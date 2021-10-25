Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Omron
Публикаций - 40, упоминаний - 44
Omron упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Siemens AG - Сименс Россия 1426 4
|Intel Corporation 6515 3
|Schneider Electric 430 2
|Shimaden 2 2
|Балт-Систем 2 2
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1057 2
|Fanuc - Фанук 12 2
|Xiaomi 911 2
|Nvidia Corp 2491 2
|Winnum 8 2
|Крок 1426 1
|Philips 1223 1
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
|SAS Institute 698 1
|AT&T Inc 816 1
|iTeco - Ай-Теко 822 1
|Цифра ГК 127 1
|General Electric - Дженерал электрик 174 1
|Oracle Corporation 4393 1
|AMD - Advanced Micro Devices 2412 1
|HP Inc. 3980 1
|IBM 5420 1
|Ростех - Ростехнологии 2245 1
|Cisco Systems 2824 1
|SAP SE 3841 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 991 2
|АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 156 1
|Блинов Михаил 73 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Милых Валерий 5 1
|Зельдец Игорь 4 1
|Сидоров Алексей 15 1
|Шуравин Андрей 8 1
|Кондаков Сергей 4 1
|Дворников Сергей 1 1
|Московченко Александр 3 1
|Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1263 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 961454, в очереди разбора - 864183.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 961454, в очереди разбора - 864183.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru