Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OpenWay
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Публикаций - 43, упоминаний - 76
OpenWay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Русанов Сергей 44 1
|Задорнов Михаил 19 1
|Николаев Дмитрий 4 1
|Марк Баранов 4 1
|Кошкина Юлия 11 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Путин Владимир 1831 1
|Лебедев Сергей 24 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Басов Алексей 80 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Савюк Виктор 24 1
|CNews Analytics 1992 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru