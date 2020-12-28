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Сбербанк Московский банк


28.12.2020 Виртуальный ассистент метро Москвы автоматизировал более 88% обращений и появился в новых каналах 1
11.12.2020 Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг 1
03.12.2020 Чат-бот, разработанный Сбером для Московского метрополитена, обрабатывает 88% запросов без перевода на оператора 1
15.05.2020 Danycom подключился к системе платежей Сбербанка 1
19.06.2019 В «Зарядье» торжественно запустили услугу бесконтактной оплаты прогулок по Москве-реке c помощью смартфона 1
06.06.2019 МОЭСК и Сбербанк расширяют сотрудничество в сфере ИТ-технологий и финансирования 1
07.04.2015 У клиентов «Сбербанка» по всей России появилась возможность использовать электронную подпись 1
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
26.01.2015 «ЛАН АТМсервис» продолжит обслуживать банкоматы «Московского банка Сбербанка» 2
17.12.2014 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
05.09.2014 Клиенты «Сбербанка» получили возможность оформлять документы по вкладным операциям в электронном виде 1
22.07.2014 Клиентам «Московского банка Сбербанка России» стал доступен обновленный «Сбербанк Онлайн» для iPhone 1
21.03.2014 «Сбербанк» приостановит в Москве прием купюр номиналом 500 и 5 тыс. руб. в связи с технологическими работами 1
12.08.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в июле 18,5 тыc. онлайн-вкладов 1
09.07.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в июне более 16 тыс. онлайн-вкладов 1
08.07.2013 «Московский банк Сбербанка» устанавливает банкоматы и платежные терминалы на вокзалах 2
25.06.2013 В Центральном аппарате «Сбербанка России» завершено внедрение системы управления компьютерами интернет-сегмента 1
05.06.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в мае 2013 г. более 16 тыс. онлайн-вкладов 1
17.05.2013 Число карт, выпущенных «Московским банком Сбербанка», достигло 10,3 млн штук 1
15.05.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в апреле более 22 тыс. онлайн-вкладов 1
26.04.2013 «Московский банк Сбербанка» разрешил оплачивать штрафы ГИБДД на платежных терминалах и в «Сбербанке Онл@йн» 1
20.03.2013 «Московский банк Сбербанка России» расширил сервис «Автоплатеж» для клиентов, погашающих кредиты других банков 1
15.03.2013 Клиентам «Московского банка Сбербанка» доступна услуга онлайн-подачи заявки на ипотечный кредит 1
07.03.2013 «Автоплатеж» за коммунальные услуги можно подключить в любом офисе «Московского банка Сбербанка» 2
15.02.2013 Клиенты «Московского банка Сбербанка» открыли в январе более 19 тыс. онлайн-вкладов 1
17.01.2013 «Московский банк Сбербанка» выпустил более 1,2 млн карт за 2012 г. 1
26.12.2012 «Московский банк Сбербанка» предложил услугу «Автоплатеж» для оплаты счетов за ЖКУ 1
14.12.2012 «Московский банк Сбербанка» начал установку платежных терминалов в офисах «Евросети» 1
12.12.2012 «Московский банк Сбербанка» выпустил 10,06 млн карт 1
10.12.2012 Клиенты «Сбербанка» в столице теперь могут открывать обезличенные металлические счета в «Сбербанке ОнЛ@йн» 1
08.11.2012 «Сбербанк» открыл в столице пять офисов нового формата 1
19.10.2012 В столице заработало два офиса нового формата «Сбербанка» 1
16.10.2012 «Московский банк Сбербанка» выпустил около 9,9 млн карт 1
12.10.2012 «Московский банк Сбербанка» открыл четыре офиса нового формата 1
11.10.2012 В «Московском банке Сбербанка» можно открыть вклад через банкоматы и терминалы 1
28.09.2012 «Сбербанк» открыл «Аквариусу» кредитную линию на 200 млн руб. 1
21.09.2012 Через терминалы «Сбербанка» в столице можно оплатить госпошлины по услугам ЗАГС 1
17.09.2012 «Сбербанк» предоставит «Ростелекому» кредит на 2,4 млрд руб. с возможностью увеличения лимита до 10 млрд руб. 2
17.09.2012 «Московский банк Сбербанка» начал устанавливать платежные терминалы в подъездах многоквартирных домов 2
13.09.2012 «Московский банк Сбербанка России» выпустил более 9 млн банковских карт 1

Публикаций - 68, упоминаний - 82

Сбербанк Московский банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Ланит ЛАН АТМсервис 32 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 1
Бифит - Bifit 41 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 107 1
DORS 14 1
NCR - National Cash Register 100 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
Microsoft Corporation 11127 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
Ланит ГК 1159 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Telegram Group 702 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
Россети ПАО 168 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Уралсиб Банк 390 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Бинбанк 184 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Связь-банк 79 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Парк Зарядье 14 1
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 12 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 20 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 12
ЦРТ ChatNavigator - омниканальная диалоговая платформа для создания интеллектуальных виртуальных помощников 6 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
WhatsApp Messenger 654 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
Цыбульников Вячеслав 35 5
Дырмовский Дмитрий 76 2
Ломоносов Алексей 4 1
Кацоев Алексей 17 1
Леушев Андрей 63 1
Шестаков Александр 35 1
Латыпов Роман 8 1
Журавлев Артем 2 1
Серова Елена 299 1
Скурятина Елена 20 1
Пиляр Елена 21 1
Синютин Петр 1 1
Ткачева Ольга 2 1
Бадосов Антон 1 1
Рудковский Михаил 7 1
Евдокимов Максим 21 1
Новиков Александр 24 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 19
Россия - Российская федерация - РФ 57544 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
Gartner 2194 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766348, в очереди разбора - 670034.
Создано именных указателей - 46354.
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