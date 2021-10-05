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МаксимаТелеком MT_Free


05.10.2021 За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi 1
20.05.2021 «Максимателеком» продала AdTech-бизнес и сосредоточится на цифровизации городов 1
12.04.2021 В московских театрах начали устанавливать точки доступа к городскому Wi-Fi 1
05.04.2021 «Максимателеком» запустила бесплатный Wi-Fi на новых участках БКЛ Московского метрополитена 4
25.03.2021 «Максимателеком» обеспечила стабильный Wi-Fi для пассажиров магистральных маршрутов Москвы 2
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 1
25.02.2020 «Максимателеком» и «ЭР-телеком» тестируют новую модель монетизации публичного Wi-Fi в Екатеринбурге и Ульяновске 1
25.02.2020 Москвичей оставят без бесплатного интернета в автобусах и троллейбусах 1
26.12.2019 «Тинькофф мобайл» запустил сервис подключения к Wi-Fi в метро без рекламы 2
12.12.2019 Михаил Миньковский, «МаксимаТелеком»: Скорость Wi-Fi в московском метро повысится до 200 Мбит/с 1
24.10.2019 В студенческих общежитиях Москвы появилось 2,5 тысячи новых точек городского Wi-Fi 2
03.09.2019 В московском метро запускают защищенный Wi-Fi 1
28.03.2019 ДИТ Москвы: к бесплатной сети Wi-Fi подключено уже 76% московских библиотек 2
12.09.2018 Более 124 тысяч человек воспользовались городским Wi-Fi в центре столицы на День города 1
20.03.2018 «Максимателеком» и Tele2 предложили москвичам новую услугу 2
01.03.2018 «Максимателеком» обеспечила Wi-Fi новые электрички 1
06.02.2018 Бесплатный Wi-Fi появился в новых перегонах Солнцевской линии Московского метро 1
12.01.2018 Бесплатным Wi-Fi в центре столицы в праздники пользовались более 100 тысяч человек 1
22.12.2017 «МаксимаТелеком» запускает Wi-Fi в автобусах Санкт- Петербурга 2
06.12.2017 Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен на всех линиях Петербургского метрополитена 1
31.10.2017 Аудитория сети Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс» выросла в три раза 2
23.10.2017 «МаксимаТелеком» обеспечит доступ к Viber для пассажиров московского метро 1
22.08.2017 Пассажиры петербургского метро смогут пользоваться Wi-Fi без просмотра рекламы 2
04.07.2017 «МаксимаТелеком» запустила бесплатный Wi-Fi на фиолетовой линии метро Санкт-Петербурга 4
29.06.2017 Исследование Tele2 и «МаксимаТелеком»: какие мессенджеры предпочитают пассажиры метро 1
15.06.2017 Видеоинвентарь Wi-Fi.ru стал доступен для закупок в рекламной сети «Яндекса» 1
30.05.2017 «МаксимаТелеком» запустила бесплатную сеть Wi-Fi в метро Санкт-Петербурга 4
16.03.2017 Столичные абоненты Tele2 могут звонить в метро по Wi-Fi 1
01.12.2016 Во всем Московском транспорте будет создана бесшовная зона Wi-Fi 2
12.09.2016 Департамент ИТ Москвы подвел первые итоги работы городской сети Wi-Fi 1
09.09.2016 В Москве ко Дню города запустили онлайн-карту бесплатного Wi-Fi 1
02.08.2016 Объем Wi-Fi-трафика в московских общежитиях составил 3,5 ПБ за полгода 1
09.02.2016 Скоростным Wi-Fi на ВДНХ могут одновременно пользоваться 7000 человек 1
05.02.2016 ДИТ Москвы организовал Wi-Fi в Екатерининском саду 1

Публикаций - 34, упоминаний - 52

МаксимаТелеком MT_Free упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МаксимаТелеком 102 8
Google LLC 7198 3
Yandex - Яндекс 4106 3
Apple Inc - Эппл Рус 7750 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Facebook 3768 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Qrator Labs 89 1
Fluidmesh Networks 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Ситроникс - Sitronics 571 1
Квант НПП КП 23 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
NVision Group - Энвижн Груп 547 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Huawei 2736 1
Cisco Systems 2069 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 3
МосКино - сеть кинотеатров 5 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
Эльдар - киноклуб-музей 2 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 2 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 4
Правительство Москвы 653 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Мосгортранс ГУП 68 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 41 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 34
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 5
Hotspot 14 4
3G - Стандарт мобильной связи 3757 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 40 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
TSN - Time-Sensitive Networking - Сетевые технологии, чувствительные ко времени 6 1
TSN - Track Side Network 1 1
Google Android 10752 7
Apple iOS 5742 6
Microsoft Windows 10 6691 3
WhatsApp Messenger 654 3
Google YouTube - Видеохостинг 1742 2
Apple Mac 1466 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Rakuten Viber 429 1
Apple Safari - Браузер 608 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Вольпе Борис 70 2
Батанов Андрей 15 1
Крупенин Алексей 1 1
Дьяковский Кирилл 1 1
Потепко Вячеслав 5 1
Черкасов Илья 6 1
Осташко Иван 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Асланян Сергей 76 1
Ликсутов Максим 32 1
Сергунина Наталья 163 1
Кусков Денис 150 1
Кондратов Антон 10 1
Харитонов Александр 46 1
Гавриченков Артем 8 1
Бегтин Иван 48 1
Миньковский Михаил 21 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 10
Москва - Садовое кольцо 57 4
Россия - Российская федерация - РФ 57828 4
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Китай - Тайвань 599 1
Россия - Ульяновск 300 1
МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 5 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
TelecomDaily ИАА 112 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 32 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771182, в очереди разбора - 674864.
Создано именных указателей - 46354.
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