Банкоматы и терминалы банка ВБРР начали обслуживание карт платежной системы UnionPay 4

Epam и OpenWay стали партнерами в развитии решений электронных платежей и цифрового банкинга 2

B1NK запустил бота в Telegram для обслуживания клиентов 2

OpenWay и Приорбанк разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей 3

Moldindconbank запустил услугу денежных переводов через банкоматы без карты 1

OpenWay анонсировала выпуск решения Way4 Host Card Emulation 4

Решение Way4 Switch выбрано для организации взаиморасчетов между 26 банками в Индонезии 5

Way4 поможет оптимизировать работу сети банкоматов и киосков 2

United Card Service в сотрудничестве с OpenWay расширяет партнерство с JCB 4