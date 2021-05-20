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Tvigle Media
Онлайн-кинотеатр


20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
01.02.2021 «Мегафон» купил половину онлайн-кинотеатра, хотя планировал только треть 1
03.08.2020 «М.Видео» начала выпуск дешевых смарт-ТВ под собственной торговой маркой 1
04.06.2020 Производитель с мировым именем начинает продавать в России смарт-ТВ с прошивкой «Яндекса» 1
23.04.2020 «Яндекс» выпустил собственную прошивку для «умных» ТВ. Он будет конкурировать с Xiaomi 1
23.04.2020 «Яндекс» запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV 1
09.04.2018 «ТМТ Консалтинг»: Российский рынок ОТТ-видеосервисов вырос за год на 60% 1
28.11.2016 Samsung проведет конференцию для разработчиков приложений Smart TV на OC Tizen 1
01.11.2016 RIW-2016: «Триколор ТВ» стал мультиплатформенным 1
28.07.2016 «Яндекс.Деньги» помогут перевести и принять платеж по QR-коду 1
14.04.2016 Mail.ru уничтожила «городскую афишу» ради онлайн-кинотеатра 1
11.04.2016 «Спутник/Кино» пополнился фильмотекой сервиса Окко 1
09.12.2015 «Спутник» покажет легальное кино 1
18.11.2014 К 2017 г. зрительская аудитория ОТТ-видеосервисов в России составит 100 млн уникальных пользователей 3
30.10.2014 К 2017 г. зрительская аудитория ОТТ-видеосервисов в России составит 100 млн уникальных пользователей 1
26.06.2014 J’son & Partners Consulting исследовал контент российских онлайн-кинотеатров 1
30.05.2014 Онлайн-сервис «Амедиатека» стал доступен на Philips Smart TV 1
17.04.2014 На «Афише Mail.Ru» впервые появились платные фильмы 1
16.12.2013 Телевизор Philips Elevation: парящий в сиянии света 1
29.11.2013 Обзор ТВ-приставки MOYO: революционная эволюция 3
02.09.2013 Миллион с четвертью за телевизор: обзор 4K Samsung UE85S9AT 1
12.07.2013 Tvigle Media запускает новую версию платформы для дистрибуции и монетизации онлайн-видео 1
11.07.2013 Philips Elevation: ультратонкий широкоэкранный телевизор с четырёхсторонней подсветкой Ambilight 1
09.07.2013 Первый тест в России: 4K телевизор Sony KD-55X9005A за 200 000 рублей 1
29.04.2013 Лучшие "умные" телевизоры в мире: выбор ZOOM 3
24.04.2013 Philips Smart TV: Свобода общения 1
09.11.2012 Первый тест в России телевизора Sony KD-84X9005 за 1 000 000 рублей 1
12.10.2012 Обзор Panasonic VIERA TX-LR47WT50: лучший телевизор 2012 года 1
20.09.2012 Экспресс-обзор: Philips Smart TV подружился со Skype 1
01.03.2012 Видеопортал Tvigle.ru выпустил свое приложение для телевизоров Philips Smart TV 4
02.09.2011 Компактные универсалы Dune HD 1
15.04.2011 Видеопортал Tvigle выпустил свой плагин для плееров BBK 3
21.04.2010 Контент Tvigle Media появился на портале Sevenload 3
29.03.2010 Вышло приложение Tvigle для iPhone и iPod Touch 1
26.11.2009 Tvigle.ru получил базу геймерского видеоконтента от Gameland 2
20.11.2009 Tvigle.ru бесплатно покажет телевизионные фильмы и сериалы 1
23.10.2009 Tvigle.ru строит российский Vimeo 1
03.06.2009 Tvigle.ru собрал коллекцию русского шансона 1
03.03.2009 Tvigle.ru обновил свой сайт 1

Публикаций - 39, упоминаний - 53

Tvigle Media упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4106 7
Leff 5 4
DEXP 27 3
Samsung Electronics 5749 3
Yuno 5 3
Huawei 2736 2
Xiaomi 904 2
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 31 2
Merlion - Мерлион 275 1
Ситилинк - Citilink 190 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 9
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
Hyundai Motor 146 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 4
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 806 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 506 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 1
QWERTY-клавиатура 207 1
DivX - видеокодек 174 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 852 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 942 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 1
MP3 692 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
Google Android 10752 10
Apple iOS 5742 5
Google YouTube - Видеохостинг 1742 4
Google AOSP - Android Open Source Project 42 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 2
Dexp U - серия телевизоров 2 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 2
Xiaomi PatchWall 30 2
Huawei Honor Smart Screen - Серия телевизоров 17 2
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 37 2
Microsoft Windows 10 6691 2
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 1
Google Picasa Web Albums 119 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Google Android TV 173 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Samsung UE - серия телевизоров 11 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple iTunes Store 584 1
М.Видео-Эльдорадо Novex 5 1
Яндекс.Про - Умная ТВ-платформа 1 1
Яндекс.Плюс 44 1
Google Android 7 Nougat 121 1
Яндекс.Авто 33 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Дудь Юрий 1 1
Грачева Мария 8 1
Бырдин Алексей 21 1
Hardy Tom - Харди Том 2 1
Холодов Алексей 11 1
Троцюк Алексей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - Воронеж 694 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Япония 2827 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 4
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
AC&M Consulting 57 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
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