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Принтер фотопринтер



28.01.2016 Без одного цвета радуга - фотопринтер Epson L805
16.04.2015 Canon представила новый компактный фотопринтер Selphy CP1000
08.06.2011 Epson представила 8-цветный фотопринтер с поддержкой Wi-Fi
18.01.2011 Epson создала ультрапортативный фотопринтер R3000
06.09.2010 HP представила веб-фотопринтер линейки Zeus
20.08.2010 Canon создала новый компактный фотопринтер
25.08.2008 HP Photosmart Pro B8850: фотопринтер для энтузиастов
05.12.2007 HP Photosmart A717 - лучший компактный фотопринтер
04.12.2007 Оригинальный и практичный подарок: выбираем компактный фотопринтер
10.10.2007 Новый восьмицветный фотопринтер формата A3+ от Epson
14.05.2007 Лучшие компактные принтеры
05.10.2006 Panasonic создал сублимационный фотопринтер
23.06.2006 Макро: выбираем компактный фотопринтер. Часть первая
21.11.2005 Epson R2400 - фотопринтер для настоящего профессионала
03.11.2005 Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших домашних фотопринтеров
19.09.2005 Epson RX700 - плохое МФУ, великолепный фотопринтер
30.08.2005 Olympus представил сублимационный фотопринтер P-11
22.08.2005 Canon Pixma iP4200: новый фотопринтер с размером капли 1 пл
25.07.2005 Фотопринтер НР: восьмицветная печать доступна
20.09.2004 HP анонсировала восьмицветный фотопринтер и МФУ
23.08.2004 Casio анонсировала фотопринтер для открыток
19.12.2003 Panasonic выпустил новый фотопринтер
08.09.2003 HP представил портативный фотопринтер HP Photosmart 145
21.08.2003 Lexmark представил фотопринтер за $100
21.08.2003 Фотопринтеры меняются на глазах
14.08.2003 HP представил четыре новых фотопринтера
13.08.2003 HP представил компактный фотопринтер
24.01.2003 Lexmark представил фотопринтер cо встроенным устройством чтения карт памяти

Публикаций - 151, упоминаний - 179
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
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