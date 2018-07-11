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OpenWay


11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка 1
21.03.2018 «Промсвязьбанк» тестирует прием оплаты с использованием AliPay 1
14.08.2017 «Плюс Банк» объявил о запуске собственного процессингового центра 2
19.04.2017 Банкоматы и терминалы банка ВБРР начали обслуживание карт платежной системы UnionPay 4
30.03.2017 Банк «Агора» внедрил систему ДБО для физлиц на базе решений R-Style Softlab 1
20.09.2016 Epam и OpenWay стали партнерами в развитии решений электронных платежей и цифрового банкинга 2
31.08.2016 Сеть АЗС «Газпромнефть» модернизировала карту лояльности, внедрив решение Gemalto Optelio Pure 1
22.08.2016 B1NK запустил бота в Telegram для обслуживания клиентов 2
04.08.2016 Новая версия мобильного приложения «МДМ Банк» получила поддержку бесконтактной технологии оплаты Mastercard 1
20.07.2016 Впервые раскрыты подробности об инфраструктуре платежной системы «Мир» 1
18.05.2016 «Евразийский банк» перешел на новую версию АБС от R-Style Softlab 1
20.04.2016 R-Style Softlab оснастит «Русский элитарный банк» системой ДБО для физических лиц 1
08.04.2016 Банк из списка топ-10 заменит процессинговую платформу 1
23.03.2016 OpenWay и Приорбанк разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей 3
16.02.2016 Сбербанк России в Казахстане запустил услугу Cash by Code при поддержке OpenWay и R-Style Softlab 1
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 1
15.12.2015 Начался выпуск банковских карт «Мир» с «чисто российским платежным приложением» 1
10.12.2015 OpenWay представила решение мессенджер-банкинга для Telegram 3
29.10.2015 «Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов 1
28.07.2015 Moldindconbank запустил услугу денежных переводов через банкоматы без карты 1
20.07.2015 UCS и eKassir предложили банкам «Персоофис» для создания зоны самообслуживания клиентов 1
16.03.2015 Way4 Switch прошел полную сертификацию на соответствие PA-DSS 3
09.02.2015 «АТФБанк» запустил сервис Way4 для установки PIN-кода 2
30.01.2015 OpenWay анонсировала выпуск решения Way4 Host Card Emulation 4
17.12.2014 События года в отрасли ИКТ. Голосование 1
03.12.2014 «Народный Банк Казахстана» вместе с OpenWay запустил эмиссию и эквайринг карт UnionPay с чипом 3
21.08.2014 Решение Way4 Switch выбрано для организации взаиморасчетов между 26 банками в Индонезии 5
06.08.2014 Way4 поможет оптимизировать работу сети банкоматов и киосков 2
29.07.2014 «Казкоммерцбанк» внедрил Way4 Datamart для бизнес-аналитики 1
22.07.2014 «Бинбанк» завершил первый этап создания хранилища данных на базе IBM BDW и автоматизации обязательной отчетности 1
09.04.2014 United Card Service в сотрудничестве с OpenWay расширяет партнерство с JCB 4
11.03.2014 «Гута-Банк» модернизировал процессинговый центр с помощью «АМТ-Груп» 1
08.08.2013 AzeriCard с помощью OpenWay превратил мобильный банкинг в мобильный кошелёк 3
23.07.2013 Банк «БТА-Казань» запустил интернет-банкинг для физических лиц на платформе Way4 1
17.07.2013 «Райффайзен Банк Интернациональ» выбрал Way4 для модернизации своего процессингового центра 1
25.06.2013 «Инфосистемы Джет» построили динамическую ИТ-инфраструктуру для ФГ «Лайф» 1
03.04.2013 «Ощадбанк» развивает многоканальное обслуживание на платформе Way4 1
18.12.2012 «Лукойл-Интер-Кард» внедрил единый процессинг по всем видам банковских, топливных карт и карт лояльности 1
13.08.2012 «Ощадбанк» сертифицировал эквайринг бесконтактных карт payWave и PayPass 3
04.06.2012 «Пробизнесбанк» и «Инфосистемы Джет» расширили сотрудничество по аутсорсингу 1

Публикаций - 43, упоминаний - 76

OpenWay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 4
Oracle Corporation 3374 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Инфосистемы Джет 677 1
Tibco Software 29 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 17 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Акадо Телеком - Комкор 614 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Крок 1223 1
Ланит ГК 1164 1
Ingenico Group - Инженико 29 1
IBM 3575 1
Google LLC 7198 1
АйТи 754 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
МДМ Банк 150 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Банк Позитив Казахстан 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Приорбанк 9 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Связь-банк 80 1
ВТБ24 583 1
Бинбанк 184 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 72 1
Национальный банк Траст 96 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Visa International 1347 1
Открытие ФК 538 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 501 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 202 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 20 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 7
Google Android 10752 6
R-Style Softlab - RS-Bank 228 3
Apple iOS 5742 3
Microsoft Excel 440 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
R-Style Softlab - InterBank 94 2
Microsoft Windows 10 6691 1
Java - Язык программирования 1185 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Linux OS 4288 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 203 1
Apple macOS X 909 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
HPE Integrity Superdome X - серия серверов 7 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
IBM System p - IBM eServer pSeries 7 1
Red Hat Linux 45 1
Oracle Siebel CRM 169 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Русанов Сергей 44 1
Задорнов Михаил 19 1
Николаев Дмитрий 4 1
Марк Баранов 4 1
Кошкина Юлия 11 1
Никифоров Николай 1126 1
Путин Владимир 1831 1
Лебедев Сергей 24 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Басов Алексей 80 1
Кирсанов Алексей 24 1
Добкин Аркадий 54 1
Савюк Виктор 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 17
Казахстан - Республика 2661 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Восточная Европа 1698 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Украина 3417 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Европа 3798 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Япония 2827 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Россия - Ханты-Мансийск 119 1
Молдавия - Республика Молдова 436 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1992 2
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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