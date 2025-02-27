Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169791
ИКТ 13225
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72676
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Акрихин Фармацевтическая компания

Акрихин - Фармацевтическая компания

«АКРИХИН» — одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая более 200 наименований лекарственных препаратов, востребованных у российских пациентов. В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более 45% из которых входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).


27.02.2025 SL Soft автоматизировала для фармкомпании «Акрихин» бюджетирование на базе системы «Босс» 1
26.09.2024 Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-2025 1
24.07.2024 Intact модернизировал сетевую инфраструктуру компании «Акрихин» 1
09.07.2024 Компания «Синимекс» разработала ML-решение для фармкомпании «Акрихин» 1
17.05.2024 SL Soft (ГК Softline) выполнила визуализацию данных иерархической структуры фармкомпании «Акрихин» на базе системы управления персоналом «БОСС» 2
27.09.2023 «Первый бит» мигрировал и продолжает развивать программных роботов в фармацевтической компании «Акрихин» 3
13.01.2021 DZ Systems, холдинг создателя «Яндекс.Маркета» Дмитрия Завалишина, вырос в два раза в 2020 году 1
10.12.2020 Автоматизация рабочих процессов 1
09.11.2020 IBS внедрила решение по маркировке и прослеживаемости лекарственных препаратов «Акрихин» 7
12.02.2020 «АКРИХИН» внедрил SAP ATTP для маркировки и мониторинга движения лекарств 4
16.01.2020 Xerox разработал приложение для печати зарплатных листов 1
30.08.2018 ЦРПТ станет оператором эксперимента по маркировке лекарств 1
19.06.2018 ЦРПТ протестировал нанесение кода с криптозащитой на заводах «Биокад», «Фармстандарт» и «Р-Фарм» 1
12.09.2017 Георгий Полихрониди -

Стандартизация – сочетание наилучших качеств продукта с наилучшими способами производства

 1
17.08.2017 «Астерос» модернизировал ИТ-инфраструктуру завода «Акрихин» 5
25.10.2016 Navicon запустил облако для фармацевтических компаний 1
19.10.2016 Navicon разработал облачное решение для трейд-маркетинга в фармацевтике 1
18.05.2016 Как интернет вещей меняет экономику и общество 1
31.03.2016 Hitachi Innovation Day 2016: представлены новые решения на базе флеш-технологий 1
09.11.2015 «Астерос» создал платформенную инфраструктуру в «Акрихин» 3
27.07.2015 Navicon автоматизировал сбор отчетности по МСФО в «Акрихин» 6
18.12.2014 Navicon SalesOut: анализ вторичных продаж может быть простым 1
15.08.2014 «Акрихин» модернизировал систему бесперебойного питания на базе оборудования Delta Electronics 3
17.06.2013 Андрей Черемных - Государство положительно влияет на динамику рынка ИТ 1
17.05.2013 В Москве пройдет форум финансовых директоров фармацевтического бизнеса Pharma CFO 2013 1
04.03.2013 В Москве пройдет форум «Интранет в России 2013» 1
02.03.2011 Softline обеспечила прозрачность использования интернет-трафика в «Акрихине» 3
22.04.2008 Химфармкомбинат «Акрихин» перевел табельный учет в «БОСС-Кадровик» 3
22.09.2005 "Акрихин" автоматизирует финансовое планирование 2
31.08.2004 "БалтТрансСервис" внедрит систему бюджетирования Geac 1
15.08.2002 "Корус Консалтинг" открыл представительство в Москве 1
22.05.2002 Компания Comshare выпустила новую версию системы Comshare MPC 1
18.03.2002 "КОРУС Консалтинг" внедрил ERP-систему Navision AXAPTA в компании "OSKO" за 6 месяцев 1
06.03.2002 "КОРУС Консалтинг" внедрит Navision AXAPTA на заводе ОАО "ПНТЗ" 1
23.11.2001 Назначен генеральный директор Navision CIS 1
22.11.2001 Navision a/s завершила консолидацию бизнеса в России и СНГ 1
11.09.2001 "ЦентрИнвест" автоматизирует крупнейшую российскую кардиохирургическую клинику 2

Публикаций - 37, упоминаний - 68

Акрихин и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1227 5
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 5
SAP SE 5289 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 4
Microsoft Corporation 24682 4
Navicon - Навикон 289 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 3
Xerox 1140 2
Biocad - Биокад 82 2
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Brocade Communications Systems 242 2
МегаФон 8965 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Softline - Софтлайн 2853 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
Hitachi - Хитачи 1465 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 132 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 2
Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
ТрекМарк 6 1
3Keys GmbH 6 1
DZ Systems - ДЗ Системс 15 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
БАРС Груп 546 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Dropbox 498 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
Астерос Лабс 25 1
Schneider Electric 575 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 5
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 5
Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 10 5
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 4
Чайковский текстиль 6 4
КомиТЭК - Коминефть - КомиАрктикОйл 5 4
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 3
Фармстандарт АО 40 3
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 3
AstraZeneca - АстраЗенека 53 3
Герофарм - Geropharm 10 3
РУСАЛ - ВгАЗ - Волгоградский алюминиевый завод - Волгоградский алюминий 6 3
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 29 2
Polpharma SA - Польфарма АО 2 2
Протек - Центр внедрений 56 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 2
Bayer AG - Байер 85 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 2
Юнифарм - Unipharm 11 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
Miele - Миле 134 2
ГЕОТЕК Холдинг - ГЕОТЕК Сейсморазведка - Тюменнефтегеофизика 4 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 6 2
Арнест ГК - Арнест упаковочные решения - Ball Corporation 9 2
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 2
Stada - Hemofarm - Хемофарм 4 2
Stada 25 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
Альфа-Банк 1778 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 1
Uber 331 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 62 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2396 1
Связной ГК 1372 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 1
НБС - Национальный банк Сбережений 6 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5483 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6709 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6857 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 5
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1706 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12823 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4756 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 4
Маркировка - Marking 1075 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24619 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2504 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2407 3
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1183 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 465 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 207 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13975 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4037 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11236 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3973 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8515 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7450 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 4
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 2
Xerox App Gallery - Xerox App Studio 20 2
Xerox AltaLink 18 2
Xerox ConnectKey 41 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 2
Xerox VersaLink 24 2
Microsoft Azure 1412 2
Navicon Pharma CRM 12 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 2
Navicon Pharma BI 20 2
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 2
Navicon Hermes 3 2
SAP ICH - SAP Information & Collaboration Hub 2 1
Intel x86 - архитектура процессора 1866 1
Google Android 14079 1
Huawei nova - Серия смартфона 65 1
Linux OS 10033 1
Microsoft Office 3758 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 78 1
Яндекс.Маркет 958 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1336 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 280 1
Apple iPad 3867 1
Астерос Контакт Авиа 18 1
Астерос Бизнес Контакт 28 1
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 10 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 25 1
Genode Labs - Genode OS Framework 2 1
Huawei AppGallery 283 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 48 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 65 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
Xerox DocuShare 19 1
Терентьев Алексей 23 8
Пересторонин Юрий 10 2
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 2
Квашук Сергей 14 2
Яхина Ирина 40 2
Виноградова Анна 4 2
Казем Алексей 3 2
Скоробогатов Александр 6 2
Умнов Николай 9 2
Коршунова Екатерина 2 2
Дубин Михаил 47 1
Петунин Алексей 58 1
Харитонов Антон 12 1
Глушков Иван 9 1
Малышев Алексей 9 1
Лялин Степан 2 1
Богатырев Евгений 2 1
Игнаткин Алексей 2 1
Мартынов Владислав 113 1
Смирнов Евгений 37 1
Никифоров Алексей 16 1
Слиньков Дмитрий 16 1
Завалишин Дмитрий 20 1
Голубицкий Евгений 4 1
Филиппов Андрей 4 1
Михайлов Артем 8 1
Кадыков Роман 15 1
Черемных Андрей 29 1
Полихрониди Георгий 13 1
Сирина Екатерина 10 1
Денисова Наталья 8 1
Киселева Анастасия 6 1
Норов Евгений 3 1
Бойко Владимир 1 1
Антоненкова Анастасия 1 1
Селиванов Михаил 3 1
Сверчкова Татьяна 1 1
Прокофьева Людмила 2 1
Гупанов Андрей 1 1
Селивёрстов Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 5
Дания - Королевство 1299 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 3
Беларусь - Белоруссия 5722 3
Украина 7635 3
Европа 21812 3
Польша - Республика 1964 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Казахстан - Республика 5571 2
Индия - Bharat 5475 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Венгрия 813 1
Турция - Турецкая республика 2376 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13349 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Дания - Копенгаген 152 1
Европа Восточная 3080 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 942 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1578 1
Швейцария - Женева 326 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 728 1
Германия - Федеративная Республика 12711 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 1
Россия - СФО - Новосибирск 4335 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2963 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2684 1
США - Нью-Йорк 3101 1
Украина - Киев 1127 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 25 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 70 1
Москва - САО - Молжаниновский район 16 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4390 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4493 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8782 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7884 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4919 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5045 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6002 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5561 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2026 3
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 312 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2769 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4170 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8096 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2502 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6310 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4692 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1267 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1658 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 604 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 454 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 2
РИА Новости 924 1
N+1 - Издание 163 1
Gartner - Dataquest 347 2
Gartner - Гартнер 3561 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Tagline - Тэглайн 28 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 43 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 73 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 172 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 65 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
Best Office Awards 3 1
Hitachi Innovation Day 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Intranet Russia 8 1
Intranet Benchmarking Russia 1 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще