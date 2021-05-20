Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Tvigle Media
Онлайн-кинотеатр
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Публикаций - 39, упоминаний - 53
Tvigle Media упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4106 7
|Leff 5 4
|DEXP 27 3
|Samsung Electronics 5749 3
|Yuno 5 3
|Huawei 2736 2
|Xiaomi 904 2
|TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 31 2
|Merlion - Мерлион 275 1
|Ситилинк - Citilink 190 1
|СберДевайсы - SberDevices 47 1
|МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
|VK - Mail.ru Group 2490 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
|Дудь Юрий 1 1
|Грачева Мария 8 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Hardy Tom - Харди Том 2 1
|Холодов Алексей 11 1
|Троцюк Алексей 3 1
|Россия - Российская федерация - РФ 57828 15
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
|Россия - Воронеж 694 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
|Япония 2827 1
|CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 4
|CNews - ZOOM.CNews 1113 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru