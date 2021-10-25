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Omron



25.10.2021 Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж 1
19.03.2021 Лучшие умные весы в 2021 году: выбор ZOOM 1
22.01.2021 Как работают умные часы с функцией измерения давления 1
03.11.2020 Новая линейка игровой периферии и комплектующих от Adata XPG приходит в Россию в октябре 2
11.08.2020 «Техносерв» разработал «Цифровой двойник производства» 1
03.06.2020 HP представила новые игровые устройства 1
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 1
20.03.2020 Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых 1
25.12.2019 Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM 2
26.09.2019 «Курское молоко» протестировало систему маркировки «Честный знак» 1
09.07.2019 Умные весы: хиты продаж 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
17.05.2017 «Числовая механика» договорилась о сотрудничестве с Omron Electronics 2
31.08.2016 Обзор мыши Razer DeathAdder 3500: для товарищеских игр 2
13.05.2016 Обзор игровых клавиатуры Cougar 450K и мыши Cougar 600M 1
11.06.2015 Tibbo выпустила новую версию платформы AggreGate с поддержкой больших данных 1
18.04.2013 FIT автоматизировала первый магазин Takko Fashion в России 1
18.07.2012 Решения IBM открывают новые возможности цифрового взаимодействия 1
25.08.2009 Авария на Саяно-Шушенской ГЭС: во всем обвинили ИТ-оборудование 1
29.05.2009 22 сентября в Москве откроется международная выставка «ПТА-2009» 1
13.02.2009 Symbian Foundation пополнилась 14 новыми членами 1
11.04.2008 Omron представила программную технологию для оценки улыбки человека 1
18.02.2008 FIT автоматизировал новый «Максидом» 1
07.11.2007 НПФ «Ракурс» внедрила АСУ на Майнском гидроузле 1
10.10.2007 «Ракурс» поставил СКУ для Неманского ЦБК 1
05.09.2007 Omron разработала новое ПО для определения настроения 1
21.08.2007 «НПФ «Ракурс» внедрил автоматизированную СУ на керамическом заводе 1
13.08.2007 «НПФ «Ракурс» создаст СКУ для «Аммофоса» 1
11.05.2007 «Ракурс» разработал АСУТП для Майнской ГЭС 1
10.04.2007 «Ракурс» внедрил АСУТП для ТЭЦ-15 1
19.09.2006 НПФ "Ракурс" внедрило АСУ ТП на ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 1
04.09.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
21.08.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
19.06.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
03.10.2005 A4Tech X-708: новая пятикнопочная мышь для геймеров 1
03.03.2005 Мобильник сможет узнавать владельца 1
28.02.2005 Omron анонсировал первую систему распознавания лица для мобильников 1
30.09.2004 29 сентября в Москве открылась выставка "Передовые технологии автоматизации - 2004" 1
29.04.2004 Традиционные аккумуляторы обречены на вымирание? 1
16.07.2003 АЭС: К экономике реального времени 1

Публикаций - 40, упоминаний - 44

Omron упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Сименс Россия 1426 4
Intel Corporation 6515 3
Schneider Electric 430 2
Shimaden 2 2
Балт-Систем 2 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1057 2
Fanuc - Фанук 12 2
Xiaomi 911 2
Nvidia Corp 2491 2
Winnum 8 2
Крок 1426 1
Philips 1223 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
SAS Institute 698 1
AT&T Inc 816 1
iTeco - Ай-Теко 822 1
Цифра ГК 127 1
General Electric - Дженерал электрик 174 1
Oracle Corporation 4393 1
AMD - Advanced Micro Devices 2412 1
HP Inc. 3980 1
IBM 5420 1
Ростех - Ростехнологии 2245 1
Cisco Systems 2824 1
SAP SE 3841 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 189 2
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 3 2
Mazak - Ямазаки Мазак 3 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Газпром нефть 386 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 278 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 113 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 69 1
Курское молоко 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 991 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 156 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7400 3
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 20 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1748 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1753 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1149 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11353 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3180 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 229 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 88 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 44 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1278 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 141 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 448 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5128 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2223 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8734 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 275 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1474 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 73 1
OPC DA - OPC Data Access - протокол обмена данными с устройствами или программными компонентами 4 1
USB Type-A - USB-A 150 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 209 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 131 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 9 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 430 1
ASCII - American standard code for information interchange 25 1
2D - 2-Dimensional 327 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 827 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 427 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 262 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 214 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2286 1
DDR - Double data rate 1471 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2224 1
Google Android 10786 4
Microsoft Windows 10 8510 2
Xiaomi Mi Fit 11 2
Winnum Hardware OE 2 2
Apple iOS 5765 2
Nvidia GeForce GTX 2534 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 131 2
IBM Cognos BI 203 1
Razer Synapse - Cloud-Based Hardware Configuration Tool 6 1
Razer DeathAdder - игровая мышь 1 1
Winnum Connector 2 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 1
Adata XPG Primer 1 1
HP OMEN Vector Essential 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 1
Adata XPG SPECTRIX - модули памяти 19 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 385 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2934 1
Nvidia G-Sync 97 1
HP Omen - Серия ноутбков 22 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 231 1
HP Pavilion Gaming - настольный ПК 4 1
HP OMEN Command Center 6 1
Блинов Михаил 73 1
Песков Дмитрий 65 1
Милых Валерий 5 1
Зельдец Игорь 4 1
Сидоров Алексей 15 1
Шуравин Андрей 8 1
Кондаков Сергей 4 1
Дворников Сергей 1 1
Московченко Александр 3 1
Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 70413 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7713 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9857 3
Германия - Федеративная Республика 5121 3
Япония 4638 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 20588 3
Южная Корея - Республика 2216 1
Ангола - Республика 26 1
Океания 47 1
Таджикистан - Республика 555 1
Япония - Токио 474 1
Китай - Тайвань 875 1
Нидерланды - Амстердам 345 1
Узбекистан - Республика 1048 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 173 1
Россия - СФО - Новосибирская область 965 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 760 1
Азия - Азиатский регион 2149 1
Индия - Республика 2927 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22457 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 270 1
Северная Америка 1841 1
Ближний Восток 1935 1
Африка - Африканский регион 1976 1
Европа 5180 1
Южная Америка 432 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 153 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 184 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 103 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 72 1
Made in China - Сделано в Китае 8 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 4
IDC - International Data Corporation 3586 1
IoT Analytics 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 332 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Worldskills - Ворлдскиллс 73 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 961454, в очереди разбора - 864183.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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