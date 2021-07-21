Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и платформ виртуализации, и «Микроника», отечественный разработчик защищенного серверного ПО и автономных систем телеметрии, сбора, хранения и обработки данных, сообщили об официальной сертификации в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux «Российской защищенной IоТ платформы сбора и обработки телеметрических данных» версии 2.31. По итогам проведенных испытаний ПО от компании «Микроника» признано полностью совместимым с ОС специального назначения Astra Linux Special Edition, что подтверждает сертификат №3966/2020.

Продукт представляет собой единую систему сбора данных для промышленных и бытовых узлов учета энергоресурсов: счетчиков потребления электроэнергии, газа, холодной, горячей воды и тепла. На его основе можно создавать защищенные автоматизированные комплексы для обработки различной информации, в том числе с грифом «совершенно секретно». В современных приборах и системах для учета ресурсов используются телеуправляемые отсечные клапаны и реле, поэтому вопрос обеспечения защищенности автоматизированных комплексов приобретает особую актуальность: внешнее несанкционированное вмешательство в их работу может иметь катастрофические последствия.

Ядро универсального серверного модуля платформы реализовано на базе ОС Astra Linux Special Edition, сертифицированной всеми российскими регуляторами. Решение полностью соответствует действующим требованиям законодательства и утвержденным техническим нормам, включено в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры и сертифицировано ФСТЭК России.

В качестве преимуществ платформы производитель выделяет универсальность, возможность адаптации под все виды счетчиков, единый тип модуля телеметрии для любых приборов учета, высокую энергоэффективность и применение алгоритма работы, который позволяет избежать перегрузок в сетях GSM. В системе отсутствуют какие-либо сторонние программные закладки, модули и библиотеки, что обеспечивает ее независимость от внешних факторов.

В числе ключевых технических возможностей продукта — быстродействие и надежность, использование протоколов TCP/IP и MQTT и оптимизированный объем трафика. Модули телеметрии работают в единой подсети IP-адресов в сетях GPRS и 3G, а в сетях NB-IoT— по протоколу UDP. Администрирование происходит по защищенному протоколу HTTPS через веб-браузер, авторизация пользователей реализована средствами Astra Linux Special Edition, также в систему заложено ролевое и территориальное разграничение прав доступа. Чтение и обработка данных с приборов учета происходят на защищенном сервере сбора, а на сервер поддержки можно добавлять новые типы устройств и протоколы обмена данными быстро и без участия разработчиков. Время сеанса связи модуля телеметрии определяется в соответствии с заданным на сервере расписанием, которое может обновляться удаленно, динамически, через web-интерфейс пользователя. Предусмотрено удаленное web-администрирование, а установка дополнительного ПО на рабочие места специалистов не требуется. Серверную систему легко масштабировать благодаря использованию сертифицированной отечественной СУБД Postgres Pro, также ее можно установить на уже существующие аппаратные платформы в дата-центрах предприятий на виртуализированной инфраструктуре и не приобретать дополнительное оборудование.

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При этом следует учитывать, что в таком случае среда виртуализации должна быть отечественной, базироваться на российской операционной системе с встроенными СЗИ, отвечающей требованиям ФСТЭК. В полном масштабе реализация такого проекта возможна с применением продуктов ГК Astra Linux. В качестве среды управления средствами виртуализации можно воспользоваться ПК «Брест». Это позволит удовлетворить самые высокие требования регуляторов в части безопасности и надежности виртуальной инфраструктуры, а также максимально облегчит администрирование за счет «облачных» механизмов.

Серверное ПО поставляется с открытым исходным кодом, что является дополнительной гарантией его безопасности и адаптируемости под потребности заказчиков. Кроме того, пользователям доступны автоматическая выгрузка полученных данных в «1С» или другую биллинговую систему, Web API в виде REST-API пакета данных для обмена в формате JSON, формирование отчетов и приложение для смартфонов с полной интеграцией данных с учетными системами ресурсопоставляющих компаний. В частности, существует релиз программного обеспечения системы, полностью удовлетворяющий типовым техническим требованиям «Газпром межрегионгаз» к бытовым счетчикам газа от 24 января 2020 г. No 81-Р/4. Проведена интеграция серверной платформы сбора данных с системами «ИМУС-ГАЗ» и АИС «Регионгаз», которые используют подразделения «Газпром МРГ». Для основных производителей счетчиков газа разработано и применяется одноплатное решение «Микроники» – встраиваемая в счетчик электронная плата, выполняющая метрологические и телеметрические функции и передающая данные и параметры прибора на защищенную IoT-платформу. Данное решение в комплексе с ОС, СУБД и серверной платформой получило высокую оценку производителей приборов учета, так как отличается от представленных на рынке аналогов не только широким функционалом, но и привлекательной стоимостью.

Коммерческий директор ГК «Микроника» Юрий Птуха сказал: «Разработанная нами первая в РФ IoT-платформа на базе решений Astra Linux постоянно совершенствуется, расширяются предоставляемые пользователям возможности личного кабинета. В последних релизах продукта в одной платформе объединены системы сбора данных для промышленных и бытовых узлов учета энергоресурсов и мобильное приложение «Смарт-Абонент». Вся логика работы — функции чтения и обработки переданных с приборов учета данных выполняется на защищенном сервере сбора. Реализовано удобное и оперативное добавление на сервер поддержки новых типов устройств и протоколов обмена данными без участия разработчиков. Мы постоянно расширяем интеграцию платформы с автоматизированными информационно-мониторинговыми и управляющими системами своих партнеров. Все это делает нашу комплексную систему учета энергоресурсов одним из наиболее перспективных российских решений для масштабирования на территории РФ в системах учета всех массово поставляемых ресурсов. Сегодня в наших планах — расширение сотрудничества со структурами «Газпром», «ИнтерРАО», «ВымпелКом», «Ростелеком», «Худудгазтаъминот» (Узбекистан), ГК «Рэдиссон», работа с водоканалами, поставщиками тепла и многими другими компаниями, проявляющими высокую заинтересованность в наших решениях. Ряд проектов уже реализуется».