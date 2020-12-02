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Promt.One
ранее Translate.Ru, Promt Онлайн



02.12.2020 Promt обновила интерфейс онлайн-переводчика Promt.One 3
19.11.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена 1
05.03.2020 Promt выпустил ПО для автоперевода на основе нейронных сетей 1
20.06.2019 PROMT обновила сервис онлайн-перевода и мобильное приложение 5
11.07.2018 «КСЗ МойОфис» и «МойОфис Образование» включены в Реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 1
04.06.2018 PROMT выпустил бесплатное обновление к Чемпионату мира по футболу 1
16.04.2018 PROMT запустила к ЧМ-2018 режим «Диалог» для общения с иностранцами 3
02.03.2018 PROMT запустила бот Translate.Ru в Telegram и Skype 4
08.06.2017 Мобильные приложения PROMT для iOS научились переводить фразы в режиме «Диалога» 4
13.04.2017 PROMT представила весеннее обновление Translate.Ru 8
11.04.2017 Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно 3
15.11.2016 Мобильные приложения PROMT обзавелись поддержкой Apple Watch 3
31.10.2016 Обновлен сервис Translate.Ru/Dictionary: испанская грамматика, подсказки слов и новые фильтры 3
17.08.2016 Translate.ru «заговорил» на китайском языке 3
09.08.2016 Фотоперевод от Promt стал доступен на iOS 2
05.07.2016 PROMT реализовала функцию фотоперевода в Android-приложениях 1
24.03.2016 PROMT обновил сервис перевода Translate.Ru 5
10.02.2016 PROMT в честь своего 25-летия предложила 25%-скидку на PROMT Professional 11. Промокод внутри 3
18.12.2014 В Translate.Ru появилась поддержка финского языка 2
04.12.2012 В мобильных приложениях Translate.Ru появилась возможность перевода офлайн 4
07.08.2012 Сервис Translate.Ru выпустил приложение-разговорник для iPhone и Android 4
13.01.2012 Вышло приложение Translate.Ru для iPhone 7
22.12.2011 Сервис онлайн-перевода Translate.Ru выпустил приложение для Android 4
25.07.2011 Translate.Ru научился проигрывать звучание слов 3
12.05.2011 Сервис Translate.Ru запустил приложение для «ВКонтакте» 3
19.04.2011 «Бегун» разрешил нацеливать рекламу на премиум-сайты 1
24.03.2011 Аудитория онлайн-переводчика Translate.Ru за год выросла на 39,7% 3
16.09.2010 Translate.Ru обновил свой электронный переводчик 3
21.08.2008 «Промт» запустила новую версию Translate.ru 2
28.11.2007 CNews получил «Премию Рунета-2007» 1
14.11.2007 Популярность Translate.ru выросла на 60% 2
16.05.2007 «Промт» поставит PTS для МИЭТ 1
21.06.2006 ПРОМТ: мы не блокировали пользователей FireFox 2
19.06.2006 ПРОМТ заблокировала расширение под Firefox 4
30.05.2006 DocFlow-2006: Переломный момент наступил 1
14.10.2003 ПРОМТ запустил сервис переводов для пользователей КПК 1
23.09.2003 Mail.ru и ПРОМТ запустили сервис перевода почты 1
08.07.2002 На портале Rax.ru запущен ASP-сервис переводов от компании "Промт" 1
17.06.2002 Официальный сайт ЧМ-2002 переведен на русский язык 1
03.07.2001 Новые функции портала Translate.ru 2

Публикаций - 44, упоминаний - 112

Promt.One упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Promt - Промт 205 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8123 2
Yandex - Яндекс 4392 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7303 2
VK - Mail.ru Group 2750 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1725 2
Telegram Group 706 1
Dialog - Диалог 41 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6085 1
Apple Inc - Эппл Рус 9216 1
Акадо Телеком - Комкор 738 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7502 1
Rambler Group - Рамблер ГК 699 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3551 1
Nokia Corporation 4472 1
Ланит ГК 1418 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1486 1
Связной ГК 1045 1
О2О Delivery club 153 1
TripAdvisor 34 1
Уральские газовые сети 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6888 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1064 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 149 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 200 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1287 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 141 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4038 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3183 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1331 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4282 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 691 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8020 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 134 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 161 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 122 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1216 1
Microsoft Windows приложения 138 1
RBMT - rule-based machine translation - Машинный перевод на основе правил 4 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 23 1
Google Android 10796 15
Apple iOS 5780 14
Promt Offline 7 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 5
Apple - App Store 2217 5
Google Play - Google Store - Android Market 2521 3
Promt Professional Neural 12 3
Apple iPad 3266 3
Новые облачные технологии - МойОфис 313 2
Promt Lite 4 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1623 2
Promt Master 3 2
Microsoft Windows 10 9294 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Promt Online 1 1
Promt Neural Translation Server 5 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 36 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 15 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 19 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 1
Сбербанк - SberPay 21 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 1
Promt Агент 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 16 1
Microsoft Edge - браузер 1609 1
Java - Язык программирования 2007 1
Microsoft Excel 673 1
Linux OS 6309 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 274 1
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 360 1
Apple macOS X 1254 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Microsoft Skype 1747 1
Microsoft Office 2685 1
Nvidia GeForce GTX 2760 1
Тихомиров Борис 11 8
Шаблыков Никита 27 3
Смирнов Алексей 154 1
Давидан Александр 14 1
Буравцов Александр 9 1
Кирсанов Алексей 24 1
Горелова Анастасия 5 1
Савюк Виктор 30 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7166 9
Россия - Российская федерация - РФ 74271 8
Германия - Федеративная Республика 6009 8
Франция - Французская Республика 3544 8
Испания - Королевство 1975 6
Италия - Итальянская Республика 2192 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10628 3
Япония 5742 3
Европа 5969 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24203 2
Португалия - Португальская Республика 511 2
Финляндия - Финляндская Республика 1276 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8670 2
Украина 4978 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1640 1
Южная Корея - Республика 2607 1
Турция - Турецкая республика 1265 1
Украина - Киев 798 1
Великобритания - Лондон 1452 1
Беларусь - Белоруссия 2832 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9349 1
Казахстан - Республика 3631 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 24483 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 234 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1063 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1818 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2728 1
Россия - ПФО - Казань 1800 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3847 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
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