Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МЦСТ
Эльбрус-1С+
1891ВМ11Я
Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики
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Публикаций - 36, упоминаний - 66
МЦСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1083 5
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|ИТЭЛМА НПП 15 1
|Holiday Inn Moscow - Холидей ИНН Московские Ворота 1 1
|Ким Александр 32 3
|Опанасенко Всеволод 101 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Горшенин Максим 15 2
|Варварик Александр 1 1
|Боярков Федор 7 1
|Рондарев Игорь 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Коляда Виталий 1 1
|Большаков Олег 1 1
|Коберда Николай 1 1
|Дегтярь Николай 1 1
|Фефилов Андрей 1 1
|Ермолинский Алексей 1 1
|Музалевский Александр 1 1
|Покид Александр 1 1
|Путин Владимир 1831 1
|Смирнов Александр 44 1
|Травников Андрей 6 1
|Трушкин Константин 43 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Терещенко Денис 38 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771167, в очереди разбора - 674849.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771167, в очереди разбора - 674849.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru