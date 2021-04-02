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EADS Astrium



02.04.21 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 1
16.05.14 Россия потеряла очередной телекоммуникационный спутник 1
12.10.12 Начались технические тесты нового спутника Astra 2F 1
15.08.12 Спутниковые операторы России вынуждены надеяться на Запад 2
14.06.12 «Внешэкономбанк» и ГПКС подписали кредитное соглашение о финансировании строительства спутника «Экспресс-АМ7» 1
28.05.12 ФГУП «Космическая связь»: почему отказывают спутники? 1
27.03.12 Подписаны контракты на создание спутников связи и вещания «Экспресс-АМ4R» и «Экспресс-АМ7» 1
31.08.11 Причиной потери крупнейшего российского телеком-спутника стала ошибка программиста 1
19.08.11 Потерянный российский спутник ищут американцы 1
18.08.11 Россия может потерять свой первый тяжелый телеком-спутник 1
17.01.11 Космический тяжеловоз ESA отправится к МКС в феврале 1
05.05.10 На Байконур доставлен космический аппарат Arabsat-5B 1
09.04.10 С Байконура успешно запущен на орбиту спутник CryoSat-2 1
26.01.10 EADS Astrium в 2009 году: рост на 11% 1
18.12.09 Helios-2B: новый французский разведспутник 1
26.11.09 ESA разрабатывает сверхпроводящую термозащиту для спускаемых с орбиты аппаратов 1
29.10.09 В Плесецке завершается подготовка к запуску спутников SMOS и Proba-2 1
02.10.09 Ariane 5 вывела на орбиту спутники COMSATBw-1 и AMAZONAS-2 2
11.09.09 На BepiColombo установят масштабируемый инерциальный модуль SIRU 1
08.07.09 Началась реализация проекта европейского возвращаемого космического корабля 1
26.01.09 Завершены испытания спутника Astra 1M 1
15.12.08 Индия освоила производство тяжёлых спутников связи 1
06.11.08 Ракета-носитель "Протон-М" успешно вывела на орбиту спутник ASTRA-1M 1
05.11.08 На Байконуре сегодня запускается ракета "Протон-М" со спутником Astra-1M 1
28.10.08 Запуск с Байконура люксембургского спутника Astra-1M перенесен на 5 ноября 1
14.10.08 На Байконуре готовятся к старту "Протона-M" со спутником ASTRA 1M 2
08.10.08 На Байконуре готовится к запуску люксембургский спутник Astra-1M 1
30.09.08 На Байконуре началась подготовка к запуску телекоммуникационного спутника Astra-1M 1
15.09.08 Проводятся работы первого стартового дня по запуску спутнника Nimiq-4 1
05.09.08 Продолжается подготовка к запуску спутника GOCE 1
22.08.08 Спутник Nimiq 4 доставлен на Байконур 1
19.08.08 С Байконура осуществлен успешный запуск британского спутника Inmarsat 4F3 1
31.07.08 На Байконуре готовятся к пуску ракеты–носителя "Протон" 2
10.07.08 На Байконуре началась подготовка к запуску канадского спутника Nimiq 4 1
08.07.08 На Байконуре готовится запуск космического аппарата Inmarsat 4F3 1
16.06.08 На МКС развернут Ethernet-сеть 1
14.05.08 Роскосмос и ЕКА совместно разработают новый транспортный корабль 1
11.04.08 EADS Astrium поглощает британского производителя спутников SSTL 1
08.04.08 Спутники системы Глонасс являются российскими лишь отчасти 1
18.03.08 Спутники-иномарки начинают собирать в России 1

Публикаций - 95, упоминаний - 112

EADS Astrium упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 365 9
Марс ФГУП НПО 1021 7
Inmarsat - Инмарсат 95 5
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 175 4
Nokia Alcatel-Lucent 1416 4
Eutelsat 133 2
GeoEye 83 2
Thales 75 2
Spirit DSP - Спирит Корп 408 2
HP Inc. 5086 2
DigitalGlobe 116 2
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 1
IBM 8608 1
LG Electronics 3114 1
AMD Graphics Product Group - ATI 850 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 1
Amazon Inc - Amazon.com 2500 1
Supermicro 82 1
Virgin Group 88 1
Dell EMC 4458 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 49 1
Globalstar - Глобалстар 155 1
НТВ-Плюс 250 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 322 1
SES 58 1
PayPal 615 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 15
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 9
Lockheed Martin 659 9
ЕКА Топливная компания 137 8
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 27 4
Airbus Defence and Space - EADS 123 4
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 60 3
Boeing 895 3
Arianespace 83 3
Русский Страховой Центр 8 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 168 2
Восточный Банк 126 2
Ингосстрах СПАО 277 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 110 1
BNP Paribas 59 1
Ford 350 1
Sumitomo Group 36 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
HeadHunter Group - HH Group 373 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 26
МКС - Международная космическая станция 1381 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 5
Парламент Франции - Parlement français 9 2
Правительство РФ 2616 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 2
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1828 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 2
Совет Европы 74 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 702 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 13 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 492 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 4
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1568 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 665 1
Сервер - Серверные платформы 297 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 44 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 46 1
Космодром Байконур 1004 42
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 33
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 25
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 6
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 76 6
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 370 5
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 4
GeoEye IKONOS 95 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 2
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 125 2
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 137 2
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 1
Intel TSX - Intel Transactional Synchronization Extensions 4 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 1
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 31 1
Пехтерев Сергей 42 3
Прохоров Юрий 46 2
Шалманов Сергей 194 2
Щеголев Игорь 682 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 38 1
Гусинский Владимир 12 1
Королев Игорь 55 1
Иванов Аркадий 1 1
Земля - планета Солнечной системы 6382 28
Россия - Российская федерация - РФ 81551 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 22
Франция - Французская Республика 4912 21
Европа 7221 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 12
Германия - Федеративная Республика 7754 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 9
Ближний Восток 2473 9
Израиль 1606 8
Люксембург Великое Герцогство 355 7
Саудовская Аравия - Королевство 485 7
Казахстан - Республика 4104 7
Испания - Королевство 2504 6
Канада 2834 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 552 6
Солнечная система 1987 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1000 6
Япония 7875 6
Италия - Итальянская Республика 2807 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 5
Южная Корея - Республика 3238 5
Индия - Республика 4051 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11963 4
Азия - Азиатский регион 3142 4
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 180 3
Северная Америка 2522 3
США - Калифорния 3039 3
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 153 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1855 3
США - Нью-Йорк 2581 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 838 2
Луна 1132 2
Бельгия - Брюссель 186 2
Венера - планета Солнечной системы 200 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 467 2
США - Колумбия - Вашингтон 1074 2
Бельгия - Королевство 843 2
Африка - Африканский регион 2653 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 116 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 6
Казахстан Сегодня 296 6
CNews RND - R&D.CNews 2081 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 2
New Scientist 1444 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
НТВ - Телекомпания 275 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 166 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
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