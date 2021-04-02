Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EADS Astrium
Публикаций - 95, упоминаний - 112
EADS Astrium упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСА - Российский союз автостраховщиков 105 3
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 1
|Пехтерев Сергей 42 3
|Прохоров Юрий 46 2
|Шалманов Сергей 194 2
|Щеголев Игорь 682 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 38 1
|Гусинский Владимир 12 1
|Королев Игорь 55 1
|Иванов Аркадий 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru