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МЦСТ
Эльбрус-1С+
1891ВМ11Я
Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики


08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 1
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 1
15.07.2021 Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза 1
11.03.2021 Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С» 1
08.10.2020 Создан первый российский процессор с топологией 16 нм 1
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 1
28.07.2020 Защищенные ноутбуки «Аквамарин» на базе процессоров «Эльбрус-1С+» совместимы с OC Astra Linux 2
06.05.2020 Выпущены материнские платы для «Эльбрусов» по цене новых iPhone 5
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 5
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
11.11.2019 Банк «Ростеха» дал 520 миллионов разработчикам компьютеров на «Эльбрусах» 1
31.10.2019 РЖД строит на «Эльбрусах» систему управления движением поездов 1
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 7
24.10.2019 «Автоматика» представила планшет на базе процессора «Эльбрус» 1
20.09.2019 На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена 1
28.08.2019 «Ростех» уместил в одном ПК процессоры «Эльбрус» и Intel, установив российскую ОС параллельно с Windows 1
02.08.2019 У создателей «Эльбрусов» выручка от военных разработок выросла в 14 раз 1
11.06.2019 Созданы компактные сверхзащищенные компьютеры на российских процессорах «Эльбрус» 6
28.05.2019 Ростех займется внедрением цифровых технологий в Новосибирской области 1
15.04.2019 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве 1
03.04.2019 ОС «Эльбрус» стала свободной. Ссылки на скачивание 1
13.02.2019 Свет увидел таинственный моноблок на «Эльбрусах». Предустановленная ОС — Windows 1
13.11.2018 На «Эльбрусы» начали устанавливать альтернативную полноценную ОС 1
26.10.2018 «СВД Встраиваемые Системы» и «МЦСТ» обеспечили поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в ЗОСРВ «Нейтрино-Э» 1
18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 1
10.07.2018 Готовятся к серии промышленные ПК на «Эльбрусах» со встроенной защитой от ошибок ПО 1
27.04.2018 Создатели «Эльбрусов» выпускают процессор альтернативной архитектуры впервые за семь лет 1
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве 1
16.03.2018 Российские технологии «детекции» лиц и автомобилей перенесли на «Эльбрусы» для нужд МВД 1
17.01.2018 В России создан процессор — аналог Intel Xeon и AMD Opteron 1
29.12.2017 Smart Engines протестировала системы «Эльбрус» в задачах компьютерного зрения 1
10.11.2017 В Санкт-Петербурге состоится семинар «Технологии QNX и КПДА в России» 1
20.10.2017 Разработчики «Эльбрусов» создают многокристальный процессор для дешевых ноутбуков 3
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 8
10.08.2016 Сколько стоила разработка российских процессоров «Эльбрус» 2

Публикаций - 36, упоминаний - 66

МЦСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 19
Ростех - Концерн Автоматика 398 11
Ростех - Ростехнологии 2230 10
Intel Corporation 4221 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 3
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 3
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 7 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Oracle Sun Microsystems 399 2
Т-Платформы 274 2
AMD - Advanced Micro Devices 1690 2
Элтеза - Elteza 3 1
SPARC International 3 1
Intermech - Интермех НПП 9 1
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 4 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 17 1
MITEK Systems 7 1
Jumio 12 1
AlterKnowledge 4 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 1
Nvidia Corp 2047 1
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software 19 1
Технополис GS 39 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 79 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 353 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
GS Group - General Satellite 148 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Базальт СПО 206 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 93 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Realtek Semiconductor 28 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Holiday Inn Moscow - Холидей ИНН Московские Ворота 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
Правительство РФ 2209 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 9
DDR - Double data rate 1080 8
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 606 5
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 4
Gigabit Ethernet 366 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 4
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 3
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 3
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 3
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 66 3
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 38 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 2
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 583 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
НИР - Научно-исследовательская работа 115 2
ARM64 - Архитектура процессора 1021 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
Умный автобус 5 1
SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 3 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 218 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 343 1
PDK - Process Development Kit - пакет правил проектирования микросхем 4 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
2D - 2-Dimensional 297 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 852 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 19
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 12
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 12
Intel x86 - Архитектура процессора 995 8
Linux OS 4288 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 5
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 5
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 5
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 4
Intel Core - Семейство процессоров 865 3
Автоматика Бином-КА 7 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Microsoft Windows 10 6691 2
СВД Встраиваемые Системы - КПДА 9 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 508 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
C++ - Язык программирования 284 2
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 59 2
OpenGL - Язык программирования 126 2
Intel Core 2 Duo 284 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 1
Intel H310 Chipset 5 1
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 1
DEPO Computers - Depo Neos MF - серия моноблочных компьютеров 3 1
Microchip KSZ - серия чипсетов 1 1
Transcend TSMTD - модуль оперативной памяти 1 1
МЦСТ - Эльбрус Линукс 5 1
Анкад АПМДЗ-И/Э - модуль доверенной загрузки 1 1
DEPO Computers - DP - серия материнских плат 2 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 1
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 7 1
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 8 1
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 1
Beremiz - интегрированная среда разработки для ПЛК с открытым исходным кодом 2 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 1
Baikal Electronics - Байкал-MS - Микропроцессор для микросерверов 4 1
Ким Александр 32 3
Опанасенко Всеволод 101 2
Кабанов Владимир 174 2
Горшенин Максим 15 2
Варварик Александр 1 1
Боярков Федор 7 1
Рондарев Игорь 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Коляда Виталий 1 1
Большаков Олег 1 1
Коберда Николай 1 1
Дегтярь Николай 1 1
Фефилов Андрей 1 1
Ермолинский Алексей 1 1
Музалевский Александр 1 1
Покид Александр 1 1
Путин Владимир 1831 1
Смирнов Александр 44 1
Травников Андрей 6 1
Трушкин Константин 43 1
Смирнов Алексей 142 1
Сахненко Сергей 71 1
Терещенко Денис 38 1
Абакумов Евгений 103 1
Кисляков Евгений 83 1
Арлазаров Владимир 118 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - Новосибирская область 822 1
Китай - Тайвань 599 1
Россия - Калининградская область 544 1
Прибалтика - Балтия 606 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - Вологда 194 1
Россия - Калининградская область - Гусев 56 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Образование в России 348 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
CNews Analytics 1992 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 7
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 4 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
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