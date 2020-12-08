Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Citrix XenApp
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 174
Citrix XenApp упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
|ВТБ24 583 1
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|CNews Analytics 1991 1
|Frost & Sullivan 101 1
|Analysys Mason 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764559, в очереди разбора - 668246.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764559, в очереди разбора - 668246.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru