинс 201 7
|Data Matrix 53 7
|Microsoft Corporation 20065 5
|Lenovo Motorola 3190 3
|Cisco Systems 4470 3
|Deutsche Telekom 822 2
|Vodafone Group 1178 2
|SEC Consult Services 1259 2
|Intel Corporation 10213 2
|De Novo - Де Ново 39 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 1
|BT Group - British Telecommunications 548 1
|Telenor 677 1
|AT&T Inc 1454 1
|Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 710 1
|InfoWatch - Инфовотч 805 1
|SAP SE 4158 1
|Ростех - Ростехнологии 2249 1
|BTC - Bulgarian Telecommunications Company 56 1
|VerifyMyAge 6 1
|Лига Цифровой Экономики 30 1
|СКБ Контур 426 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7518 1
|РусБИТех - ГК Astra Linux 435 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8333 1
|Арлазаров Владимир 120 6
|Цыганов Вячеслав 54 2
|Северюхин Андрей 6 1
|Осадчикова Наталья 2 1
|Агеев Максим 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1080744, в очереди разбора - 980555.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1080744, в очереди разбора - 980555.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru