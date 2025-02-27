Акрихин - Фармацевтическая компания

«АКРИХИН» — одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая более 200 наименований лекарственных препаратов, востребованных у российских пациентов. В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более 45% из которых входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).