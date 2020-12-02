Promt выпустил ПО для автоперевода на основе нейронных сетей 1

PROMT выпустил бесплатное обновление к Чемпионату мира по футболу 1

Мобильные приложения PROMT обзавелись поддержкой Apple Watch 3

Фотоперевод от Promt стал доступен на iOS 2

ПРОМТ заблокировала расширение под Firefox 4