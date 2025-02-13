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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168577
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13.02.2025 Oracle хочет оцифровать и собрать в свою базу данные всех жителей США 1
29.08.2024 ELARI представляет новые смарт-часы ELARI KidPhone с сервисом KidGram и «Машей и Медведем» 1
13.05.2024 Не только автомобиль: на чем кататься по городу 1
28.06.2023 Якутский стартап выбрал Санкт-Петербург для масштабирования онлайн-сервиса поиска няни и присмотра за ребенком 1
14.04.2022 Потерявших аудиторию и доход российских блогеров переучат на рабочих и отправят работать на завод 1
13.04.2022 В каком возрасте ребенку нужен смартфон — что говорят ученые? 1
Рынок решений для видеонаблюдения 2021 1
13.09.2021 «Гознак» запустил онлайн-сервис для умного поиска домашних животных 1
20.04.2020 Российский рынок видеонаблюдения растет и становится «умнее» 1
31.10.2016 Инфраструктура банка: менять нельзя, поддерживать 1
14.07.2014 Как защититься от киберугроз: опыт Microsoft 1
29.11.2013 Автоматизация производства без MES – все равно, что планы на вчера 1
19.01.2010 ГИБДД по-новому: штраф по кредитке на месте 1
01.12.2008 ВИЧ: что знают о нем россияне 1
19.07.2002 Неделя в Сети: Хакеры, геймеры и сетевые мошенники звереют 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Под присмотром и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11817 2
Meta Platforms - Facebook 4443 2
Ростелеком 9737 1
Intel Corporation 12212 1
HP Inc. 5690 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Citrix Systems 813 1
Yahoo! 3698 1
Alphabet 131 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
IBM - International Business Machines Corp 9446 1
Dell EMC 5036 1
Amazon Inc - Amazon.com 3009 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3938 1
Microsoft Corporation 24657 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Check Point Software Technologies 761 1
Cisco Systems 5120 1
Apple Inc 12132 1
Цифра ГК 2435 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 274 1
Microsoft Trustworthy Computing 27 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
InfiNet Wireless - Инфинет 59 1
PayPal 654 1
ELARI 36 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 1
Telegram Group 2014 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Ланит - diHouse - Дихаус 192 1
Adobe Macromedia 218 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2729 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Почта России ПАО 2118 1
eBay Inc 1622 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1218 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17109 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12796 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 3
Data monetization - Монетизация данных 1635 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1785 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4041 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12221 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10556 2
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QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2892 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 2
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7619 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1316 2
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1627 1
Видеокамера - Camcorder 2266 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10143 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 738 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3890 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2906 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5578 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2854 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 303 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5080 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2488 1
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Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1234 1
Google YouTube - Видеохостинг 2758 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 252 1
ByteDance - TikTok 259 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1590 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 134 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 1
Microsoft Azure 1410 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4492 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 1
Statista 230 1
Microsoft Outlook 1393 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Microsoft Office 365 942 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 332 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Segway Ninebot 31 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment 178 1
Acer Electric Scooter ES Series 4 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 172 1
ELARI KidPhone - фитнес-браслет 14 1
ELARI KidGram 6 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 522 1
Войскунский Александр 2 1
Рейман Леонид 1051 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Касперский Евгений 323 1
Голубев Владимир 2 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Smith Brad - Смит Брэд 95 1
Chirac Jacques - Ширак Жак 22 1
Blodget Henry - Блоджет Генри 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13334 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 4
Германия - Федеративная Республика 12703 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 3
Беларусь - Белоруссия 5689 2
Казахстан - Республика 5550 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 2
Италия - Итальянская Республика 4358 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 468 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2509 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2429 1
Южная Корея - Республика 6659 1
Америка Латинская 1818 1
Израиль 2737 1
Украина 7621 1
Япония 13301 1
Африка - Африканский регион 3485 1
Китай - Тайвань 3995 1
Франция - Французская Республика 7859 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7482 1
Палестина 91 1
Азия - Азиатский регион 5550 1
Нидерланды 3526 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Польша - Республика 1964 1
Швеция - Королевство 3622 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 644 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1151 1
США - Нью-Йорк 3100 1
Сингапур - Республика 1852 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Ирландия - Республика 1012 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1367 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 721 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 3
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6947 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 2
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3122 2
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МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 393 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7634 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 816 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5097 1
Паспорт - Паспортные данные 2520 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2327 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5788 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1212 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6975 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5400 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1260 1
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Цензура - Свобода слово 495 1
Спорт - Бейсбол 49 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1755 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 492 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4017 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1549 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 284 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 2
Markets&Markets Research 112 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Forrester Research 821 1
Mordor Intelligence 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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