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Kaspersky Endpoint Security for Business
Kaspersky Business Space Security


03.12.2018 Главным по ИТ в Райффайзенбанке стал выходец из «Касперского» 1
25.01.2017 Решения «Лаборатории Касперского» защищают ИТ-инфраструктуру «Башинформсвязи» 4
29.03.2013 Comparex защитил ИТ-инфраструктуру машиностроительного завода «Арсенал» 3
21.03.2013 «Примтеплоэнерго» повысил защиту ИТ-инфраструктуры с помощью Kaspersky Business Space Security 3
15.03.2013 Администрация городского округа города Салават защищает информацию с помощью ПО «Лаборатории Касперского» 3
15.02.2013 Softline поставила защитные решения «Лаборатории Касперского» для «Чулпан-Медицины» 4
06.02.2013 Пенсионный фонд РФ получил 80 тыс. лицензий защитных решений «Лаборатории Касперского» 3
04.02.2013 Три новых Ferarri - цена презентации продукта Касперского в Нью-Йорке 2
04.02.2013 Softline продлила лицензии на ПО «Лаборатории Касперского» для Белгородского университета кооперации, экономики и права 3
01.02.2013 «Новатэк» защитился от вирусов и спама с помощью решений «Лаборатории Касперского» 3
16.01.2013 «Лаборатория Касперского» защищает Министерство внутренних дел Украины 3
21.12.2012 Softline продлила для «Юга Руси» лицензии на Kaspersky Business Space Security 5
17.12.2012 МТС и «Лаборатория Касперского» объединят усилия для противодействия киберугрозам 1
05.12.2012 «Каравай» защитил свою ИТ-инфраструктуру от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security 3
03.12.2012 Softline обеспечила антивирусную защиту компьютерной сети детского сада в Казани 4
27.11.2012 Softline поставила решения «Лаборатории Касперского» для сети парфюмерных магазинов «Рив Гош» 4
26.11.2012 ВТБ24 под защитой Kaspersky Business Space Security 3
22.11.2012 Softline продлила 1000 лицензий Kaspersky Business Space Security для ЧГПУ 4
19.11.2012 «Лаборатория Касперского» обеспечивает ИБ «Корпорации ВСМПО-Ависма» 3
15.11.2012 «Росатом» под защитой «Лаборатории Касперского» 2
07.11.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Business Space Security для «Инвэнт» 3
08.10.2012 «Лаборатория Касперского» продолжит обеспечивать защиту Росфинмониторинга 3
19.09.2012 Softline поставила ПО Kaspersky Business Space Security в Северо-Западный бассейновый филиал «Росморпорта» 4
18.09.2012 Банк «Траст» доверил защиту сетевой архитектуры «Лаборатории Касперского» 3
12.09.2012 «Лаборатория Касперского» защитила корпоративную сеть «ЦСКБ-Прогресс» от ИБ-угроз 3
21.08.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security для «Башкирской энциклопедии» 3
01.08.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security для «РусЭнергоМира» 3
23.07.2012 КБ «Камский горизонт» выбрал защиту Kaspersky Business Space Security 5
05.07.2012 «Лаборатория Касперского» защитила HeadHunter от ИТ-угроз 2
28.06.2012 Завод РКК «Энергия» под защитой «Лаборатории Касперского» 3
27.06.2012 UCL Holding перешла на унифицированную платформу антивирусной защиты «Лаборатории Касперского» 2
26.06.2012 Kaspersky Business Space Security защищает ВГТРК от ИТ-угроз 3
20.06.2012 «Горинфотех» продлил лицензии на Kaspersky Business Space Security 4
01.06.2012 «Лаборатория Касперского» и «Газпром энерго» договорились о продлении лицензий на Kaspersky Business Space Security 3
17.05.2012 Softline поставила более 200 лицензий для «Термостепс-МТЛ» 3
14.05.2012 «Лаборатория Касперского» защищает госорганы Республики Коми 3
27.04.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security в сеть спортивных магазинов «Чемпион» 1
01.03.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Business Space Security для «Якутскэнерго» 5
24.02.2012 «Газпромтранс» защитился от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security 2
27.01.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Business Space Security «Иркутской Нефтяной Компании» 4

Публикаций - 118, упоминаний - 326

Kaspersky Endpoint Security for Business упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 42
Softline - Софтлайн 1474 23
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 29 4
SoftwareONE Group 97 3
Microsoft Corporation 11095 2
RBI 15 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
NortonLifeLock (Symantec) 779 1
Информзащита 423 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
Башинформсвязь 79 1
Элвис-Плюс 69 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 2 1
Газпром ПАО 521 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Национальный банк Траст 96 1
ВТБ24 583 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Газпромтранс - Транспортная компания 12 1
Новатэк 27 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 1
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 5 1
Росморпорт ФГУП 17 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Президент США 105 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ГАУ РК ЦИТ - Центр информационных технологий Республики Коми 3 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
Kaspersky Security Center - KCS 36 4
Kaspersky Work Space Security 35 3
Microsoft Windows 10 6645 3
Kaspersky Internet Security 289 3
Kaspersky Enterprise Space Security 42 2
Linux OS 4260 2
Microsoft Exchange 682 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 977 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 1
Kaspersky Security Cloud 27 1
Apple macOS 926 1
Google Android 10751 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 126 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 1
Земков Сергей 150 11
Ермолаев Владимир 5 2
Савушкин Александр 12 1
Швецов Владимир 28 1
Куницын Александр 5 1
Соболев Алексей 3 1
Береговский Геннадий 5 1
Алексеев Константин 5 1
Леонтьева Инга 3 1
Писарев Сергей 3 1
Монин Сергей 9 1
Сафронов Дмитрий 9 1
Морозов Владимир 5 1
Жуков Владимир 3 1
Гребенников Николай 4 1
Харитонов Александр 46 1
Ермаков Александр 10 1
Русанов Сергей 44 1
Касперский Евгений 218 1
Чаркин Евгений 182 1
Трояновский Владимир 40 1
Швецов Никита 19 1
Попов Андрей 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 35
Украина 3372 10
Беларусь - Белоруссия 2090 7
Россия - ПФО - Казань 1518 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 4
Россия - ПФО - Самара 1289 4
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Россия - Салават 18 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Восточная Европа 1679 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 2
Россия - Набережные Челны 202 2
Россия - Хабаровск 623 2
Россия - Уфа 642 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Восточная Сибирь 190 1
США - Нью-Йорк 1093 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Япония 2788 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Европа 3759 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Земля - планета Солнечной системы 864 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - Башкортостан - Стерлитамак 25 1
Россия - Красноярский край 665 1
Россия - Тюмень 497 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Forbes - Форбс 442 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Mashable 116 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762654, в очереди разбора - 666343.
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