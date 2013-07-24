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Rainbow Security
Rainbow Technologies



24.07.2013 Cisco покупает лидирующего разработчика систем защиты от проникновений 1
31.05.2012 Entrust обеспечит безопасный доступ пациентов к медицинскому порталу с их историями болезней 1
24.05.2012 ActivIdentity предлагает решение многоуровневой защиты для банков 1
15.03.2012 WatchGuard XCS переходят в виртуальную среду 1
30.01.2012 Sourcefire представила FireAMP для обнаружения, анализа и блокирования вредоносных программ 1
26.01.2012 WatchGuard представила виртуальные межсетевые экраны серии XTMv 2
27.12.2011 Решение Wibu-Systems на защите банковских приложений Wincor Nixdorf 2
22.12.2011 Wibu-Systems выпустила новый компактный CodeMeter с колпачком 1
05.12.2011 Keynectis и OpenTrust объединили усилия по борьбе с киберпреступностью 1
01.12.2011 WatchGuard интегрировала свои UTM-устройства с ПО ConnectWise MSP Connector 2
28.11.2011 Новое решение ActivIdentity защитит облачные приложения от мошенничества 1
10.11.2011 Security CoDeSys защитит программируемые логические контроллеры от пиратства 2
25.10.2011 WatchGuard анонсировала новые виртуальные межсетевые экраны для среды VMware 2
13.10.2011 Новая технология WatchGuard защитит от ИТ-угроз устройства на базе Apple iOS 1
04.10.2011 В России стартуют продажи устройств WatchGuard XCS с «Антивирусом Касперского» 2
29.09.2011 Sourcefire предлагает новый подход к обеспечению ИБ: Agile Security Vision 1
22.09.2011 В октябре в России стартуют продажи устройств WatchGuard XCS со встроенным «Антивирусом Касперского» 3
29.08.2011 Новый эксплоит для уязвимости в Apachе запускает DoS-атаки 2
19.08.2011 Готовится к выпуску новая версия open-source-системы обнаружения вторжений Snort 1
08.08.2011 Пользователи eEye Digital Security теперь могут протестировать свою сеть на наличие уязвимостей 3
04.08.2011 WatchGuard расширил функционал межсетевых экранов WatchGuard XTM 8 2
01.08.2011 Entrust предлагает единую платформу мобильной безопасности для Apple, RIM, Windows Phone и Android 2
07.06.2011 Более 4 тыс. iPhone и iPad в фармацевтической компании под защитой OpenTrust 1
03.06.2011 WatchGuard представила межсетевой экран нового поколения — WatchGuard XTM 2050 2
23.05.2011 WatchGuard Technologies завершила первый квартал 2011 г. с рекордной выручкой 2
16.05.2011 Precise BioMatch Embedded: биометрические технологии и компьютерное оборудование теперь совместимы 1
12.05.2011 WatchGuard расширила возможности многофункциональных межсетевых экранов XTM 2
15.04.2011 WatchGuard XTM на защите унифицированных коммуникаций Mitel 2
11.04.2011 Precise Biometrics представила новое поколение считывателей отпечатков пальцев 1
11.04.2011 Sourcefire и NT Objectives обеспечат защиту от уязвимостей в веб-приложениях 1
01.04.2011 Rainbow Security будет продвигать в России защитные решения SafeNet 5
25.03.2011 Immunet 3.0 от Sourcefire предлагает революционную защиту от угроз «нулевого дня» 1
10.03.2011 «Международный Союз Велосипедистов» выбрал OpenTrust MFT для обмена конфиденциальными документами 1
01.03.2011 Решение MimoSecco от Wibu-Systems защитит данные в «облаке» 2
11.02.2011 Продажи решений для защиты сети WatchGuard Technologies растут по всему миру 3
07.02.2011 Wibu-Systems представит самый миниатюрный электронный ключ защиты CodeMeter CmStick/C 2
03.02.2011 WatchGuard выпустила обновление для линейки устройств защиты электронной почты WatchGuard XCS 1
27.12.2010 Хакерам не удалось взломать защиту CodeMeter 2
10.12.2010 WatchGuard выпустила новое устройство для защиты электронной почты и веб-контента 3
16.11.2010 WatchGuard обновила ОС Fireware XTM для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM 3

Публикаций - 169, упоминаний - 312

Rainbow Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

WatchGuard Technologies 62 49
SafeNet 111 29
Microsoft Corporation 17337 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3503 9
Trend Micro 519 8
Intel Corporation 8060 8
CA Technologies - Computer Associates 221 6
Micro Focus - Novell 568 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 539 4
InfoWatch - Инфовотч 805 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 473 4
Apple Inc - Эппл Рус 9129 4
Cisco Systems 3406 4
Oracle Corporation 4855 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 655 3
Meta - Facebook 3968 3
Информзащита 526 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 526 3
VK - Mail.ru Group 2749 3
VMware 1908 3
Twitter 2208 3
Zecurion - SecurIT 202 3
HID Global 85 2
Red Hat 935 2
Infotecs - ИнфоТеКС 273 2
Infosecurity - Инфосекьюрити 55 2
SUSE 255 2
Компьюлинк ГК - Compulink 290 2
Ланит ГК 1407 2
RSA Security 68 2
Check Point Software Technologies 582 2
Oracle Sun Microsystems 1296 2
Компьюлинк УСП 136 2
SonicWall 25 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 2
Анкад - Ancud 34 2
Nortel Networks 722 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1320 2
Agilent Technologies 48 1
CYREN - Commtouch 22 1
LinkedIn 543 3
Royal Dutch Shell - Шелл 95 3
Visa International 1525 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1544 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 279 2
РЖД - Российские железные дороги 1256 1
Газпром ПАО 680 1
Аэрофлот 564 1
Возрождение - Коммерческий банк 115 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 65 1
Татэнерго 36 1
Schlumberger - Шлюмберже 45 1
Химпром 7 1
Стройтрансгаз 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 7
МВД РФ Управление К 46 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2530 2
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 22 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 226 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 49 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2202 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1880 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1760 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 474 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1061 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1848 1
ПФР Департамент информационных технологий 122 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 130 1
Правительство Мурманской области 16 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1198 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 15 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 624 19
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1367 15
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 8
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 115 8
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 189 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 636 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1291 7
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 52 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3611 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 599 6
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 113 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1786 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1622 5
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 439 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 370 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 590 4
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 140 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1582 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1273 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 188 3
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 160 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 305 3
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 127 3
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 99 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 262 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 602 3
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 360 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4277 2
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 195 2
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 41 2
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 54 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 258 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1145 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 561 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 592 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 219 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 23 13
Linux OS 6161 12
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 25 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2133 7
Microsoft Windows 10 9180 7
Microsoft Windows Server 2003 342 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 5
Java - Язык программирования 1960 5
Microsoft Windows XP 1708 4
Microsoft Windows 1225 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 3
Kaspersky - Антивирус Касперского 282 3
Microsoft Skype 1747 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 914 3
Microsoft Windows 2000 448 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 195 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 367 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 47 2
Google Android 10796 2
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 25 2
Microsoft Windows ME 58 2
Microsoft Windows 98 148 2
Aladdin eToken Management System 99 2
Google YouTube - Видеохостинг 2057 2
Apple iPad 3266 2
Apple iOS 5776 2
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 186 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 115 1
Delphi - язык программирования 98 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1768 1
Microsoft Visual Studio 265 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 152 1
Adobe Acrobat Reader 195 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 132 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 404 1
Microsoft Windows NT 219 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 114 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 371 1
Positive Technologies - XSpider 25 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 32 1
Касперская Наталья 221 3
Касперский Евгений 271 3
Голов Андрей 35 3
Слуцкий Александр 11 3
Гостев Александр 75 3
Тархов Андрей 6 2
Сова Алексей 3 1
Ершов Андрей 46 1
Кузнецов Александр 80 1
Лукацкий Алексей 84 1
Казак Максим 152 1
Раевский Алексей 72 1
Романов Михаил 26 1
Илия Димитров 8 1
Сергеев Юрий 3 1
Зенкин Денис 241 1
Россия - Российская федерация - РФ 73595 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1494 4
Канада 1969 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 3
Франция - Французская Республика 3329 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1086 2
Индия - Республика 3138 2
Германия - Федеративная Республика 5762 2
Япония 5476 2
Испания - Королевство 1887 2
Великобритания - Лондон 1401 2
Нидерланды 1447 2
Россия - УФО - Тюменская область 723 2
США - Нью-Йорк 1825 1
Ближний Восток 2131 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1798 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 318 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 739 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 621 1
США - Торонто 119 1
Украина 4903 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 445 1
Португалия - Португальская Республика 482 1
Беларусь - Минск 459 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 258 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 260 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 315 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 449 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 381 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 303 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 1
Южная Корея - Республика 2500 1
Бельгия - Королевство 625 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 901 1
Италия - Итальянская Республика 2106 1
Китай - Тайвань 1078 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 2
Аутсорсинг 99 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 160 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4732 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 119 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 179 1
IDC - International Data Corporation 3912 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 5
Gartner 2837 3
Juniper Research 339 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 100 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 179 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 11 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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