Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Promt.One
ранее Translate.Ru, Promt Онлайн
Публикаций - 44, упоминаний - 112
Promt.One упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1486 1
|Связной ГК 1045 1
|О2О Delivery club 153 1
|TripAdvisor 34 1
|Уральские газовые сети 2 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 149 1
|Тихомиров Борис 11 8
|Шаблыков Никита 27 3
|Смирнов Алексей 154 1
|Давидан Александр 14 1
|Буравцов Александр 9 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Горелова Анастасия 5 1
|Савюк Виктор 30 1
|Русский язык 1348 2
|ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 876 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3847 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1031145, в очереди разбора - 932963.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1031145, в очереди разбора - 932963.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru