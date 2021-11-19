Индексная книга CNews*
Nullsoft Radionomy Winamp универсальный медиапроигрыватель
Публикаций - 102, упоминаний - 122
Nullsoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AOL Inc 1525 20
|Nullsoft 21 18
|Microsoft Corporation 22497 16
|AOL - America Online 708 8
|Sony 6145 5
|Samsung Electronics 9333 4
|Apple Inc 10683 4
|Logitech 394 4
|Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 3
|Secunia 97 3
|GSC Game World 100 3
|Webmoney 513 3
|Yahoo! 3603 3
|HP Inc. 5313 3
|1С 6072 3
|Twitter 2493 3
|Nvidia Corp 3118 2
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
|Adobe Systems 1443 2
|Dell EMC 4736 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
|GitHub 487 2
|Sony Ericsson 1107 2
|Toshiba Corporation 2830 2
|IBM - International Business Machines Corp 8941 2
|HTC Corporation 1428 2
|Philips 1960 2
|Technicolor - Thomson 200 2
|Pioneer Corporation 405 2
|Lenovo Motorola 3463 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 2
|AMD Graphics Product Group - ATI 872 2
|Iiyama 80 1
|Netscape Communications Corporation 412 1
|GlassBridge Enterprises - Imation 55 1
|Cowon Systems 66 1
|Archos 68 1
|Ergodata - Эргодата 40 1
|Forrester Research 810 2
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
|In-Stat/MDR 63 1
|PCMark 104 1
|PC Data 51 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.