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Индексная книга (каталог) CNews*
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Midea MDV Commercial Air Conditioner



29.04.2025 Системы MDV помогли Ozon снизить энергопотребление на складах площадью более 1,2 млн м² 1
19.12.2019 Datadome создал новую серверную для ЦИТиС 1
23.05.2014 Мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM.CNews 5
22.08.2012 ZOOM. CNews и группа компаний «АЯК» предупреждают: контрафактный кондиционер — деньги на ветер! 1
27.04.2012 Инверторные кондиционеры к лету. Выбор ZOOM 3
24.02.2012 ZOOM.CNews представляет новые сплит-системы MDV на солнечных батареях 5
05.12.2011 Как выбрать кондиционер. Рекомендации ZOOM.CNews 1
03.11.2011 Главней всего погода в доме. Системы кондиционирования для частных коттеджей. Выбор ZOOM 6
21.10.2010 На российском климатическом рынке появился новый бренд - MDV 1

Публикаций - 9, упоминаний - 24

Midea и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2934 3
Fujitsu 2046 3
Samsung Electronics 10352 2
LG Electronics 3634 2
Hitachi - Хитачи 1468 2
Midea 36 2
Ballu Industrial Group 46 2
Ростех - Автоматика Концерн 1659 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 984 1
AMD - Advanced Micro Devices 4288 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1496 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 37 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 19 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Daewoo Electronics 43 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 1
Boeing Defense, Space & Security - Spectrolab 11 1
Timberk 24 1
Mitsubishi Heavy Industries 34 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 3
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1418 1
Boeing 1013 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 16 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
Daikin Industries 46 1
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 757 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2643 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12285 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2222 4
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 258 4
Электротехника - инвертор 149 4
Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник 78 4
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 846 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13630 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10239 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12617 3
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 568 3
Вентилятор - Fan 992 3
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 126 3
Угольный фильтр - Carbon Filter 46 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8809 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52296 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2514 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3095 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14070 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 492 2
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 136 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 682 2
Таймер - Timer 309 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2459 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12676 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1135 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1300 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6086 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5895 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6111 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6937 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24601 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 322 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31608 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30378 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2412 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12941 1
Daikin Industries - VRF - Variable refrigerant flow - VRV - Variable refrigerant volume 17 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7156 2
Google Play - Google Store - Android Market 3338 1
DataDome DataFloor 8 1
Tango 44 1
Samsung Jungfrau - кондиционер 3 1
1С-Рарус РестАрт 26 1
Ballu DC Inverter - Ballu SMART Electronic - Ballu Fresh Air - Ballu Vision - Ballu X-Cube - Ballu Olymp - Ballu BPAC - Ballu BPPC - Ballu BSD - Ballu BSVP - Ballu BSUI - Ballu BSLI - Ballu BSG - Ballu BSM - Ballu BSEP - сплит-системы - кондиционеры 16 1
Павлов Андрей 40 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 187 1
Россия - РФ - Российская федерация 147961 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 4
Япония 13351 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43968 3
Южная Корея - Республика 6713 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52484 2
Европа 21891 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2911 2
Германия - Федеративная Республика 12768 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1847 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 901 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5229 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 406 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14271 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2985 1
Земля - планета Солнечной системы 10450 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4042 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1210 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2495 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2803 1
Китай - Тайвань 4032 1
Солнечная система - Solar system 2532 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2727 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 767 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2552 1
Испания - Королевство 3733 1
Нидерланды 3555 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 680 1
Россия - СФО - Иркутская область 1149 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 652 1
Новая Зеландия 720 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 454 1
Монголия 354 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 604 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 242 1
Луна - спутник Земли 1487 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5640 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24639 5
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КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 458 2
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1940 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3085 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4115 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1402 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4105 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4958 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7122 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5137 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8984 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19072 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6532 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2323 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 1
Физика - Physics - область естествознания 2678 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1254 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7061 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1604 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2490 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2061 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48965 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29900 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2796 1
Энергетика - Energy - Energetically 5204 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 855 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 149 1
Сон - Somnus 438 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5063 1
Зоология - наука о животных 2684 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2797 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 203 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1222 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 464 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1364 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 6
N+1 - Издание 169 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
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