Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Санкт-Петербург
Колпино
Публикаций - 49, упоминаний - 70
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 5
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 321 5
|HP Inc. 3368 4
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 4
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 3
|Samsung Electronics 6500 3
|HP - Hewlett-Packard 1131 3
|Sony Ericsson 667 2
|МТС Северо-Запад 48 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 2
|Nokia Corporation 2947 2
|SK Telecom 62 1
|Этлас-Софт 78 1
|Delta Electronics 75 1
|Tele2 Северо-Запад макрорегион 8 1
|Google LLC 8263 1
|Синтерра - Synterra 695 1
|ZTE Corporation 563 1
|KDDI Corporation 68 1
|МегаФон ПетерСтар 184 1
|Promt - Промт 126 1
|Sprint Corporation 191 1
|Компьюлинк ГК - Compulink 237 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1075 1
|Intel Corporation 4978 1
|Merlion - Мерлион 297 1
|ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 65 1
|Deloitte - Делойт 202 1
|Facebook 3954 1
|Yandex - Яндекс 4236 1
|Рылов Дмитрий 45 2
|Матвиенко Валентина 82 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Кузнецов Дмитрий 43 1
|Казаев Алексей 10 1
|Андреев Александр 20 1
|Мартынов Андрей 6 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Зимин Игорь 11 1
|Попов Владимир 13 1
|Курдюков Дмитрий 20 1
|Иванов Игорь 19 1
|Савельев Андрей 8 1
|Васильев Евгений 102 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Осеевский Михаил 234 1
|Платонова Оксана 4 1
|Терентьева Елена 1 1
|Иващенко Михаил 1 1
|Онищук Александр 10 1
|Свиблов Владислав 1 1
|Дмитриев Алексей 25 1
|Тынкован Александр 50 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 1
|Фонтанка 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858319, в очереди разбора - 761498.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858319, в очереди разбора - 761498.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru