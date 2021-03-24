Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 48198
ИКТ 4678
Организации 3186
Ведомства 1135
Ассоциации 331
Технологии 2055
Системы 11128
Персоны 15588
Местоположение 996
Статьи 674
Пресса 484
ИАА 399
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 638
Мероприятия 559

UPC code
Universal Product Code
Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах
UPC-A, UPC-E



24.03.2021 Технологии распознавания Smart Engines помогают клиентам Кредит Европа Банка совершать платежи в мобильном приложении 2
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 2
17.06.2020 «Тинькофф» внедрил технологию распознавания QR-кодов Smart Engines 2
27.05.2020 В мобильное приложение СДМ-Банка внедрены технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов 2
30.12.2019 В Android-приложении Рокетбанка заработал новый сканер QR-кодов от Smart Engines 2
16.07.2019 СКБ-банк внедрил новую технологию распознавания QR кодов в мобильном банке 3
21.06.2018 Smart Engines выпустила новую версию системы ИИ для распознавания документов Smart IDReader 2
19.01.2017 «Росэлектроника» в 2017 году расширит номенклатуру изделий для ВОЛС 1
19.08.2016 «Украинский процессинговый центр» выбрал платежную платформу Authentic от NCR 4
23.11.2015 ВТБ сбыл с рук болгарского телеком-гиганта 1
10.02.2015 Украинский процессинговый центр размещает оборудование в ЦОД De Novo 5
15.03.2012 Cisco купит разработчика решений для интерактивного ТВ NDS за $5 млрд 1
14.12.2011 В России вводится в действие межгосударственный стандарт на новую символику штрихового кода 1
25.03.2011 Британских операторов наказали за телефонный спам 2
04.09.2006 Голландский интернет-провайдер выдаст пирата 1
23.05.2003 В Германии открылся “умный” торговый центр 2
31.03.2003 Годовой убыток UPC составил €1,1 млрд. 1
03.03.2003 Число пользователей сервиса Chello достигло 700 тыс. 1
10.01.2003 UPC оcтанется убыточным в обозримом будущем 1
20.11.2002 Прибыль UPC в третьем квартале 2002 г. составила 78 млн. евро 3
19.09.2002 Исследовательский центр Intel займется разработкой процессоров нового поколения 1
17.05.2002 UPC опубликовала финансовые результаты деятельности в первом квартале 2002 г. 1
12.03.2002 Кредиторы Energis c помощью юристов пытаются спасти свои деньги 1
19.02.2002 Microsoft продала акции крупнейшего европейского кабельного оператора UPC 2
04.12.2001 Microsoft потерпела еще одну неудачу в развитии интерактивного цифрового ТВ 1
05.11.2001 Голландская UPC продала половину своих акций в польской WPTS 3
10.10.2001 Liberty Media намерена купить облигации UPC на сумму 1,67 млрд. евро 3
22.08.2001 Оператор кабельных сетей UPC выделит свое подразделение бизнес-коммуникаций 1
16.08.2001 Потери UPC во втором квартале составили $774 млн. 2
24.01.2001 UPC и Cisco Systems объявили о планах создания общеевропейской кабельной сети Voice over IP 2
23.01.2001 Cisco создаст систему IP-телефонии в сетях кабельного ТВ голландской UPC 1
13.09.2000 Паневропейский провайдер UPC получил $1,24 млрд. очередных инвестиций 3
11.09.2000 UPC отказалась использовать программы Microsoft для интерактивного телевидения 1
23.08.2000 Forbes развивает рекламные технологии будущего 1
23.08.2000 Forbes развивает рекламные технологии будущего 1
16.08.2000 UPC, возможно, откажется от ПО Microsoft для ТВ-приставок из-за задержки с его выпуском 1
14.08.2000 HiQ подпишет соглашение по представлению консалтинговых услуг компании UPC 4
27.06.2000 Liberty Media скупит большую часть UnitedGlobalCom 1
20.06.2000 Крупные телекоммуникационные компании отказались участвовать в голландском аукционе по мобильной связи третьего поколения 1
06.06.2000 United Pan-Europe Communications и британская Telewest близки к заключению альянса по поставке услуг доступа в Интернет 2

Публикаций - 45, упоминаний - 79

UPC code упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Smart Engines - Смарт Энджинс 201 7
Data Matrix 53 7
Microsoft Corporation 20065 5
Lenovo Motorola 3190 3
Cisco Systems 4470 3
Deutsche Telekom 822 2
Vodafone Group 1178 2
SEC Consult Services 1259 2
Intel Corporation 10213 2
De Novo - Де Ново 39 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 1
BT Group - British Telecommunications 548 1
Telenor 677 1
AT&T Inc 1454 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 710 1
InfoWatch - Инфовотч 805 1
SAP SE 4158 1
Ростех - Ростехнологии 2249 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 56 1
VerifyMyAge 6 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
СКБ Контур 426 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7518 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 435 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8333 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 659 3
Почта Банк 291 2
Альфа-Банк 1278 2
АльфаСтрахование СГ 223 2
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Diners Club International - платёжная система 76 1
Citibank - Ситибанк 247 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
ДелоБанк 10 1
Tessi 8 1
Dukascopy Bank SA 4 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1575 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1737 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 228 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 746 1
СДМ-Банк 51 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 277 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
JCB International 132 1
UnionPay - Платёжная система 76 1
СКБ-банк 90 1
Банк Санкт-Петербург 123 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 93 1
Ренессанс Страхование 70 1
American Express 297 1
Совкомбанк ПАО 148 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 391 1
Visa International 1607 1
Ингосстрах СПАО 267 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 223 1
Qiwi 783 1
МКБ - Московский кредитный банк 275 1
ГПБ - Газпромбанк 767 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1890 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 487 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 469 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 172 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 233 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 141 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 92 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 238 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 704 7
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 15 4
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 14 4
Code 128 - Code 39 - Code 93 - стандарт штрихкода 7 3
ARM64 - Архитектура процессора 1159 2
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 294 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 225 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 22 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 208 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1260 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 573 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 704 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2478 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1939 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 178 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 3 1
Google Android 10804 5
Apple iOS 5790 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 507 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 777 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 333 2
Intel x86 - архитектура процессора 1230 2
Microsoft Windows 10 9751 2
Linux OS 6907 2
Apple macOS 1146 2
MasterCard Maestro 132 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 149 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1201 1
СКБ-банк - СКБ Онлайн 3 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
Smart Engines - Smart Code Engine 10 1
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
React - JavaScript фреймворк 26 1
Google Flutter 15 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
Oz Liveness 18 1
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 1
C++ - Язык программирования 408 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 233 1
Java - Язык программирования 2284 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 100 1
Apple - App Store 2222 1
Google Play - Google Store - Android Market 2524 1
Арлазаров Владимир 120 6
Цыганов Вячеслав 54 2
Северюхин Андрей 6 1
Осадчикова Наталья 2 1
Агеев Максим 30 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10478 10
Нидерланды 1698 8
Россия - Российская федерация - РФ 76145 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28033 5
Германия - Федеративная Республика 6724 5
Украина 5144 3
Франция - Французская Республика 4045 3
Европа 6416 3
Швеция - Королевство 1519 3
Европа Восточная 2683 2
Израиль 1272 2
Нидерланды - Амстердам 451 2
Норвегия - Королевство 739 2
Польша - Республика 1283 2
Бельгия - Королевство 738 2
Венгрия 543 2
Австрия - Австрийская Республика 883 2
Болгария - Республика 482 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1204 2
Латинская Америка 1270 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11663 2
Словакия - Словацкая Республика 315 1
Австрия - Вена 105 1
Узбекистан - Республика 1204 1
Румыния 480 1
Украина - Киев 858 1
США - Колорадо 201 1
Великобритания - Лондон 1585 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8029 1
Испания - Каталония - Барселона 635 1
США - Калифорния 2297 1
Австралия - Австралийский Союз 2019 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1151 1
Чехия - Чешская Республика 816 1
Марокко - Королевство 141 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 585 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1314 1
Африка - Африканский регион 2314 1
Ближний Восток 2293 1
Саудовская Аравия - Королевство 424 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 15 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1470 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 132 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 357 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 499 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 310 3
FT - Financial Times 977 3
Thomson Reuters - Рейтер 5125 2
Forbes - Форбс 536 2
Telecom.paper 150 2
The Wall Street Journal 1028 1
Wired - Издание 154 1
News Corp 180 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1080744, в очереди разбора - 980555.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021