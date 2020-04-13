Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Intervale
Интервейл


13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 1
07.08.2019 Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов 2
09.04.2019 «Почта России» запустила платежный онлайн-портал 1
03.07.2018 «Эра-ГЛОНАСС» возглавил выходец из Минкомсвязи и правительства Чечни 1
13.10.2017 R-Style Softlab интегрирует модуль Card2card в систему ДБО для физических лиц 2
10.01.2017 Группа ВТБ отбирает стартапы «Сколково» для сотрудничества 1
09.10.2015 «Интервэйл» запустила мультисервисную платежную платформу 1
27.08.2015 Процессинговый центр «Интервэйл» подтвердил соответствие требованиям PCI DSS 3.1 3
04.06.2015 «Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту 3
27.04.2015 В дочерней ИТ-компании «Ростелекома» сменился гендиректор 1
24.03.2015 «Интервэйл» запустила сервис карточных переводов «Переведи Мне» 1
10.02.2015 «Русстройбанк» запустил P2P-переводы по картам любых банков РФ 2
02.02.2015 «Интервэйл» запустил сервис интернет-эквайринга 3
26.01.2015 «Восточный экспресс банк» запустил P2P-переводы между картами любых российских банков 2
19.12.2014 «Меткомбанк» запустил переводы с карты на карту 2
15.12.2014 «Интервэйл» интегрировала цифровой кошелек с платежной платформой MasterPass 1
28.10.2014 Банк «Финансовый стандарт» запустил переводы с карты на карту 2
10.10.2014 В России заработал сервис оплаты счета в кафе и ресторанах с помощью мобильного телефона 1
15.09.2014 Платежное приложение MasterCard Mobile предустановят на планшеты TurboPad и смартфоны Turbo X 1
28.07.2014 «СмартКардЛинк» подтвердил сертификацию своего процессингового центра по стандарту PCI DSS 3.0 4
10.07.2014 «Консервативный коммерческий банк» запустил P2P-переводы по картам любых банков РФ 1
05.06.2014 На мировом рынке ИТ-услуг максимальный рост демонстрирует сектор PaaS 1
29.05.2014 Кризис стимулирует развитие аутсорсинга 1
14.05.2014 SMS Traffic вошла в состав Intervale 2
30.01.2014 «СКБ-банк» внедрит поддержку 3-D Secure 2
28.01.2014 «Интервэйл» запустила геоинформационный сервис «Банкоматы ВТБ» на базе Windows Phone 1
22.01.2014 СУИБ Intervale сертифицирована по стандарту BS ISO/IEC 27001:2005 1
14.11.2013 Intervale внедрила antifraud-решение с помощью Compass Plus 4
05.09.2013 «Андэк» провела нагрузочное тестирование системы интернет платежей в Intervale 4
08.08.2013 Платежные сервисы Intervale сертифицированы по стандарту PCI DSS 2
25.07.2013 «Юнистрим» и MasterCard расширили географию совместного сервиса денежных переводов 1
17.06.2013 «Юнистрим» запустил новый сервис для держателей карт MasterCard и Maestro 1
28.05.2013 Рейтинг чиновников Минкомсвязи по объему доходов за 2012 год 1
04.12.2012 АКБ «Балтика» запустил новый платежный сервис на базе MasterCard Mobile 2
17.05.2012 «Информзащита» провела сертификацию платежных приложений для e-commerce от Intervale 2
17.04.2012 ВТБ и «Мультикарта» запустили мобильные приложения для поиска банкоматов 1
12.07.2011 МТС, "Билайн" и "Мегафон" запускают продажи электронных билетов на «Аэроэкспресс» 1
13.04.2011 Услуга «Легкий платеж» от МТС стала доступной для абонентов всех российских мобильных операторов 1
10.02.2011 Главой Департамента госполитики в области ИТ и координации информатизации Минкомсвязи РФ назначен Игорь Милашевский 1
17.11.2010 Мошенники заставили «Билайн» усилить защиту 1

Публикаций - 45, упоминаний - 72

Intervale упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
Accenture - Аксенчер 533 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
iTeco - Ай-Теко 720 2
SAP SE 3220 2
Философия.ИТ 13 2
IFellow - АйФэлл 7 2
Optima Services 18 1
Premium IT solution - Премиум ИТ солюшен 2 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
РТЛабс 145 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Luxoft - Люксофт 233 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
IBM 3557 1
Google LLC 7177 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
Microsoft Corporation 11168 1
Itonica - Айтоника 5 1
Team Force - Тим Форс 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
INNO Consulting - ИННО Консалтинг 2 1
Compass Plus 39 1
Техно-Диасофт 3 1
Ланит ГК 1160 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Diasoft - Диасофт 354 1
ОТР 135 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Cinimex - Синимекс 160 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Sitecore 8 1
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ИБС экспертиза 43 1
Saprun - Сапран групп 38 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
Visa International 1346 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Юнистрим - Unistream 167 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1579 1
LinkedIn 521 1
Восточный Банк 108 1
РКС - Российские космические системы 100 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
ВТБ24 583 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 5
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 3
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Безопасный город 347 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
СЗП - Система зарплатных проектов 3 1
УСБС - Универсальный слой банковских сервисов 3 1
MasterCard MoneySend 39 8
Google Android 10751 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
MasterCard Maestro 112 3
Apple iOS 5742 3
MasterCard MasterPass 29 3
Java - Язык программирования 1180 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 1
MasterCard SecureCode 40 1
Symbian OS 782 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
Visa Verified By Visa 33 1
Oracle Siebel CRM 167 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 7
Путин Владимир 1828 1
Щеголев Игорь 676 1
Никифоров Николай 1126 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Милашевский Игорь 16 1
Недосеков Андрей 23 1
Бондаренко Михаил 52 1
Кудряшов Владимир 6 1
Сивидов Алексей 31 1
Кузьменко Валерия 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Казахстан - Республика 2650 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Восточная Европа 1691 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Украина 3398 1
Европа Западная 618 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
CNews Analytics 1991 2
RAEX - Эксперт РА 49 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще