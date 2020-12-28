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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк Московский банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 82
Сбербанк Московский банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цыбульников Вячеслав 35 5
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Ломоносов Алексей 4 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Леушев Андрей 63 1
|Шестаков Александр 35 1
|Латыпов Роман 8 1
|Журавлев Артем 2 1
|Серова Елена 299 1
|Скурятина Елена 20 1
|Пиляр Елена 21 1
|Синютин Петр 1 1
|Ткачева Ольга 2 1
|Бадосов Антон 1 1
|Рудковский Михаил 7 1
|Евдокимов Максим 21 1
|Новиков Александр 24 1
|ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766348, в очереди разбора - 670034.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766348, в очереди разбора - 670034.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru