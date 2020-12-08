Виртуализация приходит в SAN 1

ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень 1

Чем опасны удаленные подключения к корпоративной среде 2

TerraLink представила биометрические считыватели для Citrix XenApp и XenDesktop 2

В Citrix Workspace Service реализована поддержка платформы Google Cloud Platform 2

Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест 1

Citrix представила новые продукты и сервисы для рабочих процессов будущего 1

Citrix представила новые разработки в области облачных технологий и защищенной мобильности 3

JaCarta Authentication Server включен в Единый реестр отечественного ПО 1

Часть компьютеров ФНС работает на государственных Linux из Китая и Венесуэлы 1

Nutanix и Citrix представили комплексное решение для доставки виртуальных десктопов и приложений 2

Citrix предложила бесплатный облачный сервис для перехода с VMware Horizon View на Citrix XenApp и XenDesktop 3

Citrix упрощает переход на ОС Windows 10 6

Citrix представила новые разработки в области доставки приложений и VDI 21

Вышел технический релиз обновленной версии Secret Net 7 1

Citrix представила сетевую концепцию контроллера доставки рабочего окружения 2

Citrix оснастила XenMobile поддержкой набора инструментов Android for Work 1

Citrix представит новые версии XenApp и XenDesktop на CNews Forum 2014 2