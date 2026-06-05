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Все категории 195631
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Лебедев Юрий

СОБЫТИЯ


05.06.2026 В жилом комплексе в Дорогомилово создадут единую цифровую экосистему для резидентов 1
24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного 1
22.07.2015 ФБР арестовало хакера Юрия Лебедева 1
19.04.2002 В Нижнем Новгороде открыт центр свободного доступа к Сети 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Лебедев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2582 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5517 1
Nutanix 111 1
Microsoft Corporation 25644 1
Intel Corporation 12744 1
Softline - Софтлайн 3597 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2878 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 925 1
Citrix Systems 863 1
Basis - Tionix - Тионикс - 84 1
AMD Graphics Product Group - ATI 971 1
Nvidia Corp 3914 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 116 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 540 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18150 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15726 1
Управляемость - Manageability 2159 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3262 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10476 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21179 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17804 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26407 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3168 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3368 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27862 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3233 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16864 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6991 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10067 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2693 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 520 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1073 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5003 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9737 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1317 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32915 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12959 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23928 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26972 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3111 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8411 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 559 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1521 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13577 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1887 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 620 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1342 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Google Android 15095 1
Apple iOS 8503 1
Microsoft Windows 16726 1
Microsoft Azure 1506 1
Google Cloud Platform - GCP 366 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 703 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 359 1
Autodesk AutoCAD 372 1
Dassault Systemes - SolidWorks 127 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 732 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 42 1
Citrix Analytics 6 1
Aaron Joshua - Аарон Джошуа 2 1
Aaron Joshua - Аарон Джоуша 3 1
Orenshtein Ziv - Оренштайн Зив 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 2
Италия - Болонья 15 1
США - Нью-Йорк штат 250 1
Земля - планета Солнечной системы 10815 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3112 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 1
Европа Восточная 3135 1
Израиль 2827 1
США - Нью-Йорк 3169 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1809 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3530 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2248 1
США - Нью-Джерси 306 1
Кипр - Республика 631 1
США - Флорида 779 1
Финляндия - Тампере 21 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10752 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8120 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7447 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8722 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 857 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12109 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2420 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3515 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1108 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 1
Bloomberg 1599 1
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 188 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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