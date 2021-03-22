Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CIFS
Common Internet File System
Единая Файловая Система Интернета
Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 72
CIFS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Блинов Михаил 73 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Мылицын Роман 79 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Гуденко Антон 5 1
|Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 1
|Московченко Александр 3 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru