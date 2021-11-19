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Nullsoft Radionomy Winamp универсальный медиапроигрыватель

Nullsoft - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель


19.11.2021 Легендарный медиаплеер, по которому тоскуют фанаты, выводят из многолетнего анабиоза
16.10.2018 Знаменитый плеер Winamp будет возрожден в 2019 году. Опрос
12.02.2018 Возрожден культовый плеер Winamp
10.11.2014 WinAMP воскрес в сети
20.12.2013 Winamp продолжит существование: Владельцы договорились о продаже его останков
27.11.2013 Сообщество Open Source требует открыть код гибнущего Winamp
22.11.2013 Microsoft купит останки легендарного плеера Winamp
21.11.2013 Конец легенды: Плеер Winamp убит своими хозяевами
29.10.2010 Злоумышленники используют уязвимость в Winamp для проникновения на компьютеры пользователей
21.01.2008 Онлайн-радио угрожает безопасности пользователей Winamp
18.01.2008 Winamp 5.52: новая версия популярного медиаплеера
11.12.2007 Обнаружены уязвимости в Windows Media Player и Winamp
05.12.2007 Winamp 5.51 build 1741 beta: новая версия популярного медиаплеера
15.10.2007 В Winamp устранена критическая уязвимость: выполнение кода
11.10.2007 Nullsoft выпускает Winamp 5.5
29.09.2006 Вышел WinAMP 5.3
27.06.2006 Фото дня. Знаменитый WinAmp в кардинально новой версии
27.06.2006 Знаменитый WinAmp в кардинально новой версии
22.06.2006 В WinAmp найдена уязвимость
30.01.2006 В Winamp обнаружена опасная уязвимость
25.11.2004 Еще один изьян найден в WinAmp
26.08.2004 Пользователи WinAMP в опасности
22.11.2000 Обновление МР3 плеера Nullsoft Winamp 2.7
22.09.2000 Создатель Winamp и Gnutella может поссориться с AOL
11.08.2000 AOL уберет из MP3-прогрывателя Winamp функцию поиска MP3-файлов
28.06.2000 AOL интегрирует в WinAmp защиту от нелегального распространения мультимедийных файлов
05.01.2000 AOL будет использовать плагин Liquid Audio, предназначенный для плеера Winamp

Публикаций - 102, упоминаний - 122

Nullsoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AOL Inc 1525 20
Nullsoft 21 18
Microsoft Corporation 22497 16
AOL - America Online 708 8
Sony 6145 5
Samsung Electronics 9333 4
Apple Inc 10683 4
Logitech 394 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 3
Secunia 97 3
GSC Game World 100 3
Webmoney 513 3
Yahoo! 3603 3
HP Inc. 5313 3
6072 3
Twitter 2493 3
Nvidia Corp 3118 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
Adobe Systems 1443 2
Dell EMC 4736 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
GitHub 487 2
Sony Ericsson 1107 2
Toshiba Corporation 2830 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
HTC Corporation 1428 2
Philips 1960 2
Technicolor - Thomson 200 2
Pioneer Corporation 405 2
Lenovo Motorola 3463 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 2
AMD Graphics Product Group - ATI 872 2
Iiyama 80 1
Netscape Communications Corporation 412 1
GlassBridge Enterprises - Imation 55 1
Cowon Systems 66 1
Archos 68 1
Ergodata - Эргодата 40 1
Warner 422 3
EMI Group 60 2
WMG - Warner Music Group 201 2
Sony BMG 183 2
Yamaha - Ямаха 98 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
Metallica - американская метал-группа 34 1
Щука - дизайн-студия 13 1
UMG - Universal Music Group 253 1
Jaguar Cars 115 1
Евросеть 1393 1
Dixis - Диксис 343 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Coca-Cola Company 241 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
X5 Group 709 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 41
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 18
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 17
Microsoft WMA - Windows Media Audio 942 17
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 264 15
WAV - Waveform Audio File Format 463 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 10
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 72 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 8
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 8
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 7
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 7
Наушники - Headphones 1760 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 6
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 1153 6
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 181 6
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1122 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 5
AAC - Advanced Audio Coding 390 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 4
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 3
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 564 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 3
AVI - Audio Video Interleave 415 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1039 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 531 26
Microsoft Windows 10 11713 24
Apple iTunes Store 1053 15
Google Android 11959 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 6
Apple iPod 1369 5
Microsoft Edge - браузер 1891 5
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 148 4
Microsoft Office 3247 4
Apple macOS X - Rhapsody 1495 4
RealNetworks RealNetworks 87 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 301 3
Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 3
Mozilla Firefox - браузер 1738 3
Microsoft Skype 1940 3
Microsoft Windows XP 2291 3
Opera Browser - Браузер 923 2
Яндекс.Навигатор 399 2
Sony Memory Stick - M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Microsoft WordPad 25 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 304 2
Adobe Acrobat Reader 280 2
Samsung Galaxy Note 673 2
ЭОС Дело СЭД 4365 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 2
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 2
JavaScript - JS - язык программирования 959 2
Microsoft Windows ME 127 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 2
Microsoft Outlook 1241 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 2
Microsoft Windows XP Home 194 2
HTC Sense UI - графическая оболочка 245 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 107 2
HTC Sensation 41 2
Apple iPad 3663 2
Google YouTube - Видеохостинг 2277 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 1
Frankel Justin - Франкел Джастин 7 7
Болдырев Дмитрий 4 4
Eldredge Jordan - Элдредж Джордан 2 2
Ксенин Алекс 311 2
Тихонов Александр 64 1
Ревенчук Григорий 6 1
Болотов Дмитрий 6 1
Даббах Арсений 8 1
Урусов Александр 17 1
Овсянников Денис 23 1
Демидов Михаил 132 1
Icahn Carl - Айкан Карл 65 1
Семенов Сергей 26 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Сергеев Иван 71 1
Речицкий Александр 1 1
Брагин Алексей 5 1
Saboundjan Alexandre - Сабунджан Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
Япония 10069 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Европа 12319 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
США - Нью-Йорк 2616 1
США - Калифорния 3381 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 184 1
США - Лос-Анджелес 681 1
Беларусь - Минск 545 1
Европа Западная 1329 1
Украина 6212 1
Франция - Французская Республика 5665 1
Ближний Восток 2549 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 1
Германия - Федеративная Республика 8903 1
Южная Корея - Республика 4394 1
Америка Южная 680 1
Индия - Республика 4263 1
Беларусь - Белоруссия 3525 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 1
Великобритания - Лондон 2031 1
Египет - Арабская Республика 687 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 1
Австралия - Австралийский Союз 2791 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Эргономика 840 2
POI - points of interest 125 1
Градус Цельсия 239 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 4
heise online - heise security 117 3
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 2
PC Magazine - PCMag 77 2
Newsbytes News Network 319 2
SecurityLab 232 2
Huffington Post 34 1
MacWorld 136 1
EWeek 179 1
Ars Technica 364 1
Computer Weekly 370 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
BleepingComputer - Издание 157 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Wired - Издание 217 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
The Register 1286 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
Wikipedia - Википедия 413 1
Forrester Research 810 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
In-Stat/MDR 63 1
PCMark 104 1
PC Data 51 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
CeBIT 454 1
Defcon 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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