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CIFS
Common Internet File System
Единая Файловая Система Интернета
Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа


22.03.2021 «АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации 1
29.10.2020 Техносерв Cloud расширяет сотрудничество с российской IIoT-платформой Winnum 1
28.05.2020 «Техносерв Cloud» перенес в свое облако часть инфраструктуры «Иннодрайва» 1
13.09.2019 «Почти критическая» уязвимость в Samba год оставалась невыявленной и незаделанной 1
16.05.2019 Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников 1
15.05.2019 Dataline запустила новый сервис по аренде СХД 1
19.02.2019 МТС запустила облачный сервис для хранения гигантских массивов данных 1
13.07.2018 Fujitsu выпустила новую систему хранения для архивирования данных Eternus CS8050 NAS 1
18.10.2017 Грамотный подход к хранению данных: минимум затрат на пути в облака 2
26.05.2017 Все дистрибутивы Linux под ударом: В Samba найдена многолетняя «дыра» 1
22.05.2017 QNAP представила новую версию ОС QTS 4.3 для сетевых хранилищ 1
22.05.2017 Техносерв представил услугу «Облачное хранилище» 2
22.05.2017 «Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе 1
07.12.2016 DSCon заключила партнерское соглашение с Panasas 1
07.11.2016 Solar Security и «АМТ-Груп» разработали комплекс для защиты предприятий госсектора 1
12.10.2016 Как «Тинькофф Банк» выигрывает конкуренцию, вкладывая в защиту от сбоев 1
04.10.2016 DSCon представила новые СХД Infortrend EonStor GSe для СМБ 1
09.09.2016 «Ростех» создал систему хранения сверхбольших объемов данных 1
24.03.2016 Вышли новые версии решений Acronis Backup и Acronis Backup Advanced 1
02.09.2015 Обзор Blu-ray 3D медиаплеера OPPO BDP-103D 1
12.05.2015 Обновленная версия СЗИ от НСД Secret Net LSP для Linux поступила в продажу 1
27.02.2015 LinkServer от Edisoft передаёт 3 тыс. документов за один клик 1
06.02.2015 InfoDiode – новое слово в системах защиты данных 1
03.02.2015 «АМТ-Груп» выпустила новое решение для защиты данных в локально-вычислительных сетях 1
20.01.2015 Вышел технический релиз СЗИ от НСД Secret Net LSP 1.2 1
11.11.2014 Qsan предложила новые системы унифицированного хранения данных TrioNAS LX U300 для СМБ 1
29.05.2014 Сценарии эффективного резервного копирования 1
13.09.2013 Вышла новая версия Red Hat Storage с открытым исходным кодом 1
20.05.2013 СХД Isilon от EMC для борьбы с хаосом: начинает и выигрывает 1
11.04.2013 ZyXEL обновил линейку интернет-центров Keenetic 1
09.10.2012 ZOOM.CNews рекомендует: обзор сетевого хранилища WD Sentinel DX4000 1
03.09.2012 SafeNet выпустила решение для обеспечения ИБ NAS-систем 2
24.07.2012 EMC радикально обновляет решения для резервирования и хранения данных 3
07.06.2012 Обзор сетевого накопителя Synology 412+ 1
21.11.2011 Microsoft присоединилась к разработке Samba 1
19.10.2011 Iomega объявила о совместимости Symantec Backup Exec с устройствами сетевого хранения StorCenter 1
12.10.2011 LG выпустила новое поколение 9.1-канальный домашний кинотеатр 1
08.10.2011 Xerox представила новые сканеры DocuMate 3920 с поддержкой сетевого сканирования 1
06.10.2011 Xerox представил сетевой дуплексный сканер DocuMate 3920 для малых и средних рабочих групп 1
07.06.2011 LG показала в России новые Blu-ray 3D-проигрыватели 1

Публикаций - 66, упоминаний - 72

CIFS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 2
Код Безопасности 365 2
Lenovo EMC - Iomega 45 1
Alibaba AliCloud 1 1
DSCon - Distribution Service Consulting 40 1
EFI - Electronics for Imaging 23 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Samsung Electronics 5714 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
SAP SE 3218 1
Acronis - Акронис 364 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
DigitalOcean 16 1
Winnum 8 1
Alibaba Cloud 26 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Базальт СПО 206 1
Fujitsu 745 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 21
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 13
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 317 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 790 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
OpenStack 347 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 2
Flash 479 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 13 2
Xvid - видеокодек 103 1
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 19 1
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 90 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
DivX - видеокодек 174 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 80 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 126 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 31 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
BaaS - Backend as a service 13 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
Linux OS 4272 8
Microsoft Windows 10 6670 6
Google Android 10751 5
AMT InfoDiode 14 4
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 4
Microsoft Windows 854 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 302 3
OpenStack Cinder 13 2
Google Picasa Web Albums 119 2
Apple iOS 5742 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple macOS 930 1
Acronis AnyData Engine 13 1
Edisoft LinkServer 5 1
Veritas Access 3 1
ИнноДрайв - InnoDrive 1 1
AWS S3 - Amazon S3 REST API 9 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
SAP Sybase 77 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 78 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2094 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 1
Fujitsu Eternus - Серия СХД 31 1
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 131 1
Acronis Backup Advanced 14 1
Fujitsu Eternus CS - Серия СХД 13 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
Acronis Backup 28 1
Блинов Михаил 73 1
Мотовилов Олег 58 1
Мылицын Роман 79 1
Смирнов Алексей 142 1
Гуденко Антон 5 1
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 1
Московченко Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Республика Крым 626 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Европа 3781 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 20
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
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