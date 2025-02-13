Под присмотром
Под присмотром и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Войскунский Александр 2 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Касперский Евгений 323 1
|Голубев Владимир 2 1
|Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
|Smith Brad - Смит Брэд 95 1
|Chirac Jacques - Ширак Жак 22 1
|Blodget Henry - Блоджет Генри 33 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 2
|Markets&Markets Research 112 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|Forrester Research 821 1
|Mordor Intelligence 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340532, в очереди разбора - 768630.
Создано именных указателей - 168577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.