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Акрихин Фармацевтическая компания
«АКРИХИН» — одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая более 200 наименований лекарственных препаратов, востребованных у российских пациентов. В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более 45% из которых входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Акрихин и организации, системы, технологии, персоны:
|Терентьев Алексей 23 8
|Пересторонин Юрий 10 2
|Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 2
|Квашук Сергей 14 2
|Яхина Ирина 40 2
|Виноградова Анна 4 2
|Казем Алексей 3 2
|Скоробогатов Александр 6 2
|Умнов Николай 9 2
|Коршунова Екатерина 2 2
|Дубин Михаил 47 1
|Петунин Алексей 58 1
|Харитонов Антон 12 1
|Глушков Иван 9 1
|Малышев Алексей 9 1
|Лялин Степан 2 1
|Богатырев Евгений 2 1
|Игнаткин Алексей 2 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Смирнов Евгений 37 1
|Никифоров Алексей 16 1
|Слиньков Дмитрий 16 1
|Завалишин Дмитрий 20 1
|Голубицкий Евгений 4 1
|Филиппов Андрей 4 1
|Михайлов Артем 8 1
|Кадыков Роман 15 1
|Черемных Андрей 29 1
|Полихрониди Георгий 13 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Денисова Наталья 8 1
|Киселева Анастасия 6 1
|Норов Евгений 3 1
|Бойко Владимир 1 1
|Антоненкова Анастасия 1 1
|Селиванов Михаил 3 1
|Сверчкова Татьяна 1 1
|Прокофьева Людмила 2 1
|Гупанов Андрей 1 1
|Селивёрстов Дмитрий 1 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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