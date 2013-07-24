Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rainbow Security
Rainbow Technologies
Публикаций - 169, упоминаний - 312
Rainbow Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касперская Наталья 221 3
|Касперский Евгений 271 3
|Голов Андрей 35 3
|Слуцкий Александр 11 3
|Гостев Александр 75 3
|Тархов Андрей 6 2
|Сова Алексей 3 1
|Ершов Андрей 46 1
|Кузнецов Александр 80 1
|Лукацкий Алексей 84 1
|Казак Максим 152 1
|Раевский Алексей 72 1
|Романов Михаил 26 1
|Илия Димитров 8 1
|Сергеев Юрий 3 1
|Зенкин Денис 241 1
|IDC - International Data Corporation 3912 7
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 5
|Gartner 2837 3
|Juniper Research 339 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 100 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru