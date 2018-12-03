Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kaspersky Endpoint Security for Business
Kaspersky Business Space Security
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 118, упоминаний - 326
Kaspersky Endpoint Security for Business упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
|Земков Сергей 150 11
|Ермолаев Владимир 5 2
|Савушкин Александр 12 1
|Швецов Владимир 28 1
|Куницын Александр 5 1
|Соболев Алексей 3 1
|Береговский Геннадий 5 1
|Алексеев Константин 5 1
|Леонтьева Инга 3 1
|Писарев Сергей 3 1
|Монин Сергей 9 1
|Сафронов Дмитрий 9 1
|Морозов Владимир 5 1
|Жуков Владимир 3 1
|Гребенников Николай 4 1
|Харитонов Александр 46 1
|Ермаков Александр 10 1
|Русанов Сергей 44 1
|Касперский Евгений 218 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Трояновский Владимир 40 1
|Швецов Никита 19 1
|Попов Андрей 72 1
|Forbes - Форбс 442 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|Mashable 116 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762654, в очереди разбора - 666343.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762654, в очереди разбора - 666343.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru