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Citrix XenApp


08.12.2020 Виртуализация приходит в SAN 1
27.04.2020 Андрей Иващенко, «Открытие»: Как модернизировать систему доставки приложений в банке 1
27.08.2019 ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень 1
13.11.2018 Чем опасны удаленные подключения к корпоративной среде 2
02.11.2018 Parallels выпустила RAS 16.5.1 с функцией делегированного управления сеансами 3
19.07.2018 Parallels представила новую версию системы Parallels RAS 16.5 2
16.04.2018 TerraLink представила биометрические считыватели для Citrix XenApp и XenDesktop 2
01.03.2018 AMD сообщила о готовности AMD MxGPU для Citrix XenServer 7.4 1
01.02.2018 ДИТ закупает российское ПО. За бортом остались Dr.Web, «Альт Линукс», Postgres, InfoWatch и «Байкал» 3
25.07.2017 В Citrix Workspace Service реализована поддержка платформы Google Cloud Platform 2
14.07.2017 Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест 1
24.05.2017 Citrix представила новые продукты и сервисы для рабочих процессов будущего 1
24.05.2017 IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие» 1
14.04.2017 VMware представила новую версию решения VMware vSAN 6.6 1
31.03.2017 Док-станция Samsung и ПО Citrix трансформируют Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК 3
28.03.2017 Платформа Сitrix XenServer 7.x получила сертификат ФСТЭК России 1
18.01.2017 Citrix покупает Unidesk — разработчика технологии разделения компонентов Windows-приложений на слои 2
10.01.2017 Citrix представила новые разработки в области облачных технологий и защищенной мобильности 3
16.11.2016 JaCarta Authentication Server включен в Единый реестр отечественного ПО 1
19.09.2016 Citrix покупает Norskale — разработчика решения для управления рабочими местами и пользовательскими средами 4
26.07.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустил автономный сервер аутентификации JAS 1
01.07.2016 Часть компьютеров ФНС работает на государственных Linux из Китая и Венесуэлы 1
27.06.2016 Как СГК переходит на VDI: 1,5 тыс. пользователей сегодня и 4 тыс. завтра 1
26.05.2016 Решения Citrix и Microsoft ускорят переход на Azure, Windows 10 и Office 365 2
19.04.2016 «Сибирская генерирующая компания» виртуализировала рабочие места сотрудников 1
15.09.2015 Nutanix и Citrix представили комплексное решение для доставки виртуальных десктопов и приложений 2
08.09.2015 Citrix предложила бесплатный облачный сервис для перехода с VMware Horizon View на Citrix XenApp и XenDesktop 3
29.07.2015 Citrix упрощает переход на ОС Windows 10 6
22.06.2015 Citrix представила новые разработки в области доставки приложений и VDI 21
18.06.2015 Вышел технический релиз обновленной версии Secret Net 7 1
15.06.2015 Citrix представила сетевую концепцию контроллера доставки рабочего окружения 2
28.05.2015 «X-Com | Системный интегратор» будет внедрять в России программные решения Login VSI 1
27.05.2015 Виртуализация превращается в программно-определяемое «все» 1
03.04.2015 Оборот Digital Design по итогам 2014 г. достиг 955 млн руб. 1
10.03.2015 Citrix оснастила XenMobile поддержкой набора инструментов Android for Work 1
04.03.2015 «Газинформсервис» внедрил защищенную систему терминального доступа в «Газпроме» 2
16.02.2015 ViewSonic модернизировала собственную ИТ-инфраструктуру вместе с Vesk 1
11.02.2015 Citrix представит новейшие технологические решения на конференции «ИТ-стратегия 2015» 3
11.11.2014 Citrix представит новые версии XenApp и XenDesktop на CNews Forum 2014 2
11.09.2014 Citrix представила клиентскую программу Citrix Receiver для пользователей Chromebook 1

Публикаций - 84, упоминаний - 174

Citrix XenApp упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 18
Citrix Systems 571 5
Google LLC 7158 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 4
Samsung Electronics 5686 3
Код Безопасности 365 2
VMware 1829 2
Parallels Holdings 471 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
IBM 3546 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Элвис-Плюс 69 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 45 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Lenovo Group 1638 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
АйТи 752 1
SecuGen 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
CAN - СиЭйЭн 3 1
Rainbow Security 56 1
WatchGuard Technologies 36 1
Acronis - Акронис 364 1
AMD - Advanced Micro Devices 1676 1
TerraLink - ТерраЛинк 183 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Nutanix 70 1
Cisco Systems 2044 1
Abbyy 796 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Splunk 32 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Инфосистемы Джет 675 1
Red Hat 666 1
Базальт СПО 206 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
ВТБ24 583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Правительство РФ 2206 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МФЦ Мои документы Москвы 6 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 3
Microsoft Windows приложения 105 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 838 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 13 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
Kubernetes 307 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
Erasure Coding - "стирающий код" - помехоустойчивый код, способный восстановить целые пакеты данных в случае их потери 11 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
OpenStack 347 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 285 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 1
Microsoft Windows 10 6652 19
Google Android 10751 9
Citrix NetScaler Gateway 31 6
Citrix ShareFile 10 5
Citrix XenMobile 16 5
Microsoft Azure 1171 5
Apple iOS 5742 4
VMware View 42 3
Java - Язык программирования 1178 3
Linux OS 4265 3
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft SQL Server 795 3
Microsoft Windows 853 3
Microsoft Lync 272 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Citrix XenServer 86 2
Aladdin JaCarta Authentication Server (JAS) 5 2
Citrix Workspace Cloud 4 2
Microsoft Server App-V - Microsoft Application Virtualization - Softricity SoftGrid 7 2
Citrix Virtual Apps and Desktops 13 2
Microsoft Azure MFA Server 2 2
Aladdin JaCarta WebPass 7 2
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 33 2
Citrix XenDesktop 84 2
Dell Wyse ThinOS 5 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 114 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
SAP Fiori 40 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 31 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 29 1
Microsoft Excel 436 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 27 1
AMD MxGPU - GPU Virtualization Solution 3 1
Citrix VDI 6 1
Citrix ICA - Citrix Independent Computing Architecture 3 1
Parallels RAS Citrix Migration Tool 1 1
Citrix Receiver 21 1
Citrix AppLayering 2 1
Microsoft Intune 29 1
Иващенко Андрей 10 1
Смирнов Алексей 142 1
Василенко Александр 64 1
Тамеев Дмитрий 1 1
Вахонин Сергей 9 1
Couwenbergh Thomas - Каувенберг Томас 1 1
Spliethoff Peter - Спитхоф Питер 1 1
Esselman Victor - Виктор Эсселман 1 1
Турмыев Сердар 7 1
Дыль Андрей 2 1
Алабушев Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Европа 3766 2
Япония 2792 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - Республика Хакасия 250 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Европа Западная 615 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
CNews Analytics 1991 1
Frost & Sullivan 101 1
Analysys Mason 26 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764559, в очереди разбора - 668246.
Создано именных указателей - 46354.
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