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MQTT Message Queuing Telemetry Transport Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами



20.01.2025 Отечественная BMS-система Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизации зданий включена в Реестр российского ПО 1
04.12.2024 «Философт» интегрировала лифты Koyo в систему умного дома в проекте «Булычев» 1
28.05.2024 НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников 1
12.02.2024 «АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart 1
22.12.2023 Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO 1
12.12.2023 Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1
09.10.2023 Промышленный коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» поддерживает работу на ОС РОСА «Хром» 1
27.09.2023 C3 Solutions начала производство БРП на базе процессора «Байкал» 1
01.08.2023 «СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП 1
07.04.2023 Электронные замки квартир и гаражей в США попали во власть хакеров и лишились смысла. Разработчик на проблему не реагирует 1
16.11.2022 IBM закрывает облачную платформу интернета вещей Watson, не предложив альтернативы 1
05.07.2022 «Лаборатория Касперского» представляет новое поколение шлюзов для защиты индустриального интернета вещей 1
02.03.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет о защите медицинских данных на конференции «Цифровое здравоохранение 2022» 1
02.11.2021 «Доктор Веб» обнаружил уязвимости в детских смарт-часах 1
24.09.2021 Более 100 млн медицинских и пожарных устройств интернета вещей содержат «дыру», вызывающую отказ 1
23.09.2021 «АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
07.06.2021 «Лаборатория Касперского» вывела систему раннего обнаружения аномалий Kaspersky MLAD на широкий рынок 1
02.06.2021 МТС запустила платформу для разработки IoT решений 1
05.04.2021 Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации 1
20.11.2020 В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 1
24.09.2020 «Яндекс» первым в мире запускает машинное обучение в публичном облаке на бессерверных технологиях 1
16.12.2019 «Яндекс.Облако» представила Yandex IoT Core с поддержкой решения Saymon 1
16.07.2019 Hitachi Vantara представила новую версию платформы Pentaho 1
17.06.2019 Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект 1
11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену 1
07.12.2018 Trend Micro: базовые протоколы IIoT могут быть уязвимы 1
30.05.2018 Решение «АМТ-Груп» поможет ФИЦ РАН контролировать работу ИТ-инфраструктуры 2
16.11.2017 «Мосгортранс» взял на вооружение «ПСС.Платформу» 1
18.04.2017 Новая разработка резидента «Сколково» упростит управление «умным домом» 1
14.08.2015 Коммуникационная платформа MDK выходит на российский рынок 1
20.10.2014 Автомобили-роботы поедут благодаря ГИС 1
02.10.2014 Главный разработчик процессоров для смартфонов выпустил собственную ОС 1
25.04.2012 Software AG купила британского разработчика ПО для обмена сообщениями my-Channels 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

MQTT и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 5
AMT Group - АМТ-Груп 351 4
Yandex - Яндекс 7339 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Google LLC 11775 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 2
Nginx - Энджайникс 164 2
NetApp - Network Appliance 636 1
SAP SE 5276 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Базальт СПО - BaseALT 654 1
Honeywell 282 1
McKinsey & Company Int 248 1
Legrand 77 1
Trend Micro 601 1
Pentaho 59 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Moxa - Моха 34 1
RTS Real Time Computersoftware GmbH 1 1
Snowflake 17 1
MGI Digital Technology 19 1
Rossinno - Россинно 1 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
АйТи 1365 1
Microsoft Corporation 24623 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Ростелеком 9699 1
8213 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
GitHub 814 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Telegram Group 1983 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Software AG 198 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 2
Физприбор - Московский завод 8 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 46 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Газпром ПАО 1342 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Volvo Cars 253 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Uber 330 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 14 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Мосгортранс ГУП 120 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 19
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 11
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 121 10
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 8
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 7
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 4
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
CoAP - Constrained Application Protocol - протокол прикладного уровня межмашинного взаимодействия (Machine-to-Machine) 6 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 4
AMT Group - InfoDiode АПК 58 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
Google Android 13994 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 3
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 3
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
Linux OS 9936 2
Kaspersky OS 124 2
Google Cloud Platform - GCP 308 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
Yandex IoT Core 7 2
Apple iOS 7809 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 2
Microsoft Windows 15656 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 24 2
Trustwave - ModSecurity - Modsec WAF 12 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 2
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Apache Hadoop 427 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Yandex DataLens 37 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 53 1
Google Data Studio 7 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 5 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Amazon Kinesis 3 1
IBM IGC - IBM Information Governance Catalog 1 1
Яндекс.Коллекции 2 1
Молчанов Борис 11 2
Гонтарев Павел 94 1
Качанов Олег 114 1
Сурков Александр 15 1
Михайлов Константин 1 1
Серчугов Евгений 2 1
Подольный Вадим 8 1
Ebener Stefan - Эбенер Стефан 1 1
Башкеев Алексей 17 1
Водясов Алексей 222 1
Левкевич Михаил 60 1
Королев Сергей 43 1
Ерзамаев Дмитрий 6 1
Лаврентьев Андрей 4 1
Князев Илья 8 1
Аветисян Армен 47 1
Серчугова Регина 2 1
Карпухин Максим 1 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 40 1
Киселёв Алексей 60 1
Хала Илья 43 1
Суворов Андрей 45 1
Птуха Юрий 2 1
Селиванов Евгений 2 1
Зайцев Михаил 260 1
Сеньков Андрей 2 1
Лобов Константин 1 1
Гольцов Александр 77 1
Chang Vincent - Чанг Винсент 6 1
Базюкин Дмитрий 3 1
Александров Виталий 10 1
Кадомский Вячеслав 45 1
Штонда Андрей 13 1
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 20 1
Magee John - Маджи Джон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Германия - Федеративная Республика 12681 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Индия - Bharat 5431 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
США - Нью-Йорк 3098 1
США - Калифорния 4625 1
Узбекистан - Республика 1726 1
США - Невада 209 1
Великобритания - Лондон 2386 1
США - Мичиган 267 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
США - Техас 989 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 3
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
Экономический эффект 1067 1
Ведомости 996 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
Yandex Scale 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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