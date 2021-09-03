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Россия
СЗФО
Санкт-Петербург
Колпино

Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино


03.09.2021 «Ростелеком» расширяет систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт-Петербурге 1
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону 1
03.11.2020 Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
19.12.2019 «М.Видео-Эльдорадо» расширила программу утилизации техники на семь городов 2
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники 1
14.01.2019 DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники 1
13.10.2015 «МегаФон» отмечает в Санкт-Петербурге повышение спроса на покупки через интернет-магазин 1
13.07.2015 Сбербанк развивает сервис пополнения льготных проездных билетов «Петербургского метрополитена» 1
06.02.2015 К системе денежных переводов «Юнистрим» присоединился «РостФинанс» 1
27.08.2014 В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы» 6
18.07.2014 Анонс продукции на август 2014 г. 3
03.07.2014 «Билайн» удвоил количество базовых станций 4G в Петербурге 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
11.04.2014 МТС запустила в коммерческую эксплуатацию LTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
24.09.2013 Delta Electronics обеспечила безопасность питерских школьников 1
13.09.2013 МТС выбрала оборудование Samsung для развития сетей 4G в Северо-Западном федеральном округе 1
07.02.2013 Администрация города Колпино автоматизирует документооборот на базе СЭД «Этлас» 2
01.02.2012 ТКТ организовала резервные каналы в Пушкине и Колпино и ввела новые опорные точки в центральных районах Санкт-Петербурга 4
19.01.2012 ТКТ расширила сеть в пригородах Санкт-Петербурга 1
11.10.2010 ПК НР: сделано в России 2
10.06.2010 «ПетерСтар» объединит подразделения холдинга «Северсталь» в Вологде и Санкт-Петербурге 1
29.04.2010 В России запущено временное производство компьютеров HP 2
11.03.2010 Абоненты «Демос» получили доступ к услуге «Антивирус Dr.Web» 1
29.01.2009 Выручка «Телефон.Ру» в 2008 г. выросла на 31% 1
06.08.2008 «Гдеэтотдом.ру» завершил сферическую съемку Санкт-Петербурга 1
19.06.2008 В Пскове состоялся первый телемост между военнослужащими и родителями 1
19.05.2008 На станции «Обухово» открыли автоматизированный пешеходный путепровод 1
16.05.2008 HP начал строить завод в России. ФОТО 1
15.05.2008 На станции Обухово автоматизирован пешеходный путепровод 1
14.05.2008 «Фоксконн» и Hewlett-Packard приступают к строительству завода в Петербурге 1
21.04.2008 «Телефон.Ру» вышел в Новгородскую область 1
15.04.2008 Выручка сети «Телефон.Ру» в I квартале выросла на 71% 1
31.03.2008 «Телефон.Ру» открыл салон связи в Колпино 3
17.03.2008 Резиденты не хотят в питерскую ИТ-зону 1
27.02.2008 Китайский сборщик ПК скупает российские земли 5
26.02.2008 Foxconn купил землю для будущего завода в Петербурге 1
19.11.2007 Сеть «Телефон.Ру» вышла в Псков 1
22.10.2007 Tele2 открывает салон связи в Кронштадте 1
17.07.2007 Tele2 откроет собственные салоны в Ленобласти 1
06.06.2007 «Скай Линк» увеличил покрытие «Скай Турбо» в Ленобласти 1

Публикаций - 49, упоминаний - 70

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 5
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 321 5
HP Inc. 3368 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 3
Samsung Electronics 6500 3
HP - Hewlett-Packard 1131 3
Sony Ericsson 667 2
МТС Северо-Запад 48 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 2
Nokia Corporation 2947 2
SK Telecom 62 1
Этлас-Софт 78 1
Delta Electronics 75 1
Tele2 Северо-Запад макрорегион 8 1
Google LLC 8263 1
Синтерра - Synterra 695 1
ZTE Corporation 563 1
KDDI Corporation 68 1
МегаФон ПетерСтар 184 1
Promt - Промт 126 1
Sprint Corporation 191 1
Компьюлинк ГК - Compulink 237 1
Dr.Web - Доктор Веб 1075 1
Intel Corporation 4978 1
Merlion - Мерлион 297 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 65 1
Deloitte - Делойт 202 1
Facebook 3954 1
Yandex - Яндекс 4236 1
Телефон.Ру 82 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1374 3
РЖД - Российские железные дороги 1148 2
Техносила 187 1
Ceconomy 2 1
Сбербанк Северо-Западный банк 71 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 93 1
Виктория - Сеть супермаркетов 49 1
Евросеть 1136 1
Северсталь ПАО 219 1
Яндекс.Такси 271 1
Visa International 1399 1
BMW 273 1
Связной ГК 969 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1468 1
Юнистрим - Unistream 169 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 148 1
Кей - сеть супермаркетов цифровой техники 1 1
Корпорации ЭКОПОЛИС 1 1
НЭК - Национальная экологическая компания - Ярославский завод 2 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
Моспромстрой-Фонд НПФ 8 1
Европлан 18 1
EMMA Capital 6 1
Интеко 13 1
PPF Group N.V. 6 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
СКО Электроника-утилизация 4 1
А101 Группа Компаний 30 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1521 4
Президент Российской Федерации 1489 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 257 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 665 1
Правительство РФ 2279 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 742 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 103 1
Петербургский метрополитен ГУП 54 1
МВД РФ УБЭП - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 44 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 61 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 598 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6173 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2276 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 1
3G - Стандарт мобильной связи 4037 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 167 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 71 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 754 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1350 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Apple iPhone 6 547 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 27 1
Google YouTube - Видеохостинг 1994 1
Этлас ЭДО 96 1
HP Chromebook Enterprise 22 1
Dr.Web Антивирус 199 1
Dr.Web AV-Desk 131 1
Lenovo S - серия смартфонов 12 1
МегаФон Login - серия смартфонов 2 1
Рылов Дмитрий 45 2
Матвиенко Валентина 82 2
Гуцериев Михаил 107 2
Кузнецов Дмитрий 43 1
Казаев Алексей 10 1
Андреев Александр 20 1
Мартынов Андрей 6 1
Пальчун Кирилл 47 1
Зимин Игорь 11 1
Попов Владимир 13 1
Курдюков Дмитрий 20 1
Иванов Игорь 19 1
Савельев Андрей 8 1
Васильев Евгений 102 1
Сергеев Сергей 63 1
Осеевский Михаил 234 1
Платонова Оксана 4 1
Терентьева Елена 1 1
Иващенко Михаил 1 1
Онищук Александр 10 1
Свиблов Владислав 1 1
Дмитриев Алексей 25 1
Тынкован Александр 50 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 39
Россия - СФО - Ленинградская область 1382 19
Россия - Российская федерация - РФ 63740 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 57 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1307 9
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 94 8
Россия - Тихвин 20 7
Россия - Гатчина 27 6
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 175 5
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 331 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 659 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1001 3
Европа 4351 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 193 3
Европа Восточная 1973 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 3
Россия - Всеволожск 23 3
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 54 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 933 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старый Оскол 57 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 217 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 393 2
Россия - ЦФО - Белгородская область 398 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 91 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 433 2
Ближний Восток 1667 2
Россия - СЗФО - Псковская область 379 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 142 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8979 2
Россия - СФО - Новосибирск 2230 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1249 2
Россия - Кудрово 7 2
Япония 3550 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 920 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1207 2
Россия - ПФО - Казань 1634 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1450 2
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 588 1
Федеральное законодательство 262 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 610 1
Вторая мировая война 356 1
Великая Отечественная война 137 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 112 1
Пиратство - Авторское право 242 1
Русский язык 1142 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 1
Фонтанка 14 1
Gartner 2365 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 714 1
РАН - Российская академия наук 406 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858319, в очереди разбора - 761498.
Создано именных указателей - 46783.
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