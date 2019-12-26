«Тинькофф мобайл» запустил сервис подключения к Wi-Fi в метро без рекламы

«Тинькофф мобайл» в рамках партнерства с оператором публичных сетей «Максимателеком» запустил в своем мобильном приложении сервис подключения Wi-Fi в метро без рекламы.

Абонентам «Тинькофф мобайла» доступен тариф «Как дома» в метро Москвы за 229 руб. в месяц и в метро Санкт-Петербурга за 159 руб. или тариф «Единый» — на весь транспорт в обеих столицах за 429 руб.

Оплата производится с мобильного счета абонента «Тинькофф мобайла». При подключении услуги действует тестовый период продолжительностью семь дней, в течение которого пользоваться сетью MT_FREE без рекламы можно бесплатно.

Если абонент подключается к сети MT_FREE «Максимателекома» впервые, то ему нужно будет пройти идентификацию на gowifi.ru. Если абонент ранее подключался к Wi-Fi в транспорте, то «Максимателеком» автоматически определит его номер телефона и выполнит подключение бесшовно. Далее смартфон абонента будет подключаться к Wi-Fi в метро без рекламы автоматически.

В мобильном приложении «Тинькофф мобайл» можно подключить не только услуги оператора (голосовой ассистент «Олег», «Виртуальный номер» и «Имя сети» и др.), но и дополнительные партнерские сервисы подписок: например, на музыкальные сервисы — Boom, «Звук» или «Яндекс.музыку» — и онлайн-кинотеатры «Окко» и Megogo.