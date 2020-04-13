Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Intervale
Интервейл
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 72
Intervale упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Президент Российской Федерации 1442 1
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 7
|Путин Владимир 1828 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Милашевский Игорь 16 1
|Недосеков Андрей 23 1
|Бондаренко Михаил 52 1
|Кудряшов Владимир 6 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Кузьменко Валерия 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru